بعد بريطانيا... موقف حركة "حماس" في عدة دول

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، حظر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بالكامل، وذلك في خطوة تتماشى مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إن هذه الخطوة تأتي بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتجعل كل من يعبر عن تأييده للحركة أو يرفع رايتها أو ينظم اجتماعات لها مخالفا للقانون.

وأضافت أن "حماس تملك قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين".