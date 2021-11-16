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    الانتخابات الرئاسية الليبية

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    الانتخابات الرئاسية الليبية
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    تحظى الانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا والمقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، بأهمية كبرى، نظرا لأنها ستؤدي إلى انتخاب أول رئيس منتخب في تاريخ ليبيا، ويأمل الجميع من ورائه إنهاء حالة الفوضى والانقسام التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

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