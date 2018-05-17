تسجيل
14:43 17 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    خبيرة التغذية باتي منصور

    في أول أيام شهر رمضان... نصائح مهمة للصائمين من خبيرة التغذية باتي منصور

    © Sputnik . Siraj Saeed
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يبدأ السوريون ومعظم العرب والمسلمين اليوم الخميس 17 أيار/مايو صيامهم الذي يستمر قرابة الثلاثين يوماً، ومع بداية رمضان تكثر التساؤلات عن الأنماط الغذائية الصحيّة التي يساعد اتباعها على صيام أكثر يسراً وإفادة، كما تتنافس المحطات التلفزيونية والإذاعية على تقديم باقتها من البرامج الصحية التي تتناول مختلف جوانب الصوم الطبية والغذائية.

    فوانيس رمضان
    © Sputnik . Ahmed Badr
    قبل رمضان... خطوات لتجنب صداع اليوم الأول للصيام (فيديو)
    سبوتنيك. ولتقديم الفائدة والمعلومة الصحيحة للصائمين، التقت "سبوتنيك" خبيرة التغذية، باتي منصور، وكان الحوار الآتي:

    سبوتنيك: ما العادات الصحية المثلى الواجب اتباعها للتأقلم مع الصيام؟

    منصور: مع بداية شهر رمضان المبارك، أصبح من الضروري الالتزام ببعض العادات الغذائية الصحية للحفاظ على صحة ونشاط أجسامنا.

    فمن أهم العادات الصحية الواجب اتباعها خلال شهر رمضان:

    —   وجبة السحور، تعتبر من أهم الوجبات خلال هذا الشهر الكريم  فهي تساعد على حفاظ السوائل في الجسم وتمده بالطاقة والعناصر الغذائية.

     تحتوي وجبة السحور المتوازنة على العناصر التالية:

    — مجموعة الكربوهيدرات والألياف:

    شاب فلسطيني يلعب بنيران البنغال عشية حلول شهر رمضان في غزة، قطاع غزة فلسطين 16 مايو/ أيار 2018
    © AFP 2018 / Mohammed Abed
    انطلاق شهر رمضان في مختلف دول العالم
    12
    وخاصة الكربوهيدرات أو النشويات بطيئة الامتصاص(المعقدة)، مما يساعد على إبقاء نسبة سكر الدم ثابتة ويعطي شعور بالشبع لفترة أطول مثل (القمح الكامل — الشوفان — الكينوا والأرز البني و البقوليات).

    أما بالنسبة للألياف فهي أيضاً من العناصر الضرورية وتشمل هذه الأطعمة الحبوب والنخالة الخضروات والفواكه.

     كما يعتبر الموز — الفريز — الأكدنيا- المشمش والبطيخ من الفواكه التي تبقي الجسم رطباً لغناها بالبوتاسيوم وغيره من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على الحفاظ على السوائل في الجسم.

    — مجموعة البروتينات:

    من الضروري التنويع في البروتينات النباتية والحيوانية التي  تساعد على تجديد الطاقة على مدار اليوم.

    —    تجنب الأطعمة المصنعة، الوجبات السريعة والحلويات الرمضانية التي تكون عالية بالسكر وبالسعرات الحرارية وفقيرة بالقيمة الغذائية.

    —   الحرص على تناول الطعام أثناء وجبة الإفطار ببطء وبالتدريج لتفادي المشاكل المعوية التي قد تصيب الجهاز الهضمي.

    —    شرب كميات كافية من الماء، ما يقارب 8 — 12  كوب  لترطيب الجسم وتعوض السوائل.

    —    تنظيم ساعات النوم  لمدة 6 — 8 ساعات يومياً للحصول على الراحة النفسية والجسدية، حيث أن قلة النوم تزيد من الشعور بالتعب والإرهاق وبالتالي تؤدي إلى قلة الحركة.

    —    عدم الإفراط في شرب الكافيين واستبدالها بالمشروبات المهدئة للمعدة مثل اليانسون، النعنع، البابونج والشمرة.

    الممثل المصري محمد هنيدي
    © Photo / Facebook/ Official Henedy
    رغم وقف عرضه... مسلسل محمد هنيدي "أرض النفاق" على 10 قنوات عربية في رمضان
    سبوتنيك: اكتساب الوزن يشكل هاجسا لدى الكثير من الناس وخاصة السيدات، كيف نتجنب ذلك خلال شهر رمضان؟

    منصور: أكثرية الأشخاص يعانون من مشكلة زيادة الوزن خلال شهر رمضان لكن من الضروري أن نعلم أنه إذا اتبعنا نظاماً غذائياً متوازناً ومتنوعاً دون حرمان الجسم من العناصر الضرورية، يمكننا أن نحافظ على وزن ثابت أو حتى نستطيع من خسارة الوزن وذلك من خلال:

    —   عدم الإسراف في تناول الطعام على وجبة الإفطار إنما الاعتدال بالكميات والتركيز على نوعية الطعام، بالإضافة الى أهمية وجبة السحور.

    —   تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة، المقالي والحلويات واستبدالها باختيارات صحية مثال الشوي أو السلق كبديل عن القلي وسلطة الفواكه أو الرز بحليب ومهلبية كبديل عن الحلويات الرمضانية الدسمة والمشبعة بالسكر.

    —   عدم الإكثار من شرب العصائر الرمضانية والمشروبات الغازية لأنها تحتوي على مستوى عالي من السعرات الحرارية.

    —   ممارسة الرياضة بعد حوالي ساعتين من تناول الإفطار وذلك لحرق السعرات الحرارية الإضافية.

    —   الطبخ الصحي له دوره في المحافظة على وزن صحي، إن تخفيض كمية الدهون في الطبخ لا يعني أبداً فقدان الطعام نكهته، لهذا من الأفضل  تعزيز نكهة الأطباق باستخدام الخضراوات والأعشاب الطازجة والبهارات حيث أن هذه المواد تزيد النكهة دون أن ترفع عدد السعرات الحرارية.

    درون
    © flickr.com/ Don McCullough
    دبي تستخدم "طائرات الدرون" بشكل استثنائي ومبتكر في رمضان
    سبوتنيك: ما المحاذير الصحية الواجب اتباعها لمرضى الضغط والسكري على سبيل المثال ؟

    منصور: من الضروري لمريض السكري أن يستشير الطبيب المختص الذي يتولى علاجه قبل دخول شهر رمضان بمدة كافية، وذلك للتـأكد من قدرته على الصيام بأمان خلال شهر رمضان، فإذا كان قادراً عليه فهناك نصائح وإرشادات من الناحية الغذائية لازمة لسلامة المريض:

    —   تأخير وجبة السحور بقدر الإمكان، ويستحسن أن تحتوي على أغذية غنية بالكربوهيدرات المعقدة، وذلك لأن الجسم يستغرق وقتاً طويلاً لكي يهضمها ويمتصها، وهذا يبقي الجسم مزوداً بالطاقة لأطول فترة ممكنة من النهار.

    —   شرب كميات كافية من الماء.

    —   الابتعاد عن الأغذية الدسمة والعالية بالسكر.

    أما بالنسبة للمرضى الذي يعانون من ارتفاع ضغط شرياني فأيضاً من الضروري استشارة الطبيب و تعديل جرعات الدواء بحيث يتناسب مع الصيام.

    مدينة موسكو
    © Sputnik . Anton Denisov
    إقامة خيمة موسكو الرمضانية عشية حلول شهر الصيام
    بعض النصائح لمرضى الضغط:

    —    تجنب الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح والمخللات.

    —    اعتبار الخضروات والفواكه جزءاً أساسياً من الوجبات الرمضانية.

    —    التركيز على أخذ الدهون الغير مشبعة مثل زيت الزيتون.

    —    تناول المكسرات الغير مملحة.

    —    تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم كالموز والمشمش.

    —    شرب كمية ماء لا تقل عن 2 لتر مقسمة ما بين الإفطار والسحور.

    سبوتنيك: ماذا تقول الأبحاث والدراسات الصحية عن فوائد الصوم لصحة الإنسان؟

    من خلال الدراسات تبيين أن للصيام آثار إيجابية على الجسم لكن طبعاً إذا طُبّقت ضمن الشروط الذي ذكرناها، حيث لوحظ تحسنٌ ملموس في كل من مؤشر كتلة الجسم، ضغط الدم ومستوى الشحوم.

    سبوتنيك: ماذا تقدمين من نصائح في ختام حوارنا؟

    التنوع والتوازن والاعتدال، ثلاثة مفاتيح لغذاء مثالي إن كان بشهر رمضان أو في الأيام العادية. فالغذاء ليس مجرد مصدر للطاقة فقط، إنما نمط معيشي ينوّع بين مجموعة كبيرة من العناصر والأطعمة ويحوّلها إلى غذاء متوازن لضمان صحة الجسم والوقاية من العديد من الأمراض.

    أجرى الحوار: سـراج سـعيد

     

    انظر أيضا:

    إقامة خيمة موسكو الرمضانية عشية حلول شهر الصيام
    انطلاق شهر رمضان في مختلف دول العالم
    البشير يلغي إفطار رمضان
    العاهل السعودي يوجه كلمة بمناسبة شهر رمضان (فيديو)
    مصر... الخميس أول أيام رمضان
    السعودية تعلن رسميا الخميس أول رمضان
    بالصور... القاهرة التاريخية تستعد لاستقبال رمضان
    قبل رمضان... خطوات لتجنب صداع اليوم الأول للصيام (فيديو)
    اجتماعات عاجلة في ليبيا لوقف الاقتتال في سبها قبل حلول رمضان
    أجور نجوم دراما رمضان 2018
    رغم وقف عرضه... مسلسل محمد هنيدي "أرض النفاق" على 10 قنوات عربية في رمضان
    الكلمات الدلالية:
    السحور, الصائمين, السعرات الحرارية, الملح, الضغط, الصيام, الدهون, تغذية, خضراوات, الصحية, حلويات, فواكه, رمضان, حوار, وكالة سبوتنيك, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    شاب فلسطيني يلعب بنيران البنغال عشية حلول شهر رمضان في غزة، قطاع غزة فلسطين 16 مايو/ أيار 2018
    انطلاق شهر رمضان في مختلف دول العالم
    بصقة في قطاع الأعمال الأوروبي دون تعويض
    بصقة في البئر الأوروبية
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 15 مايو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك