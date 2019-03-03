عبد الخالق عبد الله: الإمارات والسعودية أكثر الدول حرصا على إنهاء حرب اليمن

قال الدكتور عبد الخالق عبد الله، الكاتب السياسي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبو ظبي السابق، إن الحرب في اليمن دخلت مرحلتها الأخيرة، وطالت أكثر مما يجب.

وأضاف في حوار خاص إلى "سبوتنيك"، أن الإمارات والسعودية من أكثر الدول الراغبة في إنهاء حرب اليمن…

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad بريطانيا: اتفاق السلام في اليمن يواجه الآن آخر فرصة للنجاح

*كيف ترى السياسة الأمريكية في التعامل مع القضايا العربية بمنطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة؟

الولايات المتحدة تقول إن لديها رغبة كبيرة في إدارة ظهرها للمنطقة، والانسحاب منها نظرا لكثرة الأزمات، إلا أن ما نسمعه عكس ما يحدث، خاصة بعد وصول ترامب للحكم، فهناك إدارة تسعى للحد من هذا التوجه، واعتقد أنه رغم ما يقال عن التخبط الأمريكي وعدم الوضوح، إلا أن السياسة الأمريكية أصبحت متمحورة ومحددة أكثر من أي وقت مضى، حول التصدي لإيران، وأنها تبذل كل جهودها لمواجهة إيران في عهد ترامب.

*وماذا عن التباين الأمريكي في التعامل مع السعودية في الأشهر الأخيرة؟

العلاقة الأمريكية السعودية مرت بفواصل ومطبات عديدة، وتمكنت من تجاوز الكثير من الأزمات والتحديات، خاصة أنها علاقة متجذرة ومتشعبة، ومهما حاول الكونغرس استغلال قضية مقتل جمال خاشقجي لإفساد العلاقة فلن يفلح في ذلك، خاصة أن هناك من يدافع عنها في الولايات المتحدة الأمريكية.

*هل تعيق الولايات المتحدة عودة سوريا للجامعة العربية بالضغط على بعض الأعضاء فيها؟

قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لابد أن يحصل على إجماع عربي، خاصة أن سوريا أصبحت على مشارف الخروج من حرب مدمرة، استمرت 7 سنوات، كما أن المستجدات تؤكد ضرورة الحضور العربي، خاصة أن الكثير من الدول العربية تخشى الاتهام بأنها تخلت عن سوريا كما في حالة العراق، وهو ما يجعل الدول العربية وفي مقدمتهم الإمارات حريصة على التواجد في سوريا، على الرغم من العلاقات الوطيدة بين إيران وسوريا، ولا علم لي بوجود تحرك أمريكي لمنع عودة سوريا للجامعة.

كيف ترى التوجه لإنهاء حرب اليمن؟ *

© REUTERS / KHALED ABDULLAH اليمن يطالب بتحقيق أممي في تجنيد "أنصار الله" الإجباري للأطفال

هذه الحرب جاءت بقرار دولي وبطلب من الحكومة الشرعية، ومن أجل إعادة الاستقرار ووقف سيطرة جماعة الحوثيين، ومشروعية الحرب لا زالت قائمة، إلا أنها طالت أكثر مما يجيب، واعتقد أننا دخلنا في العد التنازلي لإنهاء الحرب في اليمن، وهناك مسار سياسي ودبلوماسي وهو ما ينبغي التركيز عليه، واعتقد أن السعودية والإمارات أكثر الدول حرصا على إنهاء الحرب بالآن.

كيف ترى الأزمة الراهنة بين تركيا وسوريا؟ *

الأطماع التركية في سوريا قديمة، لكن الجانب الروسي حال دون الإقدام على احتلال الشمال السوري، من خلال عمليات التنسيق مع الجانب التركي، وكذلك الجانب الأمريكي أيضا، ولابد من الحضور العربي للتصدي لهذه الأطماع، وعدم إتاحة الفرصة لها في الأراضي العربية السورية.