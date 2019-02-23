في حوار لـ "سبوتنيك".. وزير شؤون النازحين اللبناني يكشف تفاصيل أزمة عودة اللاجئين لسوريا

قال صالح الغريب وزير الدولة اللبناني لشؤون اللاجئين، إن الجانب السوري أبدى استعداده لتقديم التسهيلات لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المقاربة مع الجانب السوري في ملف النازحين، أولى من أي مسارات أخرى باعتباره صاحب الشأن، وبحكم العلاقات المتميزة بين لبنان وسوريا… إلى نص الحوار.

لقد أبدى الجانب السوري الكثير من الإيجابية في المقاربة بشأن هذا ملف إعادة النازحين إلى سوريا، والسوريون يريدون عودتهم بالفعل، ومستعدون لتقديم مساعدات كبيرة، لتسهيل عمليات العودة إلى الأراضي السورية من لبنان.

هل هناك زيارة أخرى مرتقبة إلى سوريا؟

لا يوجد ما يمنع تكرار الزيارة، وكل شيء بوقته، وليس لدينا ما نخفيه، ولم نفعل أي شيء نستحي منه.

هناك انقسام داخل الحكومة اللبنانية بشأن الملف.. فما هي أبعاده؟

للأسف، تمنينا من البداية أن يكون الملف محل إجماع وطني بين التشكيلة الحكومية والوطنية، نظرا لدقته، وما يشكله على لبنان من ضغوطات اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية، لكن للأسف البعض يصر على عدم عودة النازحين إلى سوريا، لأسباب لا زلنا نجهلها حتى الآن.

وكيف سيتعامل لبنان مع الموقف الأمريكي الرافض لعودة اللاجئين؟

فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، فأقول إن سوريا هي جارتنا، ودولة شقيقة وصديقة، كما تؤكد كل الاتفاقيات بين البلدين تميز العلاقات، كما أن المقاربة الآن لا تتعلق بالملف السياسي الشائك، وإنما تتعلق بملف النازحين في الداخل اللبناني، وفي هذا الملف يكون من الأولى والأجدر بنا أن نتحدث مع صاحب العلاقة مباشرة، بهدوء وموضوعية وشفافية للتفاهم حول كافة النقاط المتعلقة بالملف، وهذا ما فعلناه مع الجانب السوري.

© Sputnik . Zahra Al-Amir تقرير أممي: حالة الفقر التي يعيشها اللاجئون السوريون في لبنان لا تزال تتفاقم وتتدهور

حسب بعض التقارير غير الدقيقة، فإن أعدادهم تتراوح ما بين مليون ونصف، ومليون وسبعمئة ألف حتى الآن.

ما الخطوة التي ستقدم عليها الوزارة بعد زيارتك الأخيرة لسوريا؟

نحن بصدد إعداد ورقة تفصيلية بشأن كيفية معالجة الملف، وسنتشارك فيها مع المعنيين، بحيث تكون ثلاثية الأبعاد، الأول منها يتعلق بالداخل اللبناني، وبالتحديد فيما يتعلق بتطبيق القوانين، والثاني يتعلق بالأدوار المشتركة بين سوريا ولبنان في ذات الملف، والثالث هو ما يتعلق بالمجتمع الدولي، لما له من دور في الملف.

هل سنشاهد زيارات رفيعة المستوى من لبنان إلى سوريا الفترة المقبلة؟

نحن لدينا وزارة مهتمة بمسألة عودة النازحين فقط، وأنا أعمل ضمن هذا الشأن.

© Sputnik . Mohamed Hemeda الغريب

ما حقيقة عدم علم مجلس الوزراء بزيارتك الأخيرة لسوريا؟

لم يصدر مجلس الوزراء أي بيان بأنه لم يكن يعلم بزيارتي لسوريا، ولقد حضرتك اجتماع مجلس الوزراء بنفسي، إلا أن البعض لديهم حسابات سياسية ضيقة، ولا يمكن الوقوف عندها، كما أنه لا يمكن عكس الحسابات السياسية لفريق واحد على سياسة لبنان، خاصة أن الدولة أهم من حسابات كافة الفرقاء السياسيين.

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لبنان يعاني من أعباء اقتصادية ومالية كبيرة، وحتى نكون موضوعيين، فإن الأوضاع التي تعيشها لبنان لا يمكن تحميلها للنازحين بشكل كامل، إلا أن هذا العامل يؤثر بشكل كبير في مجمل المشهد، ونأمل أن يتم تحقيق خطوات إيجابية في الملف، خاصة أنه سيساعد في حل مشكلة فرص العمل، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على لبنان.

وكيف ترى تأثير التباين الدولي على ملف إعادة النازحين؟

نأمل من جميع الدول أن تتفهم موقف لبنان وخصوصيته، خاصة أن الدولة لا يمكنها أن تحتمل هذا العدد من النازحين، الذي يقارب نصف عدد سكان لبنان الأصليين، ولا يمكن تحمل مشاريع أكبر من طاقة الدولة، حفاظا على لبنان.

هل ترى أن هناك ضرورة الآن لعودة سوريا إلى الجامعة العربية؟

بكل تأكيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية ستريح الكثير من الأوضاع العربية، وسيكون لها انعكاسات كبيرة إيجابية على كافة الملفات.