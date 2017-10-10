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    الكشافة يشاؤكون في موكب للاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 1962 في العاصمة صنعاء، اليمن في 25 سبتمبر / أيلول 2017

    السفير اليمني في واشنطن: السلام متاح و يتطلب إرادة قوية من جميع الأطراف

    © AFP 2017/ Mohammed Huwais
    حوارات
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    السلام مستحق في هذه الظروف الصعبة وفرصة متوافرة، خيار الحرب لم يكن خيارنا مطلقا بل فرض علينا، هناك مظاهر إنسانية ضاغطة بشكل كبير تدفع بالسلام مع نسيج اجتماعي مهدد، السلام متاح ولكن يتطلب إرادة قوية من جميع الأطراف. بهذه العبارات افتتح السفير اليمني في الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك حواره مع "سبوتنيك".

    وإلى نص الحوار:

    بداية هل يمكن تحقيق السلام في "زمن الكوليرا"؟

    ضربة جوية للتحالف قتلت 35 في صنعاء
    © REUTERS/ Khaled Abdullah
    اليمن: 9 قتلى و4 جرحى بغارة للتحالف على صعدة

    السلام مستحق في هذه الظروف الصعبة وفرصة متوافرة مقارنة بالصراع في دول أخرى، خيار الحرب لم يكن خيارنا مطلقا بل فرض علينا، هناك توافق دولي كبير وموحد حول اليمن، هناك مظاهر إنسانية ضاغطة بشكل كبير تدفع بالسلام مع نسيج اجتماعي مهدد، السلام متاح ولكن يتطلب إرادة قوية من جميع الأطراف خاصة طرف الانقلاب "حسب وصفه"، الحكومة قدمت تنازلات كبيرة في كافة الجولات التفاوضية.

    هولندا وفرنسا قدمتا مشروعين في الأمم المتحدة بخصوص لجنة تقصي الحقائق في اليمن، فرفضت السعودية الأول ووافقت على الثاني مع إجراء تعديل، برأيك لماذا رفضت المشروع الهولندي ووافقت على المشروع الفرنسي؟

    كان هناك مشروعين لليمن في الأمم المتحدة، الأول فرنسي كندي والثاني عربي مدعوم من دول كثيرة حول العالم، جوهر المشروعين هو التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية في اليمن، كان بالفعل يوجد لجنة للتحقيق في اليمن أنشئت منذ ثلاث سنوات بتكليف من الأمم المتحدة  وقدمت العديد من التقارير، أما الفرق؛ هناك المشروع العربي يدعم  قرارات الأمم المتحدة السابقة السابقة ويرفض تسيس انتهاكات حقوق الإنسان وإنشاء آلية مستدامة يمكنها أن تعمل على الأرض مع الاستعانة بالخبرات الدولية مقابل المشروع الأوروبي السابق الذي يتكلم عن لجنة دولية منفصلة، كان هناك خشية من هذا الأمر ورفضها من قبل الأطراف اليمنية؛ مما يترتب عليه عدم السماح لها بممارسة مهامها، لا يوجد مشروع انتصر على الآخر بل حدث توافق.

    وما الضير في تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في اليمن؟

    هناك لجنة وطنية مشكلة بناء على قرارات مجلس الأمن وتعمل بالواقع؛ قدمت تقارير تتحدث بشكل واضح عن كل الجرائم التي ارتكبت من مختلف الأطراف، الجرائم في اليمن قبل الحرب منذ جمعة الكرامة واغتيال عدد كبير من المتظاهرين، لذلك هناك تاريخ طويل من الانتهاكات في اليمن وأطراف كثيرة متورطة في هذه الجرائم، البعض يحاول حصر هذه الانتهاكات عند دخول عاصفة الحزم والتي كانت ردة فعل للانقلاب واحتلال صنعاء.

    السعودية قالت في ردها بالأمم المتحدة إن الوقت غير مناسب لإرسال لجنة تقصي حقائق…بم تفسر ذلك برأيك؟

    السعودية في التحالف تعد الطرف الوحيد الذي يعلن حين تقع أخطاء عن المسئولية ويشكل لجان تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتالي ليس هناك خشية من دول التحالف بل حرص على استدامة التحقيق، ناهيك عن ضرورة إبعاد هذه القضية عن التسييس.

    إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي في اليمن تحدث عن ظهور بوادر لاستضافة دولة عربية، يقال إنها الكويت، لأطراف الصراع اليمنية، هل لك أن تطلعنا على تلك البوادر؟

    الكثير من الدول في مقدمتهم الأشقاء في دولة الكويت يعلنون عن استعدادهم لاستضافة جولات المفاوضات القادمة بين الأطراف اليمنية، إذا ما كانت الأطراف مستعدة للاتفاق، الكويت وبحفاوة كبيرة استقبلت اليمنيين لأكثر من 115 يوما تضمنها رحلات مكوكية قام بها البحوث الأممي لعواصم مختلفة؛ بهدف توفير مقدار أكبر من الدعم الإقليمي والدولي، كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول لاتفاق لولا تعنت الطرف الآخر، الآن مع طرح مشروع جديد لولد الشيخ فيما يتعلق بميناء الحديدة، الرواتب، مطار صنعاء، وصول المساعدات الإنسانية لكل مكان في اليمن وإعادة تفعيل لجنة التهدئة الميدانية للإشراف على وقف إطلاق النار، الحكومة اليمنية أعلنت تجاوبها مع المشروع لاسيما ميناء الحديدة، ولكن للأسف الشديد حتى اللحظة لا يوجد أي مرونة من قبل الطرف الآخر، ولد الشيخ ذهب إلى صنعاء لعرض المشروع وتم إطلاق النار بشكل مباشر عليه في محاولة واضحة لاغتياله.

     صرح الرئيس منصور هادي أن استعادة السيطرة على اليمن لن تتم إلا بعمل عسكري متواصل ضد الحوثيين، بينما كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في كلمة ألقاها، باسم بلاده، أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك عن اعتقاده بأن الحل العسكري لن ينهي الأزمة في اليمن، برأيك هل يعكس ذلك تناقضا في الرؤى بين الطرفين؟

    تم اجتزاء تصريح السيد الرئيس هادي مع قناة العربية، الرئيس أكد في أكثر من مناسبة حرصه على السلام وقناعاته بذلك، لكن قال في حال عدم الانصياع لخيارات السلام وعدم تعاطى الطرف الآخر سيكون الحل العسكري الخيار الوحيد.

    تقرير منظمة الهلال الأحمر الدولي يقول إن عدد مصابي الكوليرا في اليمن سيصل إلى مليون شخص بنهاية 2017، ما الخطة الدولية لمواجهة هذا الوباء؟

    هناك جهود دولية كبيرة وهناك معوقات أكبر، وبشكل عام نعلن عن احتياجات لليمن من المنظمات الدولية، ولم يتم تلبيتها، وما لُبي هو أقل من النصف تقريبيا. لكن هناك جهود كبيرة جدا تجاه مجابهة هذا الأمر من الحكومة اليمنية، مع المنظمات الإنسانية ومركز الملك سلمان بن عبدالعزيز يقوم بدور كبير في هذا الإطار. كل ما يتطلبه الأمر في قضايا العلاج والوقايا هو السماح بكل الفرق الصحية أن تصل لكل منطقة. تم إيقاف أحد البرامج الدولية قبل فترة والسبب الرئيسي كان هو أنهم يجلبوا اللقاحات ثم تبقى في المخازن ولا تسمح المليشيات لتلك الفرق الطبية أن تصل للمناطق الموبوءة.

    تحدثتم عن أن طلبات الحكومة الشرعية بخصوص المستلزمات الطبية أو المعونات الخاصة بمكافحة مرض الكوليرا لم يلب منها إلا جزء قليل. ما هي الجهة التي تطالبها الحكومة الشرعية بمعالجة الأزمة؟

    ما أعلنته المنظمات الدولية من خطة احتياجات لليمن لمواجهة الكوليرا وللجوانب الإنسانية، لم يحقق سوى 50% منها، الحكومة الشرعية في إطار موازنتها وإمكانياتها المحدودة بالإضافة للتعاون اللامحدود من مركز الملك سلمان، لا سيما في موضوع الكوليرا، يجري الاستفادة منه بشكل كبير، لكن حجم المأساة في اليمن يتفاقم كل يوم، والتعاطي مع المشكلة في اليمن فقط من منظار الزاوية الإنسانية دون الالتفات إلى الأسباب المؤدية إليه سيطيل من أمد الأزمة، فهي ليست ناتجة عن كارثة طبيعية، هي ناتجة عن أزمة سياسية بدرجة رئيسية وصراع على الأرض، إن لم يحل أسباب هذا الصراع ستبقى الأزمة الإنسانية متفاقمة بشكل دائم.

    إلى أين وصلت المطالبات الدولية بفتح مطار صنعاء؟

    هناك تفهم من قبل قوات التحالف والحكومة الشرعية إنه لا اعتراض في فتح مطار صنعاء نحن نطرح فقط ضرورة توافر شروط تسمح بفتح المطار وأن يتم التعاطي مع المخاوف التى طرحناها وخاصة ما تتعلق بقضايا التهريب وغيرها من القضايا وقلنا إنه يجب أن تعود الإدراة المدنية للمطار وأن تخرج كل المليشيات وأن يكون هناك إشراف دولي من الأمم المتحدة على هذا الأمر ولقد أبدينا استعدادنا وتفهمنا لهذا الأمر، وأعتقد أن ذلك حزمة مما طرح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.

    هل لديكم أي معلومات عما يسمى بالقائمة السوداء التي ستصدرها الأمم المتحدة حول قتل الأطفال في اليمن، ويقال إن قوات التحالف مدرجة على هذه القائمة، وفقا لما نشرت "بي بي سي"؟

    حقيقة لم أطلع على شيء رسمي من هذه التقارير فهناك الكثير من الأحاديث والتقارير الصحفية التي تتكلم عن هذا الأمر.

    طفل يمني يأكل من بقايا القمامة في صنعاء، اليمن
    © AFP 2017/ Abdel Rahman Abdallah
    الكوليرا تودي بحياة الأجنة مع انتشار الوباء في اليمن

    شاهدنا اهتماما دوليا بسوريا وتدخل تحالفات دولية، برأيك لماذا لم نجد هذا المشهد في اليمن؟

    أعتقد أن الموقف الدولي تجاه اليمن موقف موحد رغم خلافاتهم في مواقف وملفات أخرى في سوريا وليبيا وغيرها من الملفات الساخنة في المنطقة وأعتقد أن أحد النجاحات منذ أن بدأت العملية الانتقالية في اليمن 2012 وبداية القرارات الدولية التي وجهت نحو اليمن بما فيها قرارات 2016، وهناك تفهم كبير لخطورة الوضع في اليمن وأن أي انقسام في اليمن ستكون عواقبه وخيمة؛ لذا أعتقد أن ثبات الموقف الدولي الموحد يعطي رسالة واضحة بضرورة انجاح العملية السياسية باليمن بالثوابت التي تم التوافق عليها.

    بعد مرور أكثر من ثلاثين شهر علي عاصفة الحزم ماذا حققت لليمن، وإلى أين وصلت عملية "إعادة الأمل"؟

    كان اليمن مهدد بشكل كامل بانهيار الدولة ومؤسسة الجيش وكان هناك مليشيات تسيطر على أكثر من 95% من الأراضي اليمنية بهدف إنهاك الدولة وكنا سنفيق في اليمن على انهيار الدولة والجيش الوطني وصراعات في كل قرية تحت عناوين ولافتات طائفية أو مناطقية، وعلى كل حال استطعنا أن نحافظ على الشرعية والتي بدورها حافظت على مؤسسات الدولة وأعادت بناء الجيش الوطني واليوم الحكومة الشرعية تسيطر على أكثر من 80% من الأرض.

    إذًا عذرا سيادة السفير فإن سيطرة الجيش الوطني والحكومة الشرعية حسب قولك تسيطر على 80% وهذا منذ عام تقريبا، فما العائق في السيطرة على العشرين بالمائة المتبقية؟

    أعتقد أن الحكومة الشرعية تصرفت بمسؤولية لأنها تدرك أن إطلاق عمليات عسكرية في المدن المكتظة بالسكان أو القيام بقصفها، فمدينة تعز مثلا محررة من الداخل لكنها محاصرة من الخارج وهناك مئات الأطفال يموتون بسبب القصف العشوائي، والحكومة الشرعية الآن على حدود مدينة صنعاء لكن لا يمكن للحكومة أن تقوم بفعل يعرض المدنيين للخطر.

    انظر أيضا:

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