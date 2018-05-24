وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك"

أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا خاصا مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، محمد طاهر سيالة، وكان الحديث الآتي:

سبوتنيك: ما هي أبرز مجالات التعاون الروسي الليبيي حسب الأولوية وما الذي تنتظره ليبيا من التعاون المشترك بين البلدين؟

روسيا شريك قديم ونحن نامل بعودة المشاريع الروسية إلى ليبيا، وأيضا ننتظر مشاركة روسية في المشاريع الكبرى التي ستتم في مرحلة إعادة بناء ليبيا، وأذكر أن روسيا شريك في الكهرباء والنفط والسكك الحديد وبعض الواردات العسكرية، إضافة إلى توريد القمح، وحالياً يتم التفاوض مع الشركات الروسية على توريد 750 ألف طن من القمح.

© Sputnik . Alexey Filippov بوغدانوف يلتقي وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبي

نأمل بالعودة لاستكمال مشروع طريق سرت — بن غازي، والذي تجاوزت تكلفته المليار دولار، وعن المدة الزمنية، قال الوزير بأن الأمر متوقف على الوضع الأمني.

سبوتنيك: متى تتوقعون إجراء الانتخابات في البلاد؟

كل الأطراف تأمل في أن تجري الانتخابات في العام الجاري، قد نحتاج إلى أن تقدم الحكومة المزيد من الخدمات الأفضل للمواطنين ليذهبوا إلى صناديق الاقتراع ونحتاج لإقناع الأطراف السياسية بأن تقبل بنتائج الانتخابات وهو شرط أساسي لإجراءها.

سبوتنك: الإنتاج النفطي في ليبيا قد انخفض جراء القتال الدائر بين الفصائل المتناحرة وهجمات متشددي داعش.. هل التعاون الروسي الليبي في مجال النفط سيعيد الانتاج إلى ما كان عليه؟ وما هي المدة الزمنية المتوقعة؟

نحن الآن وصلنا في إنتاج النفط إلى حوالي مليون ومئة ألف برميل يوميا بعد ما كنا في السنة الماضية 150 ألف رقمنا القديم هو مليون وستمائة ألف ونتوقع أن تساعدنا الشركات الروسية في زيارة الإنتاج النفطي وحول المدة الزمنية المتوقعة، نحن نتوقع أن نصل لهذا الرقم مليون وستمائة قبل نهاية العام.

ربما لا نحصل على منظمة الأوبك على هذا السقف، ربما يكون السقف مليون وأربعمائة أو مليون وخمسمائة، على أي حال نحن نتفاوض مع الأوبك ونحن لسنا ممن نخرق الاتفاق مع المنظمة.

أجرى الحوار كارينا يونس.