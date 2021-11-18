أرقام مهمة عن ضحايا الأمراض النفسية

تعمل الأمم المتحدة على إحياء اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق 10 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، لزيادة الوعي حول أمراض الصحة العقلية، وتثقيف الأفراد والمجتمعات بأهمية التعامل مع الصحة النفسية كضرورة، وبأن الأمراض النفسية كأي مرض يحتاج إلى علاج، ولا يمكن استمرار التعامل معها باعتبارها وصمة عار.
صممت روسيا مدرعات "بي إم بي 2 إم" لدعم وحدات المشاة المحمولة في مركبات غير مدرعة، حيث يمكنها العمل على اليابسة وعبور الموانع المائية إضافة إلى إمكانية نقلها إلى ساحات القتال بواسطة الطائرات.
تحظى الانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا والمقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، بأهمية كبرى، نظرا لأنها ستؤدي إلى انتخاب أول رئيس منتخب في تاريخ ليبيا، ويأمل الجميع من ورائه إنهاء حالة الفوضى والانقسام التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
شهدت العلاقات بين تركيا وإسرائيل خلال ما يزيد على عقد من الزمن العديد من الأزمات، زادت حدتها مع اعتراض إسرائيل سفينة مافي مرمرة في مايو/ أيار 2010، وصولا إلى اعتقال تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، زوجين إسرائيليين يشتبه في قيامهما بالتجسس، إلا أن التبادل التجاري بين البلدين لم يتأثر بالأزمات.
يصنف الجيش السعودي في المرتبة رقم 17 عالميا، بينما يأتي الجيش الإماراتي في المرتبة رقم 36 بين أقوى 140 جيشا في العالم.
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