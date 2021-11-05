أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ

يعمل المزيد من الأشخاص حول العالم من المنزل أكثر من أي وقت مضى بسبب ظروف فيروس كورونا الذي يشجع على التباعد الاجتماعي، وقد تساعدك هذه النصائح المقدمة من محترفي العمل عن بُعد في الحفاظ على الإنتاجية والحفاظ على التوازن والموائمة بين العمل وحياتك الشخصية.