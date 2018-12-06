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21:25 06 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    اللواء طارق سعد زغلول رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة

    رئيس هيئة تسليح الجيش المصري لـ"سبوتنيك": نخطط لتصنيع ذخائر الـ"كا 52" والأباتشي والتصدير هدفنا المقبل

    © Sputnik . Alaa Almotairy
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    معرض الدفاع العسكري"إيديكس - 2018" في مصر (39)
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    اختتمت مصر فعاليات معرض الدفاع "إيديكس 2018"، بعدما سجل نجاحا كبيرا تمثل في حجم المشاركة العالمية الضخمة، التي شملت 41 دولة وأكثر من 373 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

    التمساح المصري
    © Sputnik . alaa elmetery
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    على هامش المعرض، أجرت "سبوتنيك" مقابلة خاصة مع اللواء طارق سعد زغلول، رئيس هيئة تسليح الجيش المصري، تحدث فيها عن فعاليات المعرض في أيامه الثلاثة، من 3 إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشيرا إلى أن نجاحه فاق التوقعات، وأنه لخص جهد عام كامل من التخطيط والإعداد.

    إلى نص الحوار:

    سبوتنيك: كيف ترون التجربة الأولى لمعرض "إيدكس 2018"، وهل تحقق ما تم التخطيط له؟

    نجاح المعرض فاق التوقعات، وهذا الكلام ليس رأينا، بل قمنا باستطلاع رأي عن طريق الزملاء في القوات المسلحة، الذين كانوا يمرون باستمرار على كل الأجنجة وصالات العرض ويقومون بسؤال المشاركين سواء من الدول أو الشركات عن رأيهم في المعرض، وكانت النتيجة أن هناك حالة انبهار من نجاحنا في تنظيم مثل هذا الحدث العالمي الكبير".

    سبوتنيك: هل هذا يعود لحسن اختياركم للشركة المنظمة"كلاريون"؟

    ما ظهر أمام الناس في المعرض كان دليلا كبيرا على المجهود، الذي بذلته القيادة العامة للقوات المسلحة والمصانع الحربية بجميع مسمياتها من إنتاج حربي إلى الهيئة العربية للتصنيع بالإضافة لجميع المشاركين من مختلف الشركات والهيئات، الذين بذلوا جهد كبير جدا كان نتاجه، أن عمت الفرحة أبناء الشعب المصري وقيادته، وأعطت رسالة بأننا قادرين "مصر تستطيع وتستطيع وتستطيع".

    سبوتنيك: ما هي الطموحات التي وضعتموها عندما قررت مصر إقامة "إيدكس 2018 " قبل عام من الآن؟

    اللواء طارق سعد زغلول رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة
    © Sputnik . Alaa Almotairy
    اللواء طارق سعد زغلول رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة

    في البداية وضعنا أملنا وخطتنا في أن نصل بالجهات المشاركة إلى 350 شركة، وقبل بداية المعرض وصلنا إلى 376 شركة وقاربت مساحة العرض 20 ألف متر مربع وهذا شىء كبير.

    وربما كان هناك قلق في البداية، لكن هذا الشعور يصل بك إلى النجاح، لأن الخوف يدفعك للتركيز وبذل كل ما تستطيعه من جهد للوصول إلى أفضل نتيجة، والحمد لله وصلنا لما كنا نريده، والقيادة العامة كانت داعمة لنا في كل شيء حتى ظهر المعرض بالشكل، الذي شاهدتموه وشاهده العالم، والصورة المبهرة التي شاهدها الجميع وإن شاء الله القادم أفضل، وهناك دول وشركات بدأت تتحدث من الآن عن المعرض القادم 2020 من أجل حجز مكان فيه.

    سبوتنيك: تساؤلات كثيرة في الشارع عن الفائدة، التي ستعود على مصر من هذا المعرض بعد تلك التكلفة العالية؟

    هناك الكثير من العقود ومذكرات التفاهم تم توقيعها مع شركات عالمية كبرى من أجل البدء في عمليات تصنيع مشترك مع تلك المصانع، وإضافة إلى ذلك، فإن العالم شاهد مصر وهى تضع اسمها على خريطة تنظيم المعارض الدفاعية، وهو ما تم ترجمته بعروض الشركات للحجز في الدورة المقبلة بجانب العروض التصنيعية وتبادل الخبرات التصنيعية في مجال الطائرات، والمدرعات، والدبابات.

    اللواء طارق سعد زغلول:

    "إيديكس 2018" فاتحة خيرعلى مصر وعلى مصانعنا وعلى جميع الصناعات المغذية للمصانع الحربية.

    سبوتنيك: البعض يشتكي من قصر فترة المعرض ويرون أن ثلاثة أيام غير كافية لمعرض بهذا الحجم… هل يمكن دراسة اقتراح مد فترة المعرض في الدورة المقبل 2020؟

    سوف نقوم بدراسة هذه النقطة لأننا في أعقاب أي حدث كما تعودنا في القوات المسلحة نقوم بعمل تقرير عن الحدث ونخرج منه بالدروس المستفادة، وستكون هذه النقطة محل دراسة.

    سبوتنيك: هل تعتزم مصر تصنيع ذخائر مروحيات "كا 52" الروسية والأباتشي الأمريكية، اللتان تمثلان أخطر المروحيات الهجومية في العالم ويمتلكهما الجيش المصري؟

    نعم، ونحن في سبيلنا لهذا الموضوع بتدبير شق من تلك الذخائر وهو الجزء الأصغر، أما الجزء الباقي فهو تصنيع مشترك، لأن مصر الجديدة قادمة في مجال التصنيع الدفاعي.

    رئيس هيئة تسليح الجيش المصري:

    سوف تأتي الدول إلينا لشراء الأسلحة التي ننتجها، ولن نكون نحن يبحث عن شراء الأسلحة التي تبيعها الدول الأخرى.   

    سبوتنيك: ماذا تقول للمصريين بعد نجاح "إيديكس 2018"؟

    الحمد لله، وعدنا ووفينا، ودائما نعد ونوفي لشعبنا الحبيب.

    حوار/ أحمد عبد الوهاب وعلاء المطيري

    الموضوع:
    معرض الدفاع العسكري"إيديكس - 2018" في مصر (39)

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الدفاع والتسلح, الأباتشي, أخبار عسكرية, كا-52, معرض إيديكس 2018, الجيش المصري, مصر
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