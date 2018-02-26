خبير عسكري سوري: روسيا وسوريا ومحور المقاومة يتحضرون بقوة لأي جنون أمريكي

حيث واصلت المجموعات الإرهابية قصفها لمواقع الجيش السوري والقوات الرديفة له وعلى العاصمة دمشق، في الوقت الذي قصف فيه الطيران الأمريكي مدينة دير الزور ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا من المدنيين، رافق هذ التصعيد تحذيرات روسية حازمة من وجود مخطط لاستخدام القوة ضد الدولة السورية.
حول هذه المستجدات وضمن برنامج "ما وراء الحدث" تحدث الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور محمد عيسى
سبوتنيك: سيادة العميد ما الذي يجري في حقيقة الأمر في المناطق التي شملها القرار؟
العميد عيسى:
الذي يجري في واقع الأمر أنه لم تلتزم المجموعات الإرهابية على الإطلاق بمضمون القرار حتى نقول إن مفعول سريان الهدنة قد بدأ، فقد قصفت المجموعات الإرهابية المسلحة بعشرات القذائف، وكما تعلمون أن شرط سورية وكما تحدث الدكتور الجعفري أنه في حال سقطت قذيفة واحدة فإن سورية في حل من هذا الإلتزام، بمعنى آخر بأن القرار لا قيمة له على الأرض لأنه لا توجد آلية حقيقية لضبط المجموعات الإرهابية بل المطلوب من المجموعات الإرهابية أن تنشط خلال فترة تطبيق هذا القرار من أجل تثبيت أيدي وأرجل الجيش العربي السوري ومنعه من القيام بمهامه أو أي عمل عسكري ، وفي الحقيقة الجيش العربي السوري لم يرد فقط على مصادر النيران بل تابع عملياته في مواجهة تواجد المجموعات الإرهابية المسلحة من تنظيمي داعش والنصرة ومن يلحق بهما.
سبوتنيك: هناك تصريحات لوزارة الدفاع الروسية عن خرق الهدنة من قبل المجموعات المسلحة واعتداءات أمريكية على دير الزور، إلى أي حد يمكن أن تصمد هذه الهدنة في ظل هذا التصعيد؟
القوات الأمريكية قامت بقصف القوات السورية والقوات الرديفة والمدنيين، فقد قصفت اليوم في دير الزور وراح ضحية القصف الأمريكي في دير الزور العشرات من المدنيين السوريين وكذلك الأمر الاعتداءات التركية قائمة في الشمال السوري ، الولايات المتحدة تستخدم سياسة الكيل بميكالين فمن جهة تريد أن توقف الجيش العربي السوري وتعيق مهامه ، ومن جهة أخرى تقوم هي بإعطاء الأوامر للمجموعات الإرهابية المسلحة بمتابعة عملياتها الإرهابية ، والولايات المتحدة من جهتها أيضاً تقوم بعمليات قصف لمواقع الجيش العربي السوري وحلفائه والمناطق المدنية ، الولايات المتحدة نفسها تخرق هذه الهدنة ، الأمريكيون يريدون من هذا القرار أن يكون شماعة لتقييد الجيش العربي السوري وإحراج لروسيا على أساس أنها تدعم جيشاً يقتل شعبه ولا يلتزم بالقوانين والأعراف الدولية ، هذا ما يريدونه وما يقوم به الأمريكيون ".
سبوتنيك: هنا وفي ظل هذه التطورات هل يوجد خطوط حمراء أمام الجيش السوري؟
لا يوجد أي خط أحمر أمام الجيش العربي السوري ولا يحق لأحد بن يضع له خطوط حمراء ، والإلتزام بالقرار يجب أن لا يكون عشوائياً بأن يتم إنتقاء مناطق عن أخرى لتطبيق هذا القرار فيها ، وهذا الأمر غير مقبول به فالغوطة أرض سورية كما دير الزور وكما كل الجغرافيا السورية ، هم يريدون المحافظة على المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية لخطة أبعد من ذلك بكثير وهي أساساً لأجل إستثمار مدة الهدنة لنقل القوات الأمريكية ولتجميع المجموعات الإرهابية وبقايا داعش وضم قوات أخرى إليها تم تجميعها في منطقة التنف لتصبح بقوام 20 إلى 25 ألف إرهابي ومن ثم تنفيذ الهجوم على دمشق ، ثم تتقدم قوات من منطقة التنف ويتم الربط فيما بعد بين جيب موجود في منطقة الناصرية وفق المخطط الأمريكي أيضاً الهجوم بإتجاه البوكمال ووصل تلك المنطقة مع قوات قسد أي إعادة فصل سورية والعراق وتشكيل قواعد عسكرية في منطقة مطار الضمير ومطار الناصرية ومطار السين ، مايعني إحتلال مباشر للدولة السورية والسيطرة على نصف العاصمة تقريباً ، هذا الأمر لايمكن أن يقبل به السوريين تحت أي ظرف ولايمكن أن يكون بقرار من الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك:هل يمكن بالفعل أن يحدث اشتباك إقليمي دولي على الأرض السورية أو تصادم روسي أمريكي مباشر في ظل تحذيرات روسية من استخدام القوة ضد الدولة السورية؟
هذا الاحتمال وارد ولا أحد يعلم إلى أين يمكن أن يصل الجنون الأمريكي وإلى أي مدى يمكن أن يتهور الأمريكي ولكن بكافة الحالات الحلف المقاوم والداعم لسورية هو جاهز لأي تطور ، أما فيما يخص إحتمال وقوع إشتباك هذا الإحتمال لا يمكن أن يستثنيه أي عاقل ووصول طائرات سو57 إلى سورية لترابط في حميميم ليس عبثاً ، فهل يمكن أن ترسل هذه الطائرات إن لم يكن عند الإستخبارات الروسية معلومات دقيقة عن إحتمال عمل ما مجنوناً تحضر له الولايات المتحدة الأمريكية ، ولو أن إحتمالات وقوع مواجهات أو صدام مباشر بين روسيا والولايات المتحدة ضعيفة مع ذلك روسيا والجيش العربي السوري ومحور المقاومة يتحضرون لمثل هذا الإحتمال بقوة.
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