تسجيل
16:28 21 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    دبابات الجيش التركي على مشارف الحدود السورية التركية، وذلك قبيل الدخول ومحاربة الارهابيين في جرابلس السورية، 25 أغسطس/ آب 2016

    محلل سياسي تركي: تركيا نحو إعادة العلاقات مع دمشق بتوجيه من أردوغان

    © AFP 2018/ Bulent Kilic
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    حول العملية العسكرية التركية في عفرين وأسبابها وأهدافها الحقيقة والنهاية المتوقعة لها في ظل اللغط الكبير حولها محلياً في سوريا وإقليمياً ودولياً، في حوار خاص إستضاف برنامج "ماوراء الحدث" المحلل السياسي التركي ومدير مكتب قناة "أولوصال" في دمشق دنيز بستاني.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول، تركيا 13 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS/ Kayhan Ozer
    أردوغان: لن نتراجع خطوة واحدة عن عملية عفرين شمال سوريا
    تحدث بستاني عن أنه بالتوازي مع العملية العسكرية وقبلها كانت هناك تحركات تركية غير معلنة لجهة إصلاح العلاقة مع سورية منعتها الولايات المتحدة.

    سبوتنيك: بما يخص أهداف تركيا الحقيقية وغير المعلنة لعملية "غصن الزيتون " في عفرين أجاب بستاني قائلاً:

    أهداف العملية العسكرية التركية في عفرين هي للقضاء على الإرهابيين الذين يهددون أمن تركيا ووحدة أراضيها وللحفاظ على وحدة سورية ومنع تقسيمها لأن تقسيم سورية يشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي التركي، أتت هذه العملية أيضاً بناء على التهديدات التي كانت

    تعاني منها منطقة الحدود السورية التركية وخاصة في هطاي وأنطاكيا وفي إسكندرون، في الحقيقة نحن قلنا للحكومة التركية أنه لابد وأن يكون هناك تنسيق مع دمشق، يوم أمس سمعنا تصريح وزير الخارجية التركي الذي لم يأتي على

    ذكر لا روسيا ولا إيران، وإنما قال نحن أرسلنا رسالة خطية إلى دمشق نعلمهم بالبدء بالعملية،

     وحتى لو أن سورية قالت أنه لايوجد شيء من هذا القبيل هذا بالمحصلة يدل أن وزير الخارجية التركي يحاول فتح المجال للتواصل وعلى أنه في المستقبل لابد من أن يكون هناك تنسيق بين دمشق وأنقرة لمواجهة الإرهاب، 

    ونحن نعتبر أن كل من يحمل السلاح في سورية هم إرهابيون يأتمرون ويعملون لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

    سبوتنيك: وحول مخالفة تركيا للقوانين الدولية التي تحكم العلاقة بين مع دول الجوار وعدم التنسيق مع الحكومة السورية في عملية "غصن الزيتون " وإنتهاكها للسيادة السورية قال بستاني: 

    الجيش التركي على الحدود السورية
    © REUTERS/ OSMAN ORSAL
    القوات المسلحة التركية تعلن بدء العملية البرية في عفرين

    نحن كنا قد حذرنا الحكومة التركية ، وكتبنا تقارير ووجهنا رسائل خطية حول هذا الموضوع، بأنه في حال القيام بأي عملية في الأراضي السورية لابد من التنسيق مع سورية، لأن عفرين وإدلب هي أراض سورية ومن حقهم في سورية أن يعتبروا التحرك التركي إحتلالاً

    لذا لابد من أن يتم تنسيق أي عملية على لأراضي السورية مع دمشق ،ويمكن أن نقول أن هناك حرباً بدأت بين تركيا والولايات المتحدة على الأرض السورية، وفي واقع الأمر الأمر بدون تنسيق مع روسيا وإيران كان من المستحيل أن تبدأ العملية ومع دمشق أيضاً،

    وفي الحقيقة عندما توجهت تركيا إلى روسيا بهذا الخصوص، أصرت روسيا على أنه لابد من التنسيق مع دمشق، وبما أن وزير الخارجية التركي تحدث بهذا الشكل هذا يعني أنه أعطى مجال لفتح العلاقات مع سورية، صحيح هناك مشاكل بين سورية وتركيا ولكن بنفس

    الوقت تركيا تحارب حالياً أعداء سورية وعليها بذات الوقت أيضاً أن تنسق مع سورية في نهاية المطاف.

    سبوتنيك: وحول دعم تركيا للمجموعات الإرهابية المسلحة على الأرض السورية وإستخدامها لتنفيذ مشاريعها أجاب بستاني:

    عفرين
    © REUTERS/ OSMAN ORSAL
    "الجيش الحر" يدخل مدينة عفرين ويبدأ عملية عسكرية

    تركيا أرادت إعادة العلاقات مع سورية وهذا ضروري لذا عليها القيام ببعض الأمور، لأن تركيا إن كانت فعلا تريد الحفاظ على وحدتها وحدودها وعلى الإستقرار والأمن في المنطقة فلابد من التنسيق مع سورية، تركيا حالياً يجب أن تقطع دعم الإرهاب مثل "جيش الحر"

    وغيره، ومايعيق ذلك حالياً أنه لايوجد علاقات بين سورية وتركيا، نعم تركيا تسخدم هذه المجموعات ضد الإرهابيين في سورية، وأنا متأكد في حال نجحت عملية عفرين بإن تركيا سوف تتجه نحو التنسيق مع سورية حتى يتم تقرير مصير السوريين

    المدعومين من قبل تركيا مثل "جيش الحر" وغيره.

     لأنهم إذا بقوا في تركيا سوف تقوم مشاكل بين دمشق وأنقرة من جديد وللعلم إن معظم الجيش الحر من السوريين حوالي 80 بالمئة هم سوريون، هذا الأمر من المبكر البت به، وإن تم الحديث عن عملية عفرين بأن "الجيش الحر"

    هو من يقوم بها فهو غير دقيق.

    لأنه في الحقيقة من يقوم بالعملية هو الجيش التركي، حيث أنه يقوم بعمليات القصف الجوي في عفرين 40 طائرة أقلعت من مطار ديار بكر، وهناك 50 دبابة سوف تدخل عفرين خلال إسبوع، ما يجري أكثر

    من عمليات عسكرية عادية ومن ممكن أن نسميها حرب دولة.

    سبوتنيك: وفي معرض الحديث عن مستقبل العلاقة السورية التركية في ظل هذ التصعيد قال بستاني: 

    أريد أن أنوه هنا إلى أنه مع بداية عام 2017 بدأت تركيا تفكر بإعادة العلاقات مع سورية وهناك قرار من الرئيس أردوغان لتأسيس لجنة في البرلمان التركي مهمتها تصحيح العلاقة مع سورية ولم يتم الإعلان عنها لأن الولايات

    المتحدة كانت ضد هذا الأمر فهي لاتريد إصلاح العلاقة التركية السورية،

    وهذه اللجنة لوتم الإعلان عنها قبل ذلك لكان هناك خطراً و تخوفاً من أن يتم القيام بإعتداءات على كليس وهطاي وأنطاكية وأسكندرون بناء على تهديدات مسبقة.

    سبوتنيك: أما عن سبب تسمية عملية عفرين العسكرية التركية ب "غصن الزيتون " أوضح بستاني ذلك قائلاً:

    دبابات تركية على الحدود التركية السورية
    © AFP 2018/ Aris Messinis
    دبابات تركية تدخل عفرين وتدعم هجوم "الجيش الحر"

    تركيا تنوي إنهاء الإرهاب بشكل كامل في سورية بعد عفرين سوف يتجه الجيش التركي نحو منبج ومنها إلى الرقة ومن بعدها سوف تنسحب القوات التركية من الأراضي السورية ولايوجد أي هدف للإحتلال أو إقامة قواعد عسكرية تركية في سورية، وتركيا حالياً تحارب

    ضد أمريكا وضد مشروع التقسيم وتحول دون إقامة كيان على الحدود السورية نحن نسميه إسرائيل الجديدة، والآن تركيا في شرق الفرات تضطر للتنسيق مع أمريكا وهي تنسق مع إيران ومع روسيا ولكن التنسيق الأساسي يجب أن يكون مع الدولة السورية، ووفي النهاية

    تسمية العملية التركية في عفرين بعملية "غصن الزيتون" بالتركي تعني أنه في حال الخصام بين طرفين لتحقيق الصلح يقول أحدهما للآخر أعطيني غصن الزيتون ونتفق، وأنا برأي تسمية هذه العملية ب "غصن الزيتون " إنطلاقا

    من محتواها ومعناه، هي بحد ذاتها رسالة إلى سورية.


    أجرى الحوار: نواف إبراهيم

    انظر أيضا:

    المقاتلات التركية تدمر 45 هدفا في غارات على مدينة عفرين
    الجيش السوري الحر يكشف عدد مقاتليه مع تركيا في معركة عفرين
    طهران: نأمل من أنقرة إنهاء عملياتها العسكرية في عفرين بشكل سريع
    الأسد: العدوان التركي على عفرين لا يمكن فصله عن سياسية أنقرة الداعمة للإرهاب
    الكلمات الدلالية:
    اخبار معركة عفرين, تركيا تحشد مقاتلين من الجيش الحر في أعزاز, الجيش السوري الحر, أخبار عفرين, أخبار الأكراد, معركة, سوريا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    فتاة تستعرض أمام مصور خلال مباراة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن، أستراليا 18 يناير/ كانون الثاني 2018
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    معاناة أطفال اليمن
    معاناة أطفال اليمن

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك