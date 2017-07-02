تسجيل
14:29 02 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    مدينة القدس، فلسطين

    كل ما يجري بين "حماس" ودحلان ليس ذا قيمة ولا يقلق القيادة الفلسطينية

    © Sputnik. Vitaliy Belousov
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0 0

    أكد القيادي في حركة "فتح" وأمين سر المجلس الثوري السابق للحركة، أمين مقبول، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبدأ جولته الخارجية بالمشاركة في أعمال القمة الأفريقية التي ستقام بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مشيراً إلى أن الجولة ستتضمن زيارة القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزيارة باريس للقاء الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون.

    وشدد مقبول في حواره مع "سبوتنيك"، على أن كل ما يجري من تفاهمات بين "حماس" ودحلان ورغم أن الكثير مما ورد في وسائل الإعلام حولها مفبرك وغير صحيح، إلا أن القيادة الفلسطينية تعتبر أن هذه التحركات ليست ذات قيمة.

    عضو المكتب السياسي للحركة ومسئول العلاقات الخارجية فيها موسى أبو مرزوق
    © AFP 2017/ Khaled Desouki
    وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة للاتفاق على بعض القضايا مع مصر

    سبوتنيك: ما هي تفاصيل جولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المقبلة؟

    مقبول: يستهل الرئيس عباس جولته الخارجية المقبلة التي تستمر عشرة أيام، بالمشاركة في القمة الأفريقية التي تبدأ أعمالها يوم غدٍ الاثنين، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والتي ستشهد كلمة للرئيس يستعرض خلالها الأوضاع في فلسطين، وسبل مساهمة الدول المشاركة في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في المحافل الدولية، كذلك سيلتقي الرئيس خلال جولته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، إضافة للقاء الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون في باريس لاطلاعه على آخر التطورات ومجريات الأحداث في الساحة الفلسطينية.

    سبوتنيك: ما هي الملفات المطروحة على طاولة النقاش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟

    مقبول: الزيارة ستكون في العاشر من هذا الشهر، وسيكون هناك مواضيع عديدة يبحثها الرئيس "أبو مازن" مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمها العلاقات الثنائية بين فلسطين ومصر وسبل تمكين العلاقات التاريخية بين الجانبين، وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المستمر على الأرض الفلسطينية من خلال استمرار بناء الوحدات الاستيطانية، إضافة لأوضاع قطاع غزة وما يتعلق بتسهيل الحياة لسكان القطاع.

    سبوتنيك: هل سيناقش الرئيس عباس مع نظيره المصري التقارب بين النائب محمد دحلان و"حماس" في الفترة الأخيرة؟

    مقبول: أعتقد أن مهمة مصر وكما هي مكلفة من الجامعة العربية أنها ترعى المصالحة الفلسطينية، وبالتأكيد سيكون ملف المصالحة أحد المواضيع الرئيسية التي سيتم تناولها، كذلك كل ما يتعلق بذلك، سواء توافق "حماس" مع دحلان أو غيره من الملفات.

    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
    © AP Photo/ Tsafrir Abayov
    حماس: الزعم بإطلاق صواريخ من غزة لعبة إسرائيلية خطيرة

    سبوتنيك: لكن.. ما هو موقف القيادة الفلسطينية من تقارب "حماس" ودحلان؟

    مقبول: القيادة الفلسطينية مصرة على إنهاء الانقسام وفق الأسس والمعطيات الشرعية، وفي مقدمتها ضرورة حل اللجنة الإدارية التي شكلتها "حماس" في غزة، وضرورة إنهاء أيَّة محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، من خلال مشاريع ما تسمى بالدولة البديلة، أو الدويلة التي يسعى البعض لإنشائها في غزة.

    سبوتنيك: هل يعتبر توافق "حماس" ودحلان نتيجة لإجراءات الرئيس عباس تجاه قطاع غزة؟

    مقبول: ليس هناك إجراءات ضد قطاع غزة، لكن هناك فبركات من قبل وسائل الاعلام التي تحاول تشويه الصورة، من خلال اختلاق الأكاذيب حول إجراءات وعقوبات تتعلق بتحويل المرضى من غزة وغيرها، وكل تلك الأخبار كاذبة ومفبركة، والقيادة الفلسطينية مستمرة بتقديم كل الخدمات الممكنة لسكان القطاع.

    سبوتنيك: ما هي الخيارات المقبلة للسلطة الفلسطينية، وهل يمكن أن يكون هناك فرض عقوبات على قطاع غزة؟

    مقبول: أعتقد أن كل الأمر الذي يجري وهذه التفاهمات بين "حماس" ودحلان ورغم أن الكثير مما ورد في وسائل الإعلام حولها مفبرك وغير صحيح، إلا أن القيادة الفلسطينية تعتبر أن هذه التحركات ليست ذات قيمة، ولن يكون لها وجود ولن تعيش في الواقع السياسي بالمنطقة، وبالتالي كل هذه التفاهمات لا تقلق القيادة الفلسطينية، ولن تغيِّر من نهجها تجاه القطاع.

    انظر أيضا:

    "حماس" تحمل إسرائيل والرئيس الفلسطيني مسؤولية الأوضاع الكارثية في غزة
    الحكومة الفلسطينية: على "حماس" الاستجابة الفورية لمباردة الرئيس عباس
    حماس: علاقتنا بالقاهرة ذاهبة للتحسن والاستقرار
    الكلمات الدلالية:
    أخبار فلسطين, حركة حماس, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    ميسي و زوجته أنتونيلا في حفل زفافهما
    حفل زفاف ليونيل ميسي بحضور نجوم الكرة العالمية
    كيميائي الأسد... المشهد الثاني
    تصوير المشهد الثاني من "كيميائي الأسد"
    المروحية القتالية كا-52ك (كاتران)
    المروحية القتالية "كا-52ك" (كاتران)

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك