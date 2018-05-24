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19:20 24 مايو/ أيار 2018
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    وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد طاهر السيالة

    وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك"

    © Photo / وزارة الخارجية الليبية لحكومة الوفاق
    حوارات
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    أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا خاصا مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، محمد طاهر سيالة، وكان الحديث الآتي:

    سبوتنيك: ما هي أبرز مجالات التعاون الروسي الليبيي حسب الأولوية وما الذي تنتظره ليبيا من التعاون المشترك بين البلدين؟

    روسيا شريك قديم ونحن نامل بعودة المشاريع الروسية إلى ليبيا، وأيضا ننتظر مشاركة روسية في المشاريع الكبرى التي ستتم في مرحلة إعادة بناء ليبيا، وأذكر أن روسيا شريك في الكهرباء والنفط والسكك الحديد وبعض الواردات العسكرية، إضافة إلى توريد القمح، وحالياً يتم التفاوض مع الشركات الروسية على توريد 750 ألف طن من القمح.

    ميخائيل بوغدانوف
    © Sputnik . Alexey Filippov
    بوغدانوف يلتقي وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبي
    سبوتنيك: هل تتوقعون أن تعود السكك الحديدية إلى مشروعها؟

    نأمل بالعودة لاستكمال مشروع طريق سرت — بن غازي، والذي تجاوزت تكلفته المليار دولار، وعن المدة الزمنية، قال الوزير بأن الأمر متوقف على الوضع الأمني.

    سبوتنيك: متى تتوقعون إجراء الانتخابات في البلاد؟

    كل الأطراف تأمل في أن تجري الانتخابات في العام الجاري، قد نحتاج إلى أن تقدم الحكومة المزيد من الخدمات الأفضل للمواطنين ليذهبوا إلى صناديق الاقتراع ونحتاج لإقناع الأطراف السياسية بأن تقبل بنتائج الانتخابات وهو شرط أساسي لإجراءها.

    سبوتنك: الإنتاج النفطي في ليبيا قد انخفض جراء القتال الدائر بين الفصائل المتناحرة وهجمات متشددي داعش.. هل التعاون الروسي الليبي في مجال النفط سيعيد الانتاج إلى ما كان عليه؟ وما هي المدة الزمنية المتوقعة؟

    نحن الآن وصلنا في إنتاج النفط إلى حوالي مليون ومئة ألف برميل يوميا بعد ما كنا في السنة الماضية 150 ألف رقمنا القديم هو مليون وستمائة ألف ونتوقع أن تساعدنا الشركات الروسية في زيارة الإنتاج النفطي وحول المدة الزمنية المتوقعة، نحن نتوقع أن نصل لهذا الرقم مليون وستمائة قبل نهاية العام.

    ربما لا نحصل على منظمة الأوبك على هذا السقف، ربما يكون السقف مليون وأربعمائة أو مليون وخمسمائة، على أي حال نحن نتفاوض مع الأوبك ونحن لسنا ممن نخرق الاتفاق مع المنظمة.

    أجرى الحوار كارينا يونس.

    انظر أيضا:

    الخارجية الليبية: سيالة يشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في طاجيكستان
    مقابلة مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني في ليبيا...محمد سيالة
    وزير الاقتصاد السوري يتحدث عن أهمية المشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
    انطلاق فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة عالمية واسعة
    وزير خارجية "حكومة الوفاق" الليبية يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
    الكلمات الدلالية:
    منتدى بطرسبورغ, محمد طاهر سيالة, ليبيا, روسيا
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