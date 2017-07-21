تسجيل
16:28 21 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    حزب الله

    سكرية: سيتم اقتلاع مسلحي عرسال عن الأرض اللبنانية وسيعود النازحون السوريون إلى قراهم

    © REUTERS/ REUTERS TV
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 1 0 0

    انطلقت فجر اليوم معركة تحرير جرود عرسال من المجموعات الإرهابية؛ وأطلق "حزب الله" على هذه المعركة تسمية "معركة الإمام الصادق".

    حزب الله
    © REUTERS/ AZIZ TAHER
    "حزب الله" يعلن معركة الحسم ضد الإرهابيين في جرود عرسال
    ومنذ ساعات الفجر الأولى، شنت المقاتلات الحربية السورية غارات جوية مكثفة على مواقع المجموعات الإرهابية، وفي المقابل نفذ حزب الله هجوما بريا واسعا من نقطتي جرود فليطا وجرود عرسال، ما أوقع عددا من الإرهابيين بين قتيل وجريح.

    وفي هذا السياق اعتبر النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "حزب الله"، وليد سكرية، في حديث لـ"سبوتنيك"،  أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود تقدم للمقاومة والجيش السوري على أكثر من اتجاه، مؤكداً أن حسم معركة جرود عرسال هو مفتاح لعودة النازحين السوريين إلى قراهم.

    وكان نص الحوار التالي مع النائب سكرية:

    سبوتنيك: انطلقت المعركة العسكرية لتحرير جرود عرسال من "جبهة النصرة" و"داعش" الإرهابيين، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم من الميدان؟

    المعلومات الأولية تشير إلى أن هنالك تقدم للمقاومة والجيش السوري على أكثر من اتجاه، من جهة فليطة أو من اتجاه جنوب شرق عرسال باتجاه مواقع "النصرة"، وهناك معلومات عن قتلى وجرحى في صفوفهم.

    سبوتنيك: برأيكم هل هذه المعركة ستغير من واقع المشهد الأمني بشكل جذري بحيث ينتفي أي خطر إرهابي على لبنان؟

    كمسلحين، سيقتلعون عن الأرض اللبنانية، وهذه مفتاح لعودة النازحين السوريين إلى قراهم وتكون بداية لعودة النازحين من جرود عرسال، بعدها يفتح المجال لنازحين من مناطق أخرى متفرقة في لبنان للعودة إلى أرضهم.

    ولكن الخطر الأمني من عمل تخريبي أو انتحاري، هذا موجود في لبنان وفي كل العالم، العين ستبقى مفتوحة لأن من ينتمي لهذا الفكر التكفيري الإرهابي يكون على شكل خلايا نائمة وقد يظهر في فترات مختلفة.

    سبوتنيك: هل تتوقعون حسم المعركة سريعا؟

    المعركة لها شقين، شق مع "جبهة النصرة" وشق مع "داعش"، النصرة كان معها مفاوضات لتنسحب من المنطقة، والمسلحون يذهبون إلى إدلب أو تركيا، والعائلات تعود إلى قراها، وكان هناك شروط عالية جدا لمسؤول "النصرة" لم تتم الموافقة عليها، لذلك بدأت المعركة، وأعتقد أنه إذا خفف من سقف أحلامه وقبل بتسوية ما قد تتوقف المعركة ويتم ترتيب عملية الانسحاب سلما للتخفيف من الخسائر والضحايا والمعارك.

    أما بالنسبة لـ"داعش"، التسوية معها صعبة جدا بل شبه مستحيلة، لأنه لا أحد يرضى باستضافتها على أرضه ولابد من إقتلاعها، إما يفرون إلى البوادي السوري أو عليهم القتال حتى آخر إرهابي منهم كما حصل في الموصل.

    سبوتنيك: ما هو دور الجيش اللبناني في هذه المعركة؟

    حتى الآن الجيش اللبناني يحمي عرسال والمخيمات المدنية، ويحمي القرى المجاورة كي لا يحصل أي هجوم من "داعش" أو "النصرة" على هذه القرى للإستيلاء عليها وأخذها كرهينة مثلاً أو التحصن بين المدنيين، الجيش يمنع ذلك، ويبقي المسلحين معزولين في الجبال الجردية.

    سبوتنيك: هل تتخوفون من أي رد فعل دولي لناحية أن حزب الله هو من يدير دفة هذه المعركة؟

    أعتقد أن "داعش" و"النصرة" لا أحد يدافع عنهم، وهناك قرار صادر من مجلس الأمن على أنهم منظمات إرهابية، لا أحد قادر بعد أن يستثمر في هذا الإرهاب لتحقيق مكاسب سياسية على الساحة السورية، لا دولياً ولا إقليمياً، أستغلوا بمرحلة واستثمر بهم للنيل من الدولة السورية أو العراقية أو النيل من مكانة روسيا في المنطقة ولكن الآن هذه الورقة سقطت، ولا أحد يستطيع القول أنه سيحميهم.

    سبوتنيك: هل تحظى هذه المعركة بمباركة الحكومة اللبنانية وكافة الأفرقاء السياسيين؟

    لا أحد يستطيع رفض المعركة، وسابقا كان هناك البعض يرفض النيل من هؤلاء المسلحين ويطلق عليهم تسمية "ثوار"، وكان يأمل بإسقاط النظام والدولة السورية، هذا الأمر انتهى، وأصبحوا مجرد تهديد للأمن اللبناني لا أكثر ولا أقل، ولا  يوجد أي فريق يستطيع أن يقول إنه إلى جانبهم ضد الجيش اللبناني أو الدولة اللبنانية.

    سبوتنيك: هل سيكون لهذه المعركة في حال حسمت أي نتائج على الداخل اللبناني؟

    أعتقد أنها ستزيد من ثبات أمن واستقرار أمن الداخل اللبناني وستكون مفتاح لحل مشكلة النازحين ولبحث هذا الموضوع والبدء بخطوات تدريجية نحو إعادتهم إلى أماكنهم وقراهم.     

    انظر أيضا:

    الجيش اللبناني يستهدف مجموعة إرهابية حاولت الفرار باتجاه عرسال
    المعركة ضد الإرهابيين في عرسال اللبنانية بدأت
    حزب الله يوقف قصفه على مواقع مسلحي جرود عرسال ودخول وسيط للتفاوض
    الخيارات المطروحة أمام المسلحين في عرسال: الموت أو الخروج بشكل آمن
    الجيش اللبناني يقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال
    غارات سورية مكثفة على مواقع المسلحين في جرود عرسال اللبنانية
    حزب الله سيبدأ بـ"داعش" في جرود عرسال
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأمن في لبنان, أخبار الأمن في سوريا, معركة عرسال, الحرب على الإرهاب, حزب الله اللبناني, تنظيم داعش, جبهة النصرة, وليد سكرية, عرسال, لبنان, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الفرقة الاستعراضية الجوية الإماراتية فرسان الإمارات خلال العرض الجوي في معرض ماكس-2017
    لقطات مذهلة من معرض الطيران "ماكس-2017"
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك