البرلمان التركي يشكل لجنة لتصحيح العلاقات مع سورية

يتضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبحث في جميع الاتجاهات عن منفذ يستطيع من خلاله أن يبعد شبح العاصفة التي تلوح في الأفق وتهدد استقرار بلاده نتيجة السياسات التي اتبعها خلال السنوات الماضية وخاصة تجاه الجار السوري، ومن هنا تتوضح إلى حد ما الصورة حول حقيقة لجنة المصالحة السورية التركية التي بادر بها عضو مجلس الشعب التركي سركان طوبل.

في حديث خاص لبرنامج "ما وراء الحدث"، تحدث عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، سركان طوبل، عن ماهية هذه اللجنة وعن تفاصيل تأسيسها وإمكانيتها في لعب دور حقيقي لرأب الصدع في العلاقة بين البلدين في الفترة اللاحقة.

© AP Photo/ مقتل الجندي التركي الثاني في عفرين

نص الحوار:

سبوتنيك: سيد سركان حدثنا لو تكرمت عن اللغط الدائر حول موضوع اللجنة البرلمانية لتصحيح العلاقة مع سورية؟

النائب طوبل:

حالياً هدفنا بالدرجة الأولى والأساسي هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ونهدف أيضاً إلى المساعدة على إنهاء الاشتباكات في سورية، نحن لدينا معلومات أن هناك تواصل من الحكومة التركية مع الحكومة السورية وهذه اللجنة ستعمل على إنهاء الخلافات والمشاكل مع الدولة السورية وكعضو مجلس الشعب التركي أنا من اقترح هذه الفكرة بالأساس.

سبوتنيك: هل يعتقد الرئيس أردوغان أن سورية سوف تصالح بهذه السهولة بعد كل ما بدر منه تجاه سورية وخاصة بعد انتهاك سيادتها في عملية "غصن الزيتون"؟

النائب طوبل:

© REUTERS/ Goran Tomasevic القيادة الكردية في الشمال السوري تدعو للحشد دفاعا عن عفرين

نحن في "حزب الشعب الجمهوري" التركي، وبالعموم نحن الأتراك وصلت إلينا معلومات بأن تركيا أعلمت الحكومة السورية بعملية "غصن الزيتون" ولكن لم نستطيع الحصول على أي معلومات من سورية بهذا الشأن، ولذا فإن تشكيل هذه اللجنة سوف يساهم في وضع الأساس اللازم للثقة بين الدولتين وستكون المحور والسبب للتنسيق مع سورية وتبادل المعلومات ومرتكز الاتفاق.

سبوتنيك: طيب لنفترض أن اللجنة بالفعل تم تشكيلها، كيف ومن أين ستبدأ وعلى ماذا ستعتمد في عملها، وما هي حظوظ نجاحها في مهمتها في ظل الظروف الحالية؟

النائب طوبل:

نحن تحدثنا مع أعضاء البرلمان في "حزب العدالة والتنمية" ونشترك بعملية تأسيس اللجنة، وأول خطوة بعد تأسيس اللجنة هي العمل على التشارك مع البرلمان السوري، يعني هذا هو الأساس في العمل على إحياء العلاقات بين البرلمان السوري والبرلمان التركي، ومن أهدافنا الأساسية مصالحة البرلمانين السوري والتركي، وكذلك الأمر إجراء مصالحة شاملة لإنهاء الحرب في سورية والحفاظ على وحدة أراضيها، وعندما يتم تشكيل هذه اللجنة وتفعيلها سوف نصبح معاً أكثر قوة في المنطقة والاشتراك في العمل والقوة يمّكن تركيا وسورية من خلال العمل المشترك من تحرير المنطقة من الإرهاب، تركيا وسورية بهذه الطريقة يمكنهما أن تعيدان الثقة، طبعاً هذه الفكرة هي فكرة حزبنا، "حزب الشعب الجمهوري" التركي، ونحن نعلم تماماً أن ما جرى خلال السنوات الست الماضية يجعل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه صعباً وليس سهلاً ولا يمكن أن تعود الثقة بسهولة، ولكن إذا ماتم تفعيل هذه اللجنة وعملت بشكل صحيح فهي ستخدم المصالحة ويمكن أن نعود مثل ماكنا إخوة وتنتهي مشاكلنا وقد نجابهه سوية الإرهاب في المنطقة.

© AFP 2018/ Yasin Akgul اعتقال 42 تركيا بسبب تعليقاتهم على الإنترنت على عملية عفرين

سبوتنيك: من هم أعضاء هذه اللجنة وهل من الممكن أن يعتقد الرئيس أردوغان أن سورية سوف تخطي نفس الخطوة وتشكل لجنة مقابلة، إذا كان نعم، فعلى أي مرتكزات تستندون أصلاً؟

النائب طوبل:

أنا لا أستطيع الجواب عن أردوغان، ولكن أنا كشخص سركان طوبل في "حزب الشعب الجمهوري" ألتزم بأفكاري وبسياسة حزبي، أنا حزبي "حزب الشعب الجمهوري" يختلف عن أردوغان وأحياناً تتوافق أفكارنا مع أردوغان وأحيان أخرى تختلف، ونحن بطبيعة الحال على خلاف مع السيد أردوغان بشأن سياسته والعلاقات الخارجية، وفي حال تأسست اللجنة من عدة أحزاب مختلفة في البرلمان فهذا سيلفت نظر العالم كله إلى هذه اللجنة وسيركز الاهتمام على العلاقات السورية التركية، وهذا أكيد سيلقى مقابل من سورية وحتى أن الرئيس بشار الأسد سوف يخطو خطوات بهذا الاتجاه ولكن الأهم أن تكون اللجنة شفافة وتعمل في الصميم.

وأريد أن أقول بأنه بعد تشكيل اللجنة لن يكون هناك أي خيار أو مجال للرئيس أردوغان بأن يخطأ لأن أغلاطه حتى هذا اليوم واضحة وفي حال أخطأ أردوغان مرة أخرى بعد تأسيس اللجنة سيكون ضد الشعب التركي في هذا الوقت الشعب التركي لن يقبل أي خطأ من أردوغان خاصة بعد تشكيل هذه اللجنة. وأنا متأكد من أن السيد الرئيس بشار الأسد سوف يتخذ خطوات مقابلة بهذا الاتجاه ، أنا متأكد لأنه هو يريد المصالحة في حال كان هناك نية صادقة وثقة ومن هنا قبل كل شيء لابد من تأسيس الثقة، وهذه الثقة سوف تأتي من شفافية عمل هذه اللجنة.

سبوتنيك: لماذا إطالة الطريق والمراوغة ونحن نعلم أنه بقرار واحد يمكن لأردوغان أن يقلب الطاولة، ويرفع يده عن سورية، أم أن هذه حيلة جديدة لأردوغان لتحقيق أهدافه التي نعرفها جميعاً؟

النائب طوبل:

أريد أن أقول أن موافقة أردوغان مهمة جداً، لأنه هو رئيس "حزب العدالة والتنمية" الذي يرأس الحكومة الحالية وأكيد سيوافق أردوغان على هذه اللجنة، وإن لم يوافق إردوغان أو أن ينضم حزبه إليها لن نستطيع المتابعة، لأننا بدون حزبه لا يمكن أن نقوم بالعمل اللازم، ولكن هذه اللجنة كما قلت قبل قليل مختصة بالعلاقات الخارجية ويجب أن تتميز بالشفافية أمام كل دول العالم، وبعد هذه اللجنة لن يكون هناك أي خيار أمام أردوغان بأن يقلب الطاولة، وأؤكد في المستقبل لن يكون لدى أردوغان أي خيار لقلب الطاولة، وأنا أقول لكم أنه في حال قلب أردوغان الطاولة فإن سياسته ستنتهي في تركيا.

نحن شعبنا هو شعب مصطفى كمال أتاتورك وكما تحدث أتاتورك الصلح بالوطن والصلح بالكون والشعب التركي هذه هي أفكاره، ونحن كل عملنا سوف يخدم الصلح بيننا إن شاء الله وسنعيد العلاقة مع سورية كما كان الشعب التركي يعتبر الشعب السوري أخاً والشعب التركي يعتبر الشعب السوري أخاً كما كان عليه الأمر قبل ست سنوات وإن شاء الله نحن سنؤسس الثقة بين الشعبين في بلدينا كما كانت من قبل وأفضل.

© AFP 2018/ Bulent Kilic خبير: تركيا تهزم الأكراد في عفرين

سبوتنيك: إلى أي حد تحظى هذه اللجنة بدعم سياسي وعسكري في تركيا، بغض النظر عن الدعم الشعبي وهذه الخطوة لارجعة عنها مهما يكن الجواب من سورية حالياً التي تألمت من تركيا؟

النائب طوبل: هذا المشروع بالأساس مشروعي، وهذه أفكاري، لأنه أنا برأي بعد الفترة الصعبة التي مرت بها العلاقة السورية التركية وتحديداً في الفترة الأخيرة لا يوجد حل لتصحيح إلا تأسيس هذه اللجنة، ولو كان لديكم أنتم السوريون أية أفكار أو خيارات لأجل الصلح فنحن جاهزون أن نفعل ما تريدونه هنا عندنا في تركيا لتحقيق ذلك، لأن هدفنا الصريح فعلاً هو الصلح، وإذا أردتم أن نتحدث بصراحة وبوضح أكثر إننا ننتظر الانتخابات في عام 2019 وإن شاء الله إذا ما تسلم "حزب الشعب الجمهوري" منصب رئاسة الحكومة فسوف تنتهي المشاكل بين تركيا وسوريا بشكل فوري.

© Sputnik. عضو مجلس الشعب التركي سركان طوبل

سبوتنيك: شكراً جزيلاً لكم وللزميل دنيز بستاني الذي كان معنا وساعدنا في الترجمة.

النائب طوبل:

أولاً أنا من يشكركم، وأعود بالقول نحن نريد الصلح مع سورية ونريد الاستقرار والأمان للحدود التركية ووحدة سورية، ونحن نحب الشعب السوري وندعو إلى لله بأن يعين سورية والشعب السوري على الإرهاب، ونحن نتمنى أن تعود كما في الشام وحلب وفي كل مدن سورية الطيور الحرة إلى سمائها وإن شاء الله الورد الذي سينبت في تراب سورية تفوح رائحته العطرة بالخير في كل سورية كما كان من قبل، وأنا أتمنى أننا في وقت قريب سوف نشرب القهوة في الشام وبعدها في أنقرة وبعدها في أنطاكيا وهطاي، لأنه عندنا في التقاليد التركية القهوة لها عندنا خاطر 40 سنة، وأريد أن أقول لكم أيها الشعب السوري أحبكم كثيراً، أريد أن تعرفوا هذ الشيء.

أجرى الحوار نواف إبراهيم