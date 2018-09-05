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22:46 05 سبتمبر/ أيلول 2018
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    محمد علاء الجليل في محمية القطط في حلب

    "رجل القطط"... منقذ البشر الذي منح الحياة والأمل لحيوانات جريحة في سوريا

    © Photo / Mohammad Alaa Aljaleel
    حوارات
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    أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا مع محمد علاء الجليل، سائق الإسعاف، ورجل الإنقاذ، الذي أحب رعاية القطط المشردة وإطعامها منذ طفولته، كما أنه أسس أول ملجأ للقطط المشردة في سوريا بمساعدة أصدقاء له من جميع أنحاء العالم.

    يقول محمد علاء الجليل المعروف بـ"رجل القطط" "قمنا بتخصيص صفحة لدعم ملجأ القطط في حلب، باسم مجموعة Ilgattaro D'aleppo وبمشاركة مجموعة أصدقاء في إيطاليا وأيضا روسيا، ولعدم وجود طعام لقطط الشوارع بدأت إطعام القطط في العديد من المناطق المهجورة التي لا يوجد بها إي سكان أو نوع من أنواع الحياة حتى عرف الناس أن هناك رجل يطعم القطط المشردة والجائعة في شوارع مدينة حلب.

    سبوتنيك: كم عدد الحيوانات الموجودة في المحمية الخاصة بك؟ هل توجد حيوانات أخرى، إلى جانب القطط، التي تهتم بها الآن؟

    في عام 2013 وصل عدد القطط الى 170 قطة وبدأت صحف وقنوات فضائية التحدث عن عملي كرجل إنقاذ وسائق إسعاف ويعتني بالقطط. استمر العمل حتى 2016 في بيت القطط وبعد الاشتباكات والقصف العنيف الذي طال بيت القطط وموت أكثرمن 100 قطة تم إنقاذ 22 قطة والهروب إلى ريف مدينة حلب، وتم تأسيس بيت القطط الثاني بفضل بيع صور رسمت لي من فنانون مشهورين في العالم وبيع تقويمات وكنزات عليها الشعار الخاص بي.

    سبوتنيك: كيف وصلت معظم الحيوانات إليك في محميتك؟ هل وجدتها بنفسك في الشوارع وأنقذتها أم الناس جلبتها لك؟ هل رجع أي من السوريين، الذين هاجروا أثناء الحرب من سوريا، وكان قد ترك حيواناته الأليفة لديكم، هل استرجع حيواناته من محميتك؟

    بعد تاسيس الملجأ الثاني بريف حلب، يتم جمع قطط الشوارع والمشردة وخاصة الصغيرة ووصل العدد 110 قطط كبيرة وصغيرة تذهب وتأتي وقت الطعام، منهم ما يتركها الناس عندي وتهاجر خارج البلاد، وبعض القطط احضرها من منازل أصحابها بعد تركها وحيدة.

    وبعد أن عرف الناس بوجود ملجأ خاص بالقطط يتصلون بي من أجل إنقاذ قطط موجودة في الشوراع أو مصابة أو مريضة إضافة لإنقاذ الكلاب وإطعامها في الشوارع، وفيما يخص الكلاب نأخذ المريضة فقط للمعالجة ووضعها في مكان خاص تم إنشائه حديثا، وتم إنقاذ أربعة قرود خضراء كان أصحابها قد وضعوها في أقفاص صغيره بعد أن هاجروا، وقررت إنقاذها ودفع مبلغ كبير لأصحابها تجاوز 4000 دولار. بعد الاشتباكات الأخيرة في ريف حماه الشمالي وهجرة السكان، وجدت عائلة تربط حصان أصيل في مؤخرة السيارة وتجره، وكانت العائلة قد حملت في السيارة الأغراض الخاصة بهم ولا مكان للحصان. فقد الحصان الحدوات وأصيب عدة إصابات. تم الإتفاق مع صاحب الحصان على دفع مبلغ 1500 دولار مقابل أخذ الحصان مع الأوراق الخاصة به، كما تم إنقاذ 5 أرانب و7 طيور وحفظها بمكان آمن.

    لا، لم يعد أحد لأخذ حيواناته.

    محمد علاء الجليل
    © Photo / Mohammad Alaa Aljaleel
    محمد علاء الجليل

    سبوتنيك: المتطوعون من أي البلدان يساعدونك ويدعمونك أكثر شيء؟ هل يوجد كثير من النشطاء بين السكان المحليين؟

    الأصدقاء الذين يدعمونني من كل دول العالم ومن كل الأديان، وهم محبين للقطط خاصة الأطفال. لقد ساعدوني في أشياء كثيرة وكبيرة جدا مثل بناء ملجا وحديقة وملعب خاص للأطفال ومركز طبي بشري لمعالجة الأطفال والنساء مجانا وعيادة بيطرية أيضا لمعالجة جميع أنواع الحيوانات مجانا، كما قمنا أيضا ببناء مركز لذوي الإحتياجات الخاصة ودار لرعاية الأيتام رووضة لتعليم الأطفال حب الحيوانات ومساعدتها.

    لا يوجد نشطاء محليون، فقط لدي طبيب بيطري وثلاث موظفين يساعدونني.

    محمد علاء الجليل في العيادة للحيوانات
    Mohammad Alaa Aljaleel
    محمد علاء الجليل في العيادة للحيوانات

    سبوتنيك: هل توجد أي مساعدات من دول الخليج؟

    لا، ولا دولة عربية.

    سبوتنيك: ما هي الأنشطة التي تقوم بها في محميتك للأطفال السوريين؟ كيف تعلمهم أن يتذكروا المسؤولية والرحمة تجاه الحيوانات ؟

    الهدف من المشروع الذي أعمل عليه وضع مفهوم أن الأطفال والحيوانات في نفس المستوى. هم بحاجة إلى رعاية وحماية. كان هناك تجاوب من قبل الناس وحب للعمل الذي أقوم به ليس في سوريا فقط بل في كل أنحاء العالم. حصلت على أفضل شخصية في 2016 وكنت حديث العالم، كما تم ترشيحي لجائزة نوبل بفضل أصدقاء من إيطاليا، وكتبت كتب الأطفال في السويد عن عملي، وتحدثت أيضا جميع وسائل الإعلام في العالم عما أقوم به.

    نحن نعلم الاطفال أن الحيوانات تلجأ لنا لمساعدتها وإطعامها، وهي بحاجة لنا ويجب أن نعتني بها، وأن جميع الأديان والكتب السماوية أوصت برعاية الحيوانات وعدم إيذائها.

    عندما كنت في بعض الدول العربية رأيت أن كثير من الناس هناك لا يهتمون بالحيوانات، وهناك جهل في معاملة الحيوانات. في سورية أصبح الأغلب يفعلون مثلي وأفضل، كما بات هناك ملاجئ حديثة للقطط.

    محمد علاء الجليل
    © Photo / Mohammad Alaa Aljaleel
    محمد علاء الجليل

    سبوتنيك: قمت مؤخرا بفتح عيادة، هل من الصعب أن تحقق دعم عمل العيادة؟ كيف وجدت الأطباء البيطريون؟

    العيادة البيطرية كانت ناجحه ووجدت طبيب بيطري، لكن هناك صعوبة في وجود الأدوية.

    سبوتنبك: كيف ترى مستقبلك ومستقبل محميتك؟ من المستحيل أن تساعد كل كائن يحتاج إلى مساعدة، وما هي خططك لتمديد وتطوير عملك؟

    مستقبل المحمية مجهول لكن نتمنى الأفضل دائما. أقوم على إنجاز مشاريع كبيرة مثل أكاديمية الطفل السوري، وهو حلم حياتي بعد أن انتهيت من الأحلام السابقة التي تحققت.

    يقوم هذا المشروع على تنمية الأطفال فكريا وعقليا وتنمية المهارات والمواهب في كل المجالات مثل التعليم والغناء والرياضة والرحمة والإنسانية. مستقبل المحمية بالنسبة لي في أيدي الأطفال التي أعمل عليها وكل المشاريع التي أقوم بها.

    محمية القطط في حلب
    © Photo / Mohammad Alaa Aljaleel
    محمية القطط في حلب

    سبوتنيك: هل لديك قطط مفضلة في محميتك؟ أم تحبهم كلهم على قدم المساواة؟

    أحب كل القطط.

    سبوتنيك: هل كانت هناك محميات حكومية للحيوانات في حلب قبل الحرب؟ هل يوجد إمكانية الاعتماد على أي مساعدة من الدولة؟

    لا، المحمية مجهود شخصي ولا علاقة لي بالدولة ولا يوجد قوانين من أجل هذا، لكن على ما أظن أنه منذ فترة صغيره صدرت بعض القوانين وأهمها الرفق بالحيوانات.

    سبوتنيك: إذا كان لديك إمكانية أن تتحدث مباشرة مع المجتمع العالمي، فماذا ستقول له أو ما الذي ستنصح به؟

    كلمة اتوجه بها للعالم، إذا أردت أن ترحم الناس إبدأ أولا برحمة كل شيء غير الناس، فالرحمة لكل كائن حي.

    سبوتنيك: إذا أراد أحد مساعدتك بعد أن عرف عنك، فكيف يمكنه أن يفعل ذلك؟

    من يريد مساعدتي عليه متابعة أعمالي ونقلها للأطفال. أتمنى أن يأتي السلام وتقوم الناس بزيارة الإنجازات التي تمت بفضل حبهم لي وعملي. اذا أضعت البذور التي زرعتها المطر سوف يخبرك اين زرعتها.

    وفي النهاية، وجه "رجل القطط" رسالة، قائلا: "أتمنى أن تنتهي الحرب من أجل الأطفال فقط. الأطفال لا دخل لهم بالحروب. المظلوم في الحروب هم الأطفال والنساء فقط. أخطاء الكبار وتفكيرهم يؤذي الأطفال ويدمر أجيال من الأطفال. أرجو من الله أن تنتهي هذه الحرب اللعينة حتى لو على حساب حياتي".

    محمد علاء الجليل يلعب مع أيتام في محمية القطط
    © Photo / Mohammad Alaa Aljaleel
    محمد علاء الجليل يلعب مع أيتام في محمية القطط

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    الكلمات الدلالية:
    القطط, حلب, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
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