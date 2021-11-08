أفضل الجامعات العربية

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هيمنت المؤسسات التعليمية الأمريكية على صدارة تصنيف "يو إس نيوز آند ورلد ريبورت" السنوي الثامن، لأفضل الجامعات على مستوى العالم.
يقيّم التصنيف لهذا العام، 1750 مؤسسة من أكثر من 90 دولة، ويقيس أفضليتها وفقا لـ13 مقياسا مختلفا. وقال روبرت مورس، كبير استراتيجيي البيانات في "يو إس نيوز" في التقرير: "تبرز هذه التصنيفات عن تصنيفاتنا التعليمية الأخرى نظرا لتركيزها على البحث الأكاديمي".
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