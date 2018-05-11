شاعرة سعودية لـ"سبوتنيك": الانفتاح في السعودية تأخر كثيرا وإنجازات محمد بن سلمان بطوليّة

شاعرة وروائية ورسامة ثائرة وجريئة، خلقت لنفسها دربا أدبيا مغايرا وربما كان صادما للمجتمع الذي تعيش فيه خاصة أنه محافظ إلى حد كبير.

لم تواجه تحدي الكتابة فقط، بل واجهت التحدي الأكبر وهو الجرأة في الكتابة وحسب واقترابها من منطقة الايروتيكية ما عرضها لهجوم كبير ومحاولات لإبعادها عن الإبداع كادت تصل على إثره لساحات المحاكم، إلا أنها كسرت كل التابوهات وتخطت الظروف المحيطة بها لتثبت أن الإبداع يحفر طريقه مثلما يسلك الماء طريقه في الصخر، هي الروائية والشاعرة السعودية هيلانة الشيخ التي حاورتها "سبوتنيك".

كانت بدايتك مع كتابة الشعر والرسم فما الذي دفعك لكتابة الرواية؟

كنت في البداية أكتب القصة القصيرة وكان عمري في هذا الوقت 14 عاما، وكانت الكتابة تتم في السر دون الإعلان عنها حتى أنني نشرت أول مجموعاتي القصصية تحت اسم مستعار، بعد ذلك شجعني الأهل على الرسم وكنت ارسم أجسادا عارية تماما ولم يعترضوا عليها في ذلك الوقت، وانتقلت بعد ذلك بدأت كتابة الرواية في العام 2007 وكانت " عشقت قدميها" أول أعمالي الروائية ووجدت فيها سلاسة ومتعة في الكتابة.

كتاباتك جريئة وتعيشين في مجتمع محافظ فكيف واجهتي تلك المعادلة الصعبة؟

في البداية واجهت معاناة شديدة وصلت لمرحلة التهديد بالمحاكمة والتعنيف، وتعرضت لمعادة كبيرة وحذف بعض موضوعاتي وتهديدات استمرت لأكثر من عام ونصف، وكانت تلك التهديدات من الأهل والعوام، وإن كانت أكثر من الأهل الذين شجعوني على الرسم، ولم يعترضوا على الأجساد العارية في الرسم، لكنهم اعترضوا على استخدام بعض المفردات الجريئة في الرواية أو القصص.

في بعض الأحيان يخلط القارئ بين شخصية البطلة والكاتبة فهل واجهت تلك الاتهامات؟

بالتأكيد في رواية "تبسمت" "جهنم" كانت البطلة تمارس السحاق، وكانت الضرورة الدرامية تستوجب كتابة التفاصيل الدقيقة، والبعض رأى أنني تحدثت عن نفسي في الرواية، وهذا الأمر لم يزعجني على الإطلاق، بل أسعدني خاصة أن الكاتب الذي يصل لهذه الدرجة، التي ييقن فيها القارئ أن شخصية البطل معايشة حقيقية تعد إضافة كبيرة إلى العمل الأدبي وللأديب.

كيف ترين توصيف البعض للكتابة الايروتيكية بأنها تهدف للإثارة؟

بعض كتاباتي فيها إيحاءات جنسية، لكنها لم تصل إلى الكتابة الإيروتيكية، ولا أتعمد الكتابة عن الجنس بل أكون أكثر صدقا في التعامل مع النصوص الأدبية ولا أجردها من هذه النواحي امتثالا للأخلاق أو القيم التي يدعيها البعض، فالكتابة يجب أن تتحرر من كافة القيود والتابوهات، ولا يوجد شخص لم يمر التجارب الجنسية أو كانت تشكل هاجسا له في فترة من الفترات، باعتبارها جزءا من الحياة لا يمكن فصله.

وأؤكد أن الكتابة في هذا النوع من الأدب ليست بالسهلة، كما أن كتب التاريخ والتراث مليئة بالكتابات الجنسية الصريحة، وأنا لا أخضع لتقييمات الغير ولا أتخذ موقفي أو قراري بناء على رأي الغير أو توجههم بل حسب قناعتي في المقام الأول.

هل هاجمتك بعض النساء بسبب كتاباتك الجريئة؟

بالتأكيد تعرضت لهجوم من السيدات أكثر من الرجال، ودخلت بعضهن في منافسات غير شريفة، وحاولن النيل مني وكسب مساحات ما باستغلال اسمي، لكني لم أنصت إلى أي منهن ومضيت في طريقي وكتاباتي، وأنا على يقين بأن ما أكتبه لا يخضع لتقييماتهم بل لتقييمي أنا.

ما الذي دفعك لمعالجة قضية رواية تبسمت جهنم؟

كان هناك مشروع بكتابي في مخيلتي وكانت البطلة في مخيلتي أيضا، وكانت لدي الرغبة في تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي، وقد شجعني على ذلك الصداقة مع المخرج خالد يوسف الذي كان داعما بشكل كبير.

تحدثت في شخصيات من ورق عن أحمد عز وخالد يوسف وقلت أن هناك مواقف درامية لهما فهل يمكن ذكرها؟

بالتأكيد أذكر ان أحد الصحفيين كتب أني قلت بأن خالد يوسف يستغل اسم أحمد عز في صفحة على الفيس بوك، وهو أمر لم أقوله وقت نفيته عن خالد يوسف وأصبحنا أصدقاء فيما بعد، لكن عالم الفيس بوك جعلني اكتشف العديد من الأشياء الزائفة، وقد اعتمدت على كتابة ذلك في " شخصيات من ورق" بأسلوب شعري ومختصر دون الإسهاب في التفاصيل المملة التي تصيب القارئ بالملل.

كيف ترين حركة الانفتاح التي تشهدها السعودية حاليا؟

نحن في السعودية كنا نبحث عن التحرر منذ فترة كبيرة، وما فعله الأمير محمد بن سلمان يعد بطولة ن خاصة أن هناك بعض الأشياء كان من غير المنطقي استمرارها حتى الأمس القريب، منها حرمان المرأة من القيادة أو من السفر أو من الرياضة، وأن هذه الأمور كانت ستحدث اليوم أو الغد.

وأريد أن اوضح أن الشعب السعودي محب للحياة، على عكس ما يصدر البعض الصورة الذهنية عنه، فالأقلية التي يسم استخدامها على أنهم دعاة قتل أو دمار لا يمثلون السعودية، ومثل أي دولة بها الصالح والطالح، لكن الشعب السعودي بطبعه محب للحياة.

وأشير إلى أن عمليات المنع التي كانت تتم على المساحة فقط، بينما الأشخاص كانوا يفعلون كل ما يريدونه في الخارج، وهي كانت تكلف الاقتصاد والنواحي الاجتماعية أيضا، وهناك الكثير من المواهب الحقيقة في السعودية إلا أنها تعاني من التعتيم الإعلامي.

ما هي الصدمات التي واجهتها هيلانة الشيخ في الوسط الأدبي أو الفني؟

الوسط الفني أبسط من الوسط الثقافي بكثير، فالفنان يعيش ببساطة دون تكليف حتى وإن فعل كل شيء يكون واضحا أمام نفسه وأمام الآخرين، أما الوسط الثقافي فهو ملوث إلى حد كبير، والأغلبية يفعلون عكس ما يدعون ويتخذون الثقافة أقنعة لأشياء أخرى غير سوية.

ماذا عن الأعمال المقبلة لهيلانة الشيخ؟

حاليا أكتب رواية "فما بكت عليهم الأرض"، وهي تتناول القضية الفلسطينية بشكل مغاير عن الكتابة التقليدية في الحقبة من السبعينيات حتى التسعينيات.

لو أردنا وصف المرحلة الحالية في الوطن العربي في كلمات موجزة؟

الوطن العربي يحتضر حاليا.

سيرة ذاتية

مواليد الأردن وهي فلسطينية الأصل وحاملة الجنسية السعودية، خريجة إدارة إعمال قسم دعوة وإعلام جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

صدر لها ديوان شعر "الهيلانة"، رواية "تبسمت جهنم".

"مقتطفات الهيلانة" نثر، وسيرة ذاتية بعنوان "شخصيات من ورق، تموز والكرزة".

حصلت على سفيرة النوايا من الحسنة من المركز القومي للعمال بمصر عام 2017، وكذلك جائزة الرسم التكعيبي بوزارة الثقافة بالسعودية عام 2007.

حوار محمد حميدة.