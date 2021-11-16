محطات شائكة في تاريخ العلاقات بين تركيا وإسرائيل

شهدت العلاقات بين تركيا وإسرائيل خلال ما يزيد على عقد من الزمن العديد من الأزمات، زادت حدتها مع اعتراض إسرائيل سفينة مافي مرمرة في مايو/ أيار 2010، وصولا إلى اعتقال تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، زوجين إسرائيليين يشتبه في قيامهما بالتجسس، إلا أن التبادل التجاري بين البلدين لم يتأثر بالأزمات.