في أول أيام شهر رمضان... نصائح مهمة للصائمين من خبيرة التغذية باتي منصور

يبدأ السوريون ومعظم العرب والمسلمين اليوم الخميس 17 أيار/مايو صيامهم الذي يستمر قرابة الثلاثين يوماً، ومع بداية رمضان تكثر التساؤلات عن الأنماط الغذائية الصحيّة التي يساعد اتباعها على صيام أكثر يسراً وإفادة، كما تتنافس المحطات التلفزيونية والإذاعية على تقديم باقتها من البرامج الصحية التي تتناول مختلف جوانب الصوم الطبية والغذائية.

© Sputnik . Ahmed Badr قبل رمضان... خطوات لتجنب صداع اليوم الأول للصيام (فيديو)

سبوتنيك. ولتقديم الفائدة والمعلومة الصحيحة للصائمين، التقت "سبوتنيك" خبيرة التغذية، باتي منصور، وكان الحوار الآتي:

سبوتنيك: ما العادات الصحية المثلى الواجب اتباعها للتأقلم مع الصيام؟

منصور: مع بداية شهر رمضان المبارك، أصبح من الضروري الالتزام ببعض العادات الغذائية الصحية للحفاظ على صحة ونشاط أجسامنا.

فمن أهم العادات الصحية الواجب اتباعها خلال شهر رمضان:

— وجبة السحور، تعتبر من أهم الوجبات خلال هذا الشهر الكريم فهي تساعد على حفاظ السوائل في الجسم وتمده بالطاقة والعناصر الغذائية.

تحتوي وجبة السحور المتوازنة على العناصر التالية:

— مجموعة الكربوهيدرات والألياف:

© AFP 2018 / Mohammed Abed انطلاق شهر رمضان في مختلف دول العالم 12

وخاصة الكربوهيدرات أو النشويات بطيئة الامتصاص(المعقدة)، مما يساعد على إبقاء نسبة سكر الدم ثابتة ويعطي شعور بالشبع لفترة أطول مثل (القمح الكامل — الشوفان — الكينوا والأرز البني و البقوليات).

أما بالنسبة للألياف فهي أيضاً من العناصر الضرورية وتشمل هذه الأطعمة الحبوب والنخالة الخضروات والفواكه.

كما يعتبر الموز — الفريز — الأكدنيا- المشمش والبطيخ من الفواكه التي تبقي الجسم رطباً لغناها بالبوتاسيوم وغيره من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على الحفاظ على السوائل في الجسم.

— مجموعة البروتينات:

من الضروري التنويع في البروتينات النباتية والحيوانية التي تساعد على تجديد الطاقة على مدار اليوم.

— تجنب الأطعمة المصنعة، الوجبات السريعة والحلويات الرمضانية التي تكون عالية بالسكر وبالسعرات الحرارية وفقيرة بالقيمة الغذائية.

— الحرص على تناول الطعام أثناء وجبة الإفطار ببطء وبالتدريج لتفادي المشاكل المعوية التي قد تصيب الجهاز الهضمي.

— شرب كميات كافية من الماء، ما يقارب 8 — 12 كوب لترطيب الجسم وتعوض السوائل.

— تنظيم ساعات النوم لمدة 6 — 8 ساعات يومياً للحصول على الراحة النفسية والجسدية، حيث أن قلة النوم تزيد من الشعور بالتعب والإرهاق وبالتالي تؤدي إلى قلة الحركة.

— عدم الإفراط في شرب الكافيين واستبدالها بالمشروبات المهدئة للمعدة مثل اليانسون، النعنع، البابونج والشمرة.

منصور: أكثرية الأشخاص يعانون من مشكلة زيادة الوزن خلال شهر رمضان لكن من الضروري أن نعلم أنه إذا اتبعنا نظاماً غذائياً متوازناً ومتنوعاً دون حرمان الجسم من العناصر الضرورية، يمكننا أن نحافظ على وزن ثابت أو حتى نستطيع من خسارة الوزن وذلك من خلال:

— عدم الإسراف في تناول الطعام على وجبة الإفطار إنما الاعتدال بالكميات والتركيز على نوعية الطعام، بالإضافة الى أهمية وجبة السحور.

— تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة، المقالي والحلويات واستبدالها باختيارات صحية مثال الشوي أو السلق كبديل عن القلي وسلطة الفواكه أو الرز بحليب ومهلبية كبديل عن الحلويات الرمضانية الدسمة والمشبعة بالسكر.

— عدم الإكثار من شرب العصائر الرمضانية والمشروبات الغازية لأنها تحتوي على مستوى عالي من السعرات الحرارية.

— ممارسة الرياضة بعد حوالي ساعتين من تناول الإفطار وذلك لحرق السعرات الحرارية الإضافية.

— الطبخ الصحي له دوره في المحافظة على وزن صحي، إن تخفيض كمية الدهون في الطبخ لا يعني أبداً فقدان الطعام نكهته، لهذا من الأفضل تعزيز نكهة الأطباق باستخدام الخضراوات والأعشاب الطازجة والبهارات حيث أن هذه المواد تزيد النكهة دون أن ترفع عدد السعرات الحرارية.

منصور: من الضروري لمريض السكري أن يستشير الطبيب المختص الذي يتولى علاجه قبل دخول شهر رمضان بمدة كافية، وذلك للتـأكد من قدرته على الصيام بأمان خلال شهر رمضان، فإذا كان قادراً عليه فهناك نصائح وإرشادات من الناحية الغذائية لازمة لسلامة المريض:

— تأخير وجبة السحور بقدر الإمكان، ويستحسن أن تحتوي على أغذية غنية بالكربوهيدرات المعقدة، وذلك لأن الجسم يستغرق وقتاً طويلاً لكي يهضمها ويمتصها، وهذا يبقي الجسم مزوداً بالطاقة لأطول فترة ممكنة من النهار.

— شرب كميات كافية من الماء.

— الابتعاد عن الأغذية الدسمة والعالية بالسكر.

أما بالنسبة للمرضى الذي يعانون من ارتفاع ضغط شرياني فأيضاً من الضروري استشارة الطبيب و تعديل جرعات الدواء بحيث يتناسب مع الصيام.

© Sputnik . Anton Denisov إقامة خيمة موسكو الرمضانية عشية حلول شهر الصيام

بعض النصائح لمرضى الضغط:

— تجنب الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح والمخللات.

— اعتبار الخضروات والفواكه جزءاً أساسياً من الوجبات الرمضانية.

— التركيز على أخذ الدهون الغير مشبعة مثل زيت الزيتون.

— تناول المكسرات الغير مملحة.

— تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم كالموز والمشمش.

— شرب كمية ماء لا تقل عن 2 لتر مقسمة ما بين الإفطار والسحور.

سبوتنيك: ماذا تقول الأبحاث والدراسات الصحية عن فوائد الصوم لصحة الإنسان؟

من خلال الدراسات تبيين أن للصيام آثار إيجابية على الجسم لكن طبعاً إذا طُبّقت ضمن الشروط الذي ذكرناها، حيث لوحظ تحسنٌ ملموس في كل من مؤشر كتلة الجسم، ضغط الدم ومستوى الشحوم.

سبوتنيك: ماذا تقدمين من نصائح في ختام حوارنا؟

التنوع والتوازن والاعتدال، ثلاثة مفاتيح لغذاء مثالي إن كان بشهر رمضان أو في الأيام العادية. فالغذاء ليس مجرد مصدر للطاقة فقط، إنما نمط معيشي ينوّع بين مجموعة كبيرة من العناصر والأطعمة ويحوّلها إلى غذاء متوازن لضمان صحة الجسم والوقاية من العديد من الأمراض.

أجرى الحوار: سـراج سـعيد