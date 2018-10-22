حوار "سبوتنيك" مع القائد العام للحرس القومي ومقاتلين عرب في سوريا

مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، نحن الآن في دمشق وتحديدا في منطقة المليحة، هذه المنطقة التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين حتى عام 2013، وتحررت على أيدي قوات الحرس القومي العربي، منطقة المليحة منطقة تعتبر المركز الأساسي للقيادة العامة للحرس القومي العربي.

الكثير من الدمار حول تواجد الحرس القومي العربي من كل البلدان العربية لدعم سورية في حربها على مكافحة الإرهاب ، يعني نحن في هذا اليوم كان لنا الشرف في أن نزور المركز القيادي أو القيادة العامة للحرس القومي العربي وأن نلتقي مع القائد العام لقوات الحرس القومي العربي القائد العسكري ذو الفقار العاملي.

© Sputnik . Bassem Haddad ما فعله الجيش السوري بعد انهيار اتفاق لاستسلام "داعش" في بادية السويداء (فيديو)

سبوتنيك: سيد ذو الفقار أهلا ومرحبا بك

القائد العاملي: أهلا بكم

سبوتنيك: في سبوتنيك نحن سعداء جدا بهذا اللقاء تحدثنا وأياكم سابقا وأرجو ان يكون الحوار بسيط ودون أن يكون هناك أي نوع من التلكؤ في عرض الصورة لأنكم تعلمون تماماً أن هناك الكثير من الأخبار التي كذبت فيها وسائل إعلام غربية وعربية وإقليمية ودولية حول ما يجري وحول هذه القوات التي أحيانا يتحدثون عنها بالكثير من الكره والبغض تحت تسميات مختلفة وتكتلات طائفية ، سنتحدث عن هذا الأمر لاحقاً، بداية أرحب بك مرة آخرى وأهلا بك على أثير "سبوتنيك"، وشكراً لإعطاء الفرصة وعلى حسن وكرم الضيافة.

سؤالي الأول، من هو ذو الفقار العاملي؟

القائد العاملي: ذو الفقار العاملي هو شاب عربي يؤمن بمبادئ وأفكار القومية العربية

هو جزء من الحرس القومي العربي أحد مؤسسيه ونال شرف لقب الخادم العام للحرس القومي العربي لأنه شرف خدمة هذه الناس لا يناله أي أحد، يعني من منطلق أن تتشرف بخدمة المقاومين ومن ثم عوائل الجرحى ومن ثم عوائل الشهداء هذا شرف كبير فكان اللقب المحبب إلى قلب ذو الفقار العاملي هو لقب الخادم العام.

سبوتنيك: هذه القوة العسكرية إن صح التعبير هي مجموعة من المتطوعين الذين أتو من كل أنحاء الوطن العربي؟ حدثنا عن هؤلاء المتطوعون وما هي مهامهم؟ كيف يتم الاعتناء بهم؟ أين يعيشون؟ كيف يعيشون؟ من أين تأتون بالدعم المادي والسلاح؟ إذا كان هناك قدرة طبعا على الإجابة عن هذا السؤال؟

القائد العاملي: دكتور أنت صديق وعزيز وأحد ونتشرف به في أن يكون معنا وأن يكون بيننا ومعنا ودورك على الجبهة الإعلامية لم يكن يقل عن أهمية دور أحد على الجبهة العسكرية أو السياسية أو الثقافية

بالبدء نعم كان هناك في مجموعة من الشباب العرب ولا نتحدث هنا عن شباب قدموا من كل أنحاء الوطن العربي، وحتى لا نبالغ فقد كان هناك في مجموعة من الشباب العرب، الشباب القومي العربي تحديداً بادروا إلى المجيء إلى الجمهورية العربية السورية دفاعاً عن أفكارهم ومعتقداتهم وعن سورية، عن وحدتها، عن عروبتها، هؤلاء الشباب ارتأوا بأن لهم دور على الجبهة العسكرية، يعني هم من الشباب القومي العربي، الذي كان يمارس دوره ولازال في الدفاع عن الجمهورية العربية السورية على جبهات عديدة، الجبهة السياسية، الجبهة الثقافية الجبهة الاجتماعية، ومن ثم كان الختام بأننا نحنا أتينا إلى سورية وكان لنا الشرف بأننا راية من رايات الجيش العربي السوري، وأن نكون إنشالله راية مشرفة قابلة للتأقلم مع أي ظرف أو أي طلب من طلبات القيادة، واليوم عندما نتحدث عن العدل نرى أن بورصة الأرقام ليست هي الأساس، الأساس هو أن كل شاب من شبابنا أو كل شهيد من شهدائنا هو بيرق من بيارق النصر في الجمهورية العربية السورية وهذا شرف كبير لنا.

سبوتنيك: أنت ابن الشهيد حيدر العاملي الذي قدم حياته ودمه دفاعاً عن هذه القضية

القائد العاملي: نعم هذا شرف كبير لنا

سبوتنيك: هناك أسئلة كثيرة لا أريد أن أسأل أسئلة يمكن يكون هناك صعوبة في الإجابة عنها، لكن أنتم تحاربون من أجل قضية،

هناك الكثير من القوى السياسية والحركات التي لها نسميها أذرع عسكرية أو مكمل عسكري أو ممكن أن نسميها جزء من قوة عسكرية تحارب

ما هو موقفكم منها أو هي علاقتكم بها؟ هل تتعاونون مع بعض؟ من هي القيادات التي توجهكم؟ هل أنتم تعملون بشكل حر على الأرض السورية ؟ هل تنسيق مع القيادة السورية؟ كيف تنظمون عمل آلياتكم القتالية والحربية وأنتم حررتم مناطق واسعة جدا من هذه المنطقة ؟ الغوطة الشرقية ونحن نعلم الغوطة الشرقية ماذا جرى فيها وكم كانت هناك أحداث عنيفة يعني وصلتم إلى جوبر الى زملكا على ما أعتقد إلى مناطق أخرى في جميع الغوطة الشرقية، حدثنا عن هذه المرحلة عن هذه العلاقة عن هذه الكينونة ودوركم بهذا الاطار؟

القائد العاملي: كان للحرس القومي العربي دوراً كبير بتحرير العديد من المناطق والمدن كما تفضلت بدء من درعا وليس انتهاء بريف إدلب أو بدير الزور أو بريف حلب، وعلى امتداد الخارطة السورية، وهذا كان شرف كبير لنا بأننا نؤمن بكل ذرة تراب عربية وكل ذرة تراب سورية هي مقام قائم بحد ذاته أو هي مسجد أو هي كنيسة بنفس القيمة بنفس المقام الذي عم نتحدث عنه بنفس الوقت وهذا شعارنا الذي رفعناه منذ بداية الحرب، نحن نؤكد أننا جزء لا يتجزأ من منظومة القيادة السورية، وهناك سؤال يطرح اليوم وبشكل دائم ، لمن يتبع الحرس القومي العربي ومن المسؤول عنه ؟

الحرس القومي العربي هو مبادرة من قيادة منظمة الشباب القومي العربي هو لا يتبع سياسياً لأحد وهو لليس ذراعاً عسكرية لأي كان ، هو مؤسسة قائمة بحد ذاتها وهي التطور الطبيعي لمنظمة الشباب القومي العربي، إلا أننا متأكدون أننا في سورية تحت أمرة القيادة السورية وتحديداً تحت إمرة وقيادة سيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد، ونحن رهن الأمر الذي يرتئيه، ونحن وكلناه قيادتنا ووصلنا لأبعد من ذلك، محن لم نحظى بشرف الانتخاب، نحن مواطنون عرب، ولكن كان لنا الشرف في مبايعة هذا القائد والرئيس سنا عرباً سوريين بس مش عرب سوريين بس كان النا شرف بيعة هذا القائد وهذا الرئيس بالدم. حتى اليوم قدم الحرس القومي العربي ما يزيد عن 210 شهداء وكان لهم جميعاً شرف القتال تحت إمرة وقيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد.

سبوتنيك: لكن لم تجبني عن السؤال الذي يتحدث عن التمويل الدعم علاقتكم مع القوى الأخرى ؟

القائد العاملي: هو اليوم يكثر الحديث عن تمويل الحرس القومي، نحن تمويلنا قائم على الدعم الذاتي المقدم من مجموعة من الشباب القومي العربي غير القادر على القتال في الجبهات ولكن قادر أن يقدم الدعم ، وبالمحصلة العمود الفقري بهذا الدعم هو الجيش العربي السوري أن كان لجهة العتاد والسلاح وغيره، أما علاقتنا مع باقي القوى فهي علاقة فرضتها المعركة، نحن اليوم مع أي قصيل مقاوم لنا شرف علاقة الاحترام والمودة المتبادلة، لأنه في سورية الظروف فرضت علينا المحاور والجبهات في أن تكون في علاقة مباشرة وعمل عسكري مباشر ، اليوم على محور معين قد تلتقي مع الحزب السوري القومي الإجتماعي ، تلتقي مع حزب الله ، قد نلتقي مع الإخوان العراقيين الذين كان لهم دوراً كبيراً في المواجهات وهم مشكورون على الجهد الكبير الذي بذلوه.

سبوتنيك: قبل أن أوسع النقاش إلى الوضع الإقليمي والوضع الدولي وصولاً إلى روسيا والعلاقة الروسية أريد أن نتحدث عن حياتكم هنا كيف تعيشون وتتعاملون ماهي علاقة القائد بالمقاتلين ، وحبذا لو نتعرف على بعض المقاتلين المتطوعين الذين أتوا من فلسطين من لبنان من اليمن من تونس من العراق؟

القائد العاملي: في مكان ما نحن تربطنا علاقات جيدة مع كل الأصدقاء ، مع كل الحلفاء، إلا أننا نحن لسنا على تماس مباشر مع أي دولة غير الجمهورية العربية السورية ،نحن نكن الإحترام والود والتقدير للعطاءات التي قدمتها روسيا الاتحادية، نكن التقدير والإحترام للجمهورية الإسلامية في إيران، نكن الاحترام والتقدير لكل الحلفاء وللصين الشعبية و لأي دولة كان لها دوراً بتدعيم بقاء دمشق عاصمة لقومية العرب عرين العروبة بقاء الرمز القومي العربي الدكتور بشار الأسد، وهنا لايمكننا أن نغفل الدور الأساسي والرئيسي للجيش العربي السوري من دون لف ودوران نحن واضحون ، لا تماس مباشر مع أي جهة غير الجمهورية العربية السورية، نسعى لتوطيد علاقتنا مع الجميع بالرغم من أننا لسنا على تماس مباشر معهم، اليوم من هذا المنطلق تقول لي لاتوجد ضرورة في أن يكون هناك دول حاضنة ، دول راعية، نحن وبكل فخر نحظى برعاية الشعب العربي وهذا شيء قل نظيره منذ بداية المقاومة الفلسطينية وإنطلاقتها بدايات الفدائيين ، لم يحظى أحد بهذا الشرف ونحن نسعى لتوسيع دائرة الدعم الشعبي، اليوم نحن متواجدون عبر تواجد التيار القومي العربي على إمتداد الأمة العربية من أقصاها إلى أقصاها ، هذا العمل هو الذي نقوم به هو عمل طوعي من أجل هذه الأمة.

سبوتنيك: أنتم الآن أين تتواجدون على الأرض السورية ، أين تقاتلون إن لم يكن سراً؟

القائد العاملي: لا يوجد سر، اليوم المعركة مع الإرهاب والتكفير على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية، تواجد الحرس القومي الغربي ، اليوم نحن موجودون بريف حلب ولنا بعض النقاط المنتشرة في دمشق وريفها. موجودين بريف إدلب وريف حماة وموجودين بريف درعا

سبوتنيك: عدد المقاتلين؟

القائد العاملي: تجاوزوا المئات من الشباب العرب والسوريين اليوم بات العصب الرئيسي للحرس القومي العربي هو الشباب العرب السوري واللبناني والعربي الفلسطيني.

سبوتنيك:

حاج ذو الفقار هناك مجموعة من المقاتلين من المنطقة العربية وأيضا هناك شيخ جليل معهم

أهلا وسهلا بكم

لا يوجد تحية عسكرية هنا؟

أنتم تحييون بعضكم بتحيا عروبتنا

أهلا وسهلا بكم لنتعرف على حضرتكم

الشيخ أبو النور عضو المكتب السياسي بالحرس القومي العربي

سبوتنيك:

أهلا وسهلا بكم

أبو ربيع المساعد الإداري للحاج بالقضايا الإدارية

الشيخ أبو مروان شرقي، شيخ عرب فلسطيني

علي الهلالي مسؤول الشباب في اليمن

سبوتنيك: الجو جميل في دمشق ورائع ودافئ رغم أن المنطقة مهدمة ومدمرة بشكل كامل كان هناك معارك عنيفة هنا بين الحرس القومي والجيش السوري والقوى الرديفة من جهة وبين الإرهابيين من جهة أخرى ومع ذلك اثناء طريقنا إليكم شهدنا عدد كبير من البيوت عاد اليها الأهالي هذا أمر مهم جداً ، المنطقة مرعبة و مخيفة وفي الليل.

ابدأ مع سماحة الشيخ وأتحدث عن دوركم في الحرس القومي العربي

أبو النور: نحن دورنا في الحرس القومي العربي هو توجيهي ويدخل في صلب الدين ، الدين الإسلامي المعتدل الشيخ

نحن نرفض كل تعصب وكل ما يسيء الى هذا الدين الإسلامي الحنيف نحن نفتخر بانتسابنا الى الحرس القومي العربي تحت قيادة ذو الفقار العاملي ونرحب بكم دائما.

سبوتنيك: يعني دوركم واضح تماماً وهو تثقيف الشباب بالوعي والالتزام الأخلاقي المعنوي الديني

هناك جرجس وهناك وليد وهناك إيلي وهناك محمد دون أن أدخل بتسميات الطوائف التي أكرهها وأمقتها صراحة لكن لدي سؤال للأخوة هل أنتم متطوعون أتيتم من بلدانكم لأداء رسالة ، لماذا أتيتم إلى سورية؟

هل تقيمون في سورية ولديكم أوراق رسمية، دخلتم بشكل شرعي أم غير شرعي؟

هل تتقاضون رواتب ؟

أتمنى لو يتحدث كا منكم عن هذه الأمور وعن رسالته في سورية؟

علما أنه في كل من العراق ومن اليمن وتونس وخاصة بالعراق واليمن هناك حرب قد يسألك أحدهم لماذا أتيت لتحارب في سورية، و في بلدك هناك حرب؟

أبو ربيع المساعد الاداري للحاج بالقضايا الإدارية

طبعا نحن جئنا متطوعون للقتال في سورية لأننا نعتبر أن هذه قضية مصيرية عربية

سبوتنيك:

ما شالله في عمرك هذا تأتي إلى هنا وتقاتل يعطيك الصحة والعافية

أبو ربيع: لو لم تكن قضيتي لما أتيت إلى هنا من أجل القتال

سبوتنيك:

لا تأخذ رواتب بالحرس القومي

أبو ربيع: لا أنا لا أحصل على أي راتب

سبوتنيك: من أين تعيش؟

أبو ربيع: إكراميات نتقاضاها من السيد القائد، وأحياناً تأتينا حوالات من الأهل في العراق.

الشيخ أبو مروان شرقي من فلسطين:

أنا بالدرجة الأولى ابن شهيد وأخو شهيدين وعم شهيد وخال شهيد وأنا شهيد حي إنشالله انا كوني فلسطيني بالدرجة الأولى، أنا أعتبر نفسي صاحب القضية الأولى وسوريو هي القلعة الأساس الداعمة للقضية الفلسطينية والداعم الحقيقي لها أنا أعتبر أن من يتحدث عن فلسطين وليس موقفه مع سورية ومع الجيش العربي السوري ومع وحدة تراب سورية هو يكذب على القضية الفلسطينية بالمطلق وأي مشروع يلتقي مع المشروع الصهيوني الإسرائيلي هو بالتأكيد عدو لي أنا كصاحب قضية فلسطينية.

نحن في الحرس القومي العربي في بداياتنا تحدثت مع أخونا أبو ربيع كلنا واحد وكل من يحمل منا بجيبه ماينقص الثاني يعطيه نحن نتعاون ونوزع مالدينا على بعضنا ، ولايوجد أي جهة داعمة لنا بتاتاً نحن نتعامل على أساس تيسير أمور يعضنا البعض.

سبوتنيك:

الأخ من اليمن ؟

علي الهلالي: نعم من اليمن

سبوتنيك: أنا كنت في اليمن وزرت اليمن في بداية الحرب على اليمن وبقيت 15 يوماً تحت القصف ، مالسبب الذي جعلك تأتي إلى سورية ، لماذا لاتقاتل في اليمن هناك لديك حرب ؟

علي الهلالي: أول كل شي وقبل أي شي نحن لا نعترف بالقطريات فاليمن وسورية هي جزء من خارطة الوطن العربي الواحد

والوجود في سورية أو الوجود في اليمن هو نفس الوجود ونفس الغرض ما دام هناك عدو واحد وقضية مشتركة وايماننا المطلق أن سورية هي قلب عروبتنا وعرين مقاومتنا فمن الطبيعي جداً أنك ترى شاب يمني وشاب مصري وشاب تونسي مؤمن بالقومية العربية يكون موجود في سورية

سبوتنيك:

حضرتك تدرس بسورية؟

الهلالي: نعم أن أدرس الماجستير في سورية ، وأنا كنت قبل ذلك أعيش في لبنان وأدرس في الجامعة اللبنانية وتخرجت وأكل دراستي هنا في سورية في جامعة دمشق.

سبوتنيك: بالتوفيق إن شاء الله

نحن رغم الظروف وعدم توفر الظروف المطلوبة للعمل أردنا بهالطريقة البسيطة أن نظهر المكان التي تعيشون فيه وأنه ليل لم يتسنى لنا أن نصل إليكم الا بوقت متأخر ونحن نعلم أن هذه المنطقة هي منطقة عسكرية مغلقة والدخول اليها ليس بالأمر السهل أنت أردت أن تتحدث عن أمر تفضل.

علي الهلالي:

عندما تحدثت عن الظروف والمكان ، هذا هو أفضل مكان ، وله قيمة أكبر من الإستديوهات وكل شيء قيمته دماء شهدائنا ، ذهب مئات الشهداء حتى يرى العالم أين نحن نعيش وكيف نعيش، غير أننا طلاب جامعات فنحن لدينا مسؤوليات في الحياة ، نحن طلاب علم وحراس القومية العربية ، ولنا دور تثقيفي وإجتماعي ، ونشارك بالعمل الإجتماعي ونساعد عوائل الشهداء ونقدم لهم المعونة ، ونقدم معونات لطلاب المدارس في شهر رمضان "لقمة عيش" ، لدينا عدة نشاطات إجتماعية بخلاف العمل العسكري يوازيه نشاطات أخرى إجتماعية تثقيفية توعوية وخاصة توعية.

سبوتنيك:

أكرر الامتنان لكم وللقائد السيد ذو الفقار العاملي الذي إضطر إلى أن يغادرنا بسبب مهمة طارئة، أكيد سنلتقي مرة أخرى ونقوم بزيارات ونريد أن نوجه تحية من هنا من دمشق من المليحة من القيادة العامة للحرس القومي العربي والتي زرناها بهذه الأيام لنطلع على واقع الحياة للحرس القومي العربي ، شكراً لكم على حسن المتابعة بالنهاية الجيش العربي السوري هو القائد الأعلى لكل هذه القوات الرديفة التي تساعد وتدعم سورية والدولة السورية في مكافحة الإرهاب

المقاتلون العرب: شكراً لكم

سبوتنيك:شكراً جزيلا لكم وللقائد ذو الفقار الذي كما قلنا غادرنا فجأة وفي مهمة طارئة

كل الشكر لمشاهدينا الكرام نلقاكم بأذن الله وسورية منتصرة على الإرهاب