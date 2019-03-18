تسجيل
15:00 18 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    النائبة الروسية عن القرم بوكلونسكايا

    النائبة نتاليا بوكلونسكايا لـ"سبوتنيك": القرم أعاد الروح والقوة لروسيا

    © Sputnik . Alexei Malgafko
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أجرت وكالة "سبوتنيك" مقابلة حصرية مع النائبة الروسية والمدعي العام السابق لشبة جزيرة القرم الروسية، ناتاليا بوكلونسكايا، وذلك بمناسبة ذكرى عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية.

    وتطرقت النائبة ناتاليا بوكلونسكايا في مقابلتها إلى الوضع في شبه جزيرة القرم بعد خمس سنوات على عودته إلى روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى ملفات عديدة أخرى مرتبطة بالقرم والعلاقة مع أوكرانيا وغيره من المواضيع.

    س- بعد خمس سنوات على انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا ما هي أبرز وأهم الإنجازات التي تم الوصول إليها؟

    ج- الإنجازات لا تقاس بالقيمة المادية، فهي هنا في نفوس المواطنين الذين أرادوا أن يكونوا جزءا من أجزاء روسيا وبالتالي الإنجازات هي عودة الروح الوطنية الروسية التي ذكرت الجميع بمدى أهمية حب الوطن والافتخار بالبلاد. والمواطنون في القرم أظهروا مدى تعلقهم وحبهم للأرض والبلاد وأثبتوا أنهم روس.

    على مدار السنوات الخمس الماضية حققت شبه جزيرة القرم نجاحا اقتصاديا كبيرا حيث تم إنجاز العديد من المشاريع الرئيسية ومن أبرزها جسر القرم الجديد الذي يصل روسيا بالجزيرة، بالإضافة الى افتتاح مطار "سيفاستوبل" الجوي الجديد وإنشاء طرقات سريعة للسيارات ومشاريع صحية وتربوية متعددة. لكن هناك صعوبات بالطبع خصوصا في الشأن الاجتماعي وقضايا الناس.

    الأهم اليوم هو الهدوء الذي يعم في شبه جزيرة القرم بفضل روسيا، وأظهرنا للعالم كله ماهية الروح الروسية وربيع القرم هو أكبر انتصار في تاريخ روسيا الحديث والذي لا يرتبط بالسياسة. هذا ليس انتصارا للأحزاب السياسية بل إنه انتصار لشعب القرم.

    س- ما مدى اقتراب مسألة الاعتراف الدولي بشبه جزيرة القرم على أنها روسية في السنوات الأخيرة؟

    ج- لقد بدأت عملية الاعتراف الدولي بشبه جزيرة القرم على أنها روسية تتحرك لكن ليس بالسرعة التي نريدها، فشركاؤنا الغربيون ليس لديهم حل آخر فعليهم الاعتراف بالجزيرة على أنها روسية في آخر المطاف.

    فالشعوب في بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا بعترفون بذلك ويفهمون التاريخ جيدا وبالتالي يعتبرون أن شبه جزيرة القرم هي جزء لا يتجزأ من روسيا، لكن الحكومات لا تعترف لأن التأثير السياسي عالب في هذا الموضوع بالذات.

    كلما زادت قوة روسيا، كلما أدرك قادة الدول الغربية أن شبه جزيرة القرم هي أرض روسية ولا يمكن أن تكون إلا كذلك.

    س- برأيك ما سيكون موقف أوكرانيا من شبه جزيرة القرم بعد الانتخابات الرئاسية الأوكرانية؟

    ج- إن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية هي انتخابات شكلية، فالغرب هو من يتحكم بالسياسة الأوكرانية وبالتالي هو يختار من سيكون رئيسا لأوكرانيا وذلك بسبب عدم وجود قوانين نافذة في أوكرانيا.

    هذه البلاد تم الاستيلاء عليها والتحكم بها كما يتم تدميرها اليوم بشكل منهجي، لذلك لا ننتظر موقفا مغايرا وجديدا بالنسبة من كييف حول شبه جزيرة القرم. أما المواطنون الأوكران فسيأتي الوقت المناسي لكي يتخلص من كل هذه الطغمة السياسية الحاكمة في البلاد لصالح الغرب وبالتالي للصبر حدود.

    فالسياسات الحكومية الأوكرانية جعلت من الشعب الأوكراني وقودا لحربها ضد روسيا من خلال سياسات العداء وروسافوبيا، لكن سيأتي اليوم الذي ستنهض فيه الناس وتواجه هذه السلطة الحالية.

    كما أن ليس لروسيا ما تتقاسمه مع أوكرانيا فنحن شعب واحد، لكن هناك دول خارجية تسعى لاستخدام أوكرانيا كأداة للحرب مع روسيا وللوصول إلى ما تريده الدول الغربية لكن ذلك لن ينجح وكفوا عن أوكرانيا.

    س- هناك مصادر قالت إن لديك ملفات حساسة مرتبطة بالانقلاب الأوكراني ماذا عنها؟

    ج- هناك ملفات عديدة ترتبط بسياسيين ومسؤولين أوكران كان لهم دور ما قبل الانقلاب الأوكراني وما بعده. ومن أبرز الشخصيات هي رئيس بلدية العاصمة كييف فيتالي كليتشكو ورئيس المخابرات الأوكرانية وغيرهم من الشخصيات المهمة في البلاد.

    س- لقد أصدرت كتاب "ربيع القرم: قبل وبعد" ما رأي الأصدقاء والنقاد به؟

    ج- حتى الآن كل التعليقات ايجابية على ما جاء في الكتاب، لكن هناك انتقادات من الكثيرين حول عدم تسمية الأسماء بأسمائها في القضايا الاختلاس والسرقة. هذه المعلومات متواجدة لدي كوني شغلت منصب المدعي العام في شبه جزيرة القرم ولكن لكل شيء وقته.

    نتاليا بوكلونسكايا المدعي العام لشبة جزيرة القرم
    © Sputnik . Konstantin Mihalchevsky
    نتاليا بوكلونسكايا المدعي العام لشبة جزيرة القرم

    س- كيف ترين مستقبلك السياسي؟

    ج- بصراحة لا أرى مستقبلي فالأيام هي وحدها كفيلة بذلك.

    س- هناك تصريحات عن خطط لك بإنشاء حركة سياسية اجتماعية، هل توصلت للتسمية ومن سيدخل اطار هذه الحركة ؟

    خطط لإنشاء حركة سياسية هي مجرد أفكار حتى الأن.

    -س- ماذا عن وظيفتكم السابقة هل تشتاقون لمنصب المدعي العام في شبه جزيرة القرم؟

    ج- لقد عملت مع ضباط وعسكريين أوفياء لقضيتهم وبلادهم وفي أصعب الظروف وقفوا دفاعا عن أرضهم وهذا الشيء لا يمكن أن ينساه أحد.

    لقد عملت مع فريق لن يتكرر فتحية لهم من القلب لكل الذين مروا على هذا الطريق عام 2014. فهم متفانون بعملهم.

    انظر أيضا:

    بوكلونسكايا تحيط "بحيرة البجع" في القرم برعايتها
    بوكلونسكايا تؤيد قرار اعتقال مخططي حصار القرم
    الكلمات الدلالية:
    القرم, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فنانون روس من مسارح الشوارع خلال العرض في ساحة تياترالنايا في سوتشي.
    من تغيرات يشهدها "بلد المليون شهيد" إلى "يوم أسود" في نيوزيلندا... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة...دولة المحبة والسلام!
    الولايات المتحدة... دولة المحبة والسلام
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك