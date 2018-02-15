من بابل إلى بغداد... معرض تشكيلي في ضيافة موسكو

أجرت "سبوتنيك" حوارا مع فنان تشكيلي متنوع الإنتاج يجمع مابين تشكيل الفن بطريقة جميلة والرسم بالألوان الزيتية وأيضا هو إعلامي. له أفكار كاد يتفرد بها ويخلق أعماله الفنية من خلال قصص حقيقية عاشها. فهو بارع يتلاعب بذكاء وينفذ عمله الفني الراقي بألوان تعكس ثقافته وحضارة وتاريخ بلاد الرافدين.إنه الفنان حسن الجمان.

سبوتنيك سؤال لابد منه…من هو الفنان حسن؟

اسمي حسن الجمان فنان تشكيلي أحمل الجنسية الروسية من أصل عراقي، معرضنا بعنونا "من بابل الى بغداد" يحمل آلام كثيرة وهمومنا وتاريخنا كعراقيين والذي يمتد أكثر من 10 آلاف سنة قبل الميلاد والذي كان مزيج من عدة حضارات كالسومرية، والأكادية، والبابلية، والآشورية بالاضافة الى حضارة جيراننا في بلاد الشام، فهذه المنطقة هي منطقة الفردوس الحقيقي أو منطقة الاولياء والانبياء والتاريخ كما يسميها الروس، وللاسف هناك من يريد تخريب هذه الحضارات.

© Sputnik. Vitaliy Belousov من بابل الى بغداد.. معرض تشكيلي في ضيافة موسكو

من من الفنانين الذين تعتبرهم قدوة لك؟

الفنان التشكيلي السوري فاتح المدرس، وعدنان الرفاعي، فهم من عظماء الفن التشكيلي ويجب أن يفتخر بهم كل عربي قبل الدين والعرق بالاضافة الى الفنان العراقي فائق حسن والنحات جواد سليم وغيرهم الكثير..

حدثنا عن طفولتك، أين قضيتها؟ ومتى اكتشفت موهبة الرسم؟

كنت أحب الرسم منذ الصفوف الاولى في المدرسة، وأذكر حادثة طريفة حصلت معي، فقد طلب منا مدرس الرسم أن نرسم موضوع حر مُعبر، فقررت أن أرسم ابريق نحاس كان يستخدم في الحمامات ايام زمان. وعندما رأى المدرس هذه الرسمة وبخني بشدة وطلب ولي أمري و لما سألني عن سبب اختياري هذه الرسمة قلت ان هذا الابريق ثقيل جدا وأنا أردت ان اعبر عن امتعاضي له بهذه الطريقة. فحينها علق المدير ممازحا أن لي مستقبلا غير عادي، لان طريقة التعبيرعن الرفض بالرسم له معان كثيرة.

وبعدها دخلت معهد الفنون الجميلة وبعدها الاكاديمية وشاركت في العديد من المهرجانات أهمها مهرجان بابل الدولي وتتلمذت على أيدي أستاذة كبار أمثال باسم تكريتي والاستاذ مخلد المختار رحمه الله.

© Sputnik. Vitaliy Belousov من بابل الى بغداد.. معرض تشكيلي في ضيافة موسكو

أي الاوقات تحب أن ترسم؟ لماذا؟

كنت أرسم في أي وقت ولكن الوقت المفضل لدي هو ليلا لان سكون الليل يضيف ايحاءات كثيرة بالاضافة الى ان الاحداث التي عانى منها الوطن العربي انعكست في اعمالي فقد عملت في اذاعة صوت الغد الروسية وكانت الأحداث التي نسمعها يوميا تؤثر في نفسيتي بشكل كبير وكنت اعكس ذلك في لوحاتي.



ما هي رسالتك التي تريد أن تنقلها للعالم من خلال أعمالك؟

أتمنى أن نبني مع الاجيال القادمة ثقافة محبة أرض بغض النظر عن اختلافاتنا. فبرأي بأن الثقافة هي هوية الشخص وليس الباسبور الذي نحمله ورسالتي الى الناس أن يتمسكوا بثقافتهم.

إلى أي مدرسة فنية تتجه أعمالك؟

لدي أعمال متنوعة ولكن أسلوبي المحبب هو المدرسة الواقعية والتكعيبية.

© Sputnik. Vitaliy Belousov من بابل الى بغداد.. معرض تشكيلي في ضيافة موسكو

الفنان حسن فنان تشكيلي واعلامي، فأين تجد نفسك أكثر؟

أجد نفسي في أي عمل أستطيع أن أعبر فيه عن حضارتي والمأساة التي حصلت في السنوات الأخيرة. عندما عملت في إذاعة صوت الغد كان هدفي أن أوصل رسالة محبة، ولكن يبقى الفن التشكيلي هو عشقي.

أين برأيك واقع الفن التشكيلي العراقي والعربي؟ وهل طرق أبواب العالمية؟

لدينا إمكانيات هائلة في الفن التشكيلي والفنان التشكيلي العربي معروف على مستوى العالم. والغرب يتغنى بعملاقة الفن التشكيلي العربي.

في أي معارض شاركت؟

شاركت في الكثير من المعارض، وفزت بالمرتبة الاولى في مهرجان دولي أقيم مؤخرا في موسكو في "بيت الفنانين الروس".

بالاضافة الى مسابقة اقيمت في "بيت الفنانين في موسكو" شارك فيها فنانين من مختلف العالم من ايطاليا وفرنسا وبريطانيا وارمينيا والولايات المتحدة وأيضا وفازت لوحتي "talisman" بالمرتبة الاولى والتي تضمن رموز عديدة من مختلف الحضارات. ومؤخرا افتتحت غاليري في مؤسسة الجمعان للفنون والثقافة وحصلت على دعم كبيرمن اخوتنا في الامارات.

© Sputnik. Vitaliy Belousov من بابل الى بغداد.. معرض تشكيلي في ضيافة موسكو

وأخيرا لمن تقدم كلمة شكر؟

أقدم شكري إلى روسيا لانها احتضتنا في فترة ادار الجميع ظهورهم لنا كعراقيين.. واشكر سعادة سفير جمهورية العراق السيد حيدر منصور هادي العذاري وزوجته السيدة ميس الربيعي. ومعرض اليوم يمتلك كم كبير من اللوحات المصنفة عالميا برواد عراقيين، والتي يُحتفظ بها في متحف سفارة جمهورية العراق في موسكو وبامكان أي شخص أن يزوره. وكذلك شكرا لمتحف الشرق ولحكومة موسكو لاهتمامها الكبير بالفن العربي واحتضانها أعمال رواد الفن التشكيلي العربي.

أجرى الحوار: كارينا يونس