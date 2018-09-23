تسجيل
19:55 23 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    تمثال بوذا من الرمال

    في حوارها مع "سبوتنيك"... السعودية سهام الدهيم تكشف تفاصيل عملها في معبد بوذي بأمريكا

    © REUTERS / Wolfgang Rattay
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشفت الكاتبة السعودية سهام الدهيم عن تفاصيل تطوعها للعمل في معبد بوذي بالولايات المتحدة الأمريكية.

    وقالت الدهيم في حوارها مع "سبوتنيك" إنها لم تواجه أية مشكلات خلال عملها في المعبد البوذي، وأن الديانات الثلاث كانت حاضرة هناك، إلا أنها كانت أول سعودية تزور هذا المكان، وهو الأمر الذي أثار فضول جميع من كانوا بالمعبد… إلى نص الحوار. 

    سبوتنيك: في البداية متى بدأت فكرة التطوع بالعمل في المعبد البوذي؟ 

    بدأت فكرة التطوع خلال أول إجازة لي من العمل، حيث توظفت بعد تخرجي من الماستر مباشرة، ولم أحظ بإجازة، وكنت أبحث عن مكان منعزل أكون مشغولة فيه بالزراعة، بعد ذلك وجدت عدة خيارات كمزارع، وكان المعبد يوفر جلسات تأمل مجانية، فوجدت ما كنت أحتاج إليه، خاصة أنها تجربة روحية وجسدية مختلفة. 

    سبوتنيك: كم كانت مدت الخدمة في المعبد؟ 

    المعبد كان في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتطوع كان لمدة ٨ أيام، ومن ضمن الأشياء الجيدة أن البرنامج اليومي للمتطوعين يتضمن كل يوم مهمة جديدة، أولها إزالة الزرع من الممرات المحيطة بالمكان، وتنظيف نوافذ المعبد، وقص الأشجار حول البحيرات، وجني الثمار من مكان التخييم لراحة السياح.

    سبوتنيك: هل واجهتك بعض المشكلات خلال عملك داخل المعبد؟ 

    لم أواجه أية مشاكل لأني مؤمنة بربي، وهو بقلبي ما يمس في أي مكان، سواء كنيسة أو معبد بوذي! وبالمناسبة كما قلت في تغريداتي المعبد كان مكان جلسات تأمل، ولم أشاهد فيه أي طقوس عبادة أخرى، فالمكان عبارة عن موسيقى هادئة فقط، والتماثيل الموجودة هي ديكور، تحمل نفس رمزية  الهلال بالمساجد والآيات القرآنية "ديكور لا أكثر ". 

    سبوتنيك: وكيف كانت المعاملة معك كونك المسلمة الوحيدة بالمكان؟ 

    كنت أشبه بالطفلة المدللة هناك، لأني من خلفية سعودية مسلمة، وهذا شيء نادر جدا أن يحدث، بل أنا الوحيدة التي زارت هذا المكان من بلدي.. كانوا لطيفين وفضوليين تجاه حياتنا، وكانوا يبلغون بعضهم " عندنا سعودية" ويتشاركون هذا الشي مع السياح، وفضولهم كان عن السعودية أكثر من الإسلام. 

    سبوتنيك: هل حدثت نقاشات بشأن الأديان خلال فترة التطوع؟ 

    لم نكن نتحدث عن الديانات هناك، إلا نادرا جدا، في سبيل اختلاط الدين بالعادات والثقافة فقط. علما بأن المتطوعين كانوا يهود ومسيحين، ما يعني ان كل الديانات كانت متواجدة ، وكنا نتعامل في إطار العائلة، توحدنا إنسانيتنا فقط، ولم يكن الحديث عن الدين موجود هناك، خاصة أنه  في أمريكا غالبا تحترم الأديان، ولم أعاني من احتقار أو تقليل من  أي ديانات أخرى أو ما شابه ذلك، خاصة أن المجتمع الأمريكي يؤمن بالفرد واختياراته ولم أواجه أي عنصرية لا في المعبد ولا في العمل. 

    سبوتنيك: هل تفكرين في تكرار التجربة مرة أخرى؟ 

    أنا والمتطوعين على تواصل مستمر، وأيضا مكان التطوع متاح، وربما في المستقبل في إجازات قادمة أزورهم مرة أخرى. 

    سبوتنيك: وكيف واجهتني من انتقدوا تغريدتك حول الأمر؟ 

    بخصوص أن التويتة صارت "ترند"، أنا لم أتوقع هذا أبدا، خاصة أن عدد المتابعين لدي 1000فقط، وأحببت أن أشاركهم التجربة،  وبعد ساعات زادوا المتابعين والقراء، حتى وصل المتابعين إلى ٢٠٠٠٠ متابع ، لكني سعيدة بمن أحبوا التجربة خاصة بعدما استطعت أن أطلعهم على جزء من السلام والراحة والجمال الموجودة في المكان. 

    سبوتنيك: وماذا عن المعارضين للتجربة؟ 

    بالنسبة للمعارضين فأنا لم اتأثر بردودهم، لأني أعرف دوافعهم البريئة والطيبة، ولكن أتمنى أن تكون التغريدات حركت قليلا من الركود من حولهم، وأن يكونوا أكثر تسامحا مع الآخر مهما اختلف عنهم. 

    سبوتنيك: وماذا عن موقف الأهل من التجربة؟

    لم يعارض أي فرد من عائلتي التجربة، خاصة أنهم يثقون بي.

    انظر أيضا:

    أصدقاء صحفيي رويترز المحتجزين في ميانمار يتجمعون في معبد بوذي... لماذا
    بناء معبد جديد في الهند واتخاذ ترامب "إلها" لهم (فيديو)
    علماء آثار بولنديون يعثرون على نقوش هيروغليفية قديمة بجوار معبد الإلهة حتحور في مصر
    مصر... الانتهاء من ترميم مقصورة الإسكندر الأكبر في معبد الأقصر (صور)
    عودة رمسيس الثاني إلى واجهة معبد الكرنك بعد قرون من الغياب (صور)
    الكلمات الدلالية:
    معبد, بوذا, أخبار
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    إحدى المشاركات في سباق YARKOcross Night Edition colour 2018 للألوان في مدينة ألماتي، كازاخستان 15 سبتمبر/ أيلول 2018
    من سعوديات في عمق البحر الأحمر إلى بوتين يطلق النار من بندقية قنص حديثة... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تحية أم تجاهل... ميركل وماي
    تحية أم تجاهل... ميركل وماي
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك