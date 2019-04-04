تسجيل
20:48 04 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    الدخان يرتفع خلال غارة جوية على مستودع أسلحة للجيش على جبل يطل على العاصمة اليمنية صنعاء

    الناطق باسم "ألوية العمالقة" يكشف استعدادات حسم معركة الحديدة

    © REUTERS / Khaled Abdullah
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    دخلت الحرب اليمنية عامها الخامس، منذ أن أعلنت السعودية والإمارات وعدد من دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن انطلاق الحملة العسكرية "عاصفة الحزم". ورغم كل تلك السنوات لم تضع الحرب أوزارها بعد ولم تحسم المعركة بشكل قاطع لأي من الأطراف.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019
    © REUTERS / Doug Mills
    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يسعى لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن
    حول الدور الذي تقوم به "ألوية العمالقة" أو ما يطلق عليه القوة الضاربة للتحالف والشرعية وتأخر عملية الحسم في الحديدة والمعركة القادمة، أجرت "سبوتنيك" المقابلة التالية مع مأمون المهجمي الناطق الرسمي باسم "ألوية العمالقة".

    سبوتنيك: ما هي "ألوية العمالقة" وكيف تكونت؟

    عرفت ألوية العمالقة منذ أن قاتلت في عدن ضد داعش والقاعدة، وخرجت الألوية من المقاومة الشعبية التي انطلقت من "باب المندب" باتجاه المحافظات الشمالية من المخا وصولا إلى الحديدة في الساحل الغربي.

    وتهدف الألوية إلى دحر تمدد "المليشيا الحوثية" التي تمثل الذراع الإيرانية في اليمن، وعرفت ميدانيا بأنها القوة الضاربة وهى بمثابة الحربة المسمومة في قلب العدو"الحوثي" في الساحل الغربي.

    سبوتنيك: ما الذي حققته ألوية العمالقة خلال الحرب الحالية؟

    تقدمت ألوية العمالقة ما يقرب من 250كم في الساحل الغربي باتجاه الشمال خلال أيام أو أشهر معدودة، وهي من كانت تقاتل داعش والقاعدة قبل الحرب الأخيرة، ثم أعيد هيكلتها في باب المندب لتنطلق من مدينة عدن في بداية الحرب بعد أن تم إلحاق بعض الألوية "التهامية" بها.

    سبوتنيك: كم عدد ألوية العمالقة وانتماءاتها؟

    "ألوية العمالقة" ألويتها الأولى تكونت من المقاومة الشعبية الجنوبية، إلى أن انضمت إليها بعض ألوية المقاومة التهامية، حيث إن اللواء "11، 9، 7" ألوية من المقاومة التهامية بينما اللواء الأول والثاني والثالث من المقاومة الجنوبية، بعدها تم إلغاء المسميات وانضمت جميعها للقوات تحت اسم "العمالقة" والمكونة من 13 لواء، هذه الألوية هي القوة الضاربة في الساحل الغربي وهي من تقدمت في المناطق الاستراتيجية والهامة ومنها "مضيق باب المندب" الذي كانت تراهن عليه "مليشيا الحوثي" وكانت تريد تهديد دول العالم من هذا المكان، إلا أن العمالقة استطاعت تأمين هذا الممر الاستراتيجي الدولي.

    سبوتنيك: رغم هذا التاريخ لألوية العمالقة، لماذ يتم تجاهلها كثير في وسائل الإعلام؟

    تلك القوات من "ألوية العمالقة" إن لم تكن قد أخذت نصيبها إعلاميا فإنها ظهرت ميدانيا، عندما تحركت من باب المندب وعدن إلى أن طرقت بوابة الحديدة بطول 250 كم، وحررت ميناء المخا وعسكر العمري ومعسكر خالد وهي معسكرات مهمة وهي أهم المناطق الاستراتيجية في الساحل الغربي، ولم يكن باستطاعة أي من  القوى الموجودة في المعركة تحقيق هذا.

    سبوتنيك:  كم يبلغ تعداد تلك القوات؟  

    كما أسلفنا فإن تلك القوات تتكون من 13 لواء، يتراوح عدد أفراد اللواء الواحد ما بين 2500 إلى 3000 فرد مدربين على أعلى المستويات ولهم برامج تقنية عالية، حيث تقوم بعمليات مدروسة واستراتيجية، مثل عمليات الالتفاف التي تقوم بها في المناطق المهمة التي يصعب الوصول إليها مثل المناطق الجبلية وبأقل الخسائر، لأن تلك العناصر مدربة على أنواع مختلفة من القتال مثل حروب الشوارع وعمليات القنص والعمليات الخاصة ذات الطابع الخاص، كما أن بتلك الألوية قوات تأمينية تقوم بعمليات تأمين المواقع بعد تطهيرها، وأيضا الفرق الهندسية التي تمهد الطرق للقوات عن طريق عملية نزع الألغام من الأرض والمباني الحكومية والمدارس.

    سبوتنيك: مع تنوع تلك القوات ومهامها… هل تتوفر لها المعدات والأسلحة الحديثة؟

    تم منح أسلحة لتلك القوات من جانب التحالف العربي، وتنوعت هذه الأسلحة ما بين مضادات الصواريخ والدبابات والمدرعات والأسلحة الخفيفة ومعدات الرصد والهجوم وغيرها من أدوات القتال الضرورية والتي تتوائم مع مهامها.

    سبوتنيك: إلى أي الجهات تنصاع تلك القوات وتتلقى الأوامر منها؟

    ألوية العمالقة تعمل بدعم مباشر من التحالف العربي نظرا لأنها تحت قيادة الحكومة الشرعية، وتتلقى الدعم من التحالف وبشكل خاص من الإمارات العربية المتحدة، وفي النهاية هذه القوات هي قوات مقاومة تعمل تحت مظلة الحكومة الشرعية والتحالف.

    سبوتنيك: إذا كانت قوات العمالقة بتلك القدرات…لماذا لم تدخلوا الحديدة إلى الآن؟

    العمالقة حققت انتصارات كبيرة جدا بطول الساحل الغربي وصولا إلى الحديدة وتم تنفيذ عملية التفاف على الحديدة وصلت إلى مدينة الضالع والمطار وغيرها من المناطق القريبة من الميناء وقلب المدينة، ولم يكن أمامنا سوى عدة أيام من أجل تطهير مدينة الحديدة، إلا أن المبادرة الأممية التي جاءت من أجل منع كارثة إنسانية في المحافظة، ورغم ما لدينا من قدرات على تطهير المدينة إلا أننا جنحنا للسلام امتثالا للهدنة التي تم التوقيع عليها وإلى توجيهات الرئيس هادي، لذلك توقفت الألوية عن الزحف والعمليات القتالية ولكنها ما زالت مرابطة في مواقعها، وتصد محاولات الحوثيين للتقدم، لأننا نسعى للسلام.

    سبوتنيك: اتفاقات السويد… هل توقعتم أن تحقق السلام؟

    حسب المواجهات مع "مليشيا الحوثي" في كل المعارك السابقة والحالية، أصبحنا على يقين أنهم لا يؤمنون بالسلام ولا يحبون التعايش مع أي طرف، لكننا أتحنا الفرصة للمنظمة الأممية حتى تقتنع عن قرب بأنهم لا يريدون السلام ولا يهتمون به، وبعد كل تلك الشهور والتزامنا والتزام طيران التحالف بالهدنة  فإنه لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع، وراوغ "الحوثيين" من أجل كسب الوقت وتعزيز مواقعهم على الأرض بالمعدات والأسلحة الثقيلة ولم يكن بمقدورهم فعل ذلك لولا الهدنة التي التزمنا بها.

    سبوتنيك: إذا بعد فشل مشاورات السويد… ما هي خططكم القادمة في الحديدة؟

    ألوية العمالقة نشدت السلام وامتثلت للهدنة وحتى يقتنع المجتمع الدولي أن "المليشيا الحوثية" لا تريد السلام ولا تسعى إليه من أجل إنقاذ الناس من الكارثة الإنسانية، ونحن في أتم الجاهزية لأي عملية عسكرية في حال انتهاء الهدنة وصدور التوجيهات من رئيس الجمهورية.

    سبوتنيك: الأساليب القتالية التي يتبعها الحوثيون… هل كانت أحد أسباب بقائهم إلى الآن؟

    كنا نبذل قصارى جهدنا قبل الهدنة لتفادي وقوع ضحايا من المدنيين، وكنا نحاول جر العناصر"الحوثية" المتمركزة وسط المناطق السكنية إلى المناطق البعيدة عن المدنيين، وتمركز تلك العناصر وسط المدنيين والكتل السكنية واتخاذهم دروعا بشرية وهروبهم من المواجهة كان أحد أهم أسباب إطالة أمد الحرب ودخولها في العام الخامس.

    سبوتنيك: تقومون بقطع الإمدادات العسكرية عن الحوثيين منذ بداية الحرب… فمن أين يأتي إليهم السلاح؟

    لدى الحوثيين دعم كبير استولت عليه من مخزون الجيش اليمني من صواريخ ومعدات قتالية، لذا لا يجب علينا التقليل من القوات والأسلحة التي يملكونها رغم تدمير الكثير من الصواريخ الباليستية على يد طيران التحالف العربي منذ بداية الحرب، إلا أنه ما زال لهم مستودعات وأماكن تخزين للأسلحة، مستخدمة حتى المدارس والمستشفيات لهذا الغرض ومنازل المواطنين، والمناطق المزدحمة من أجل إطالة عمر المعركة.

    سبوتنيك: إذا السلاح الذي يحارب به الحوثيون "يمني" وليس إيراني؟

    "ميليشيا الحوثي" تراهن على ميناء الحديدة وما تبقى من الشريط الساحلي الغربي، وسبب الرهان هو الحفاظ على الشريان الذي يمدها بالأسلحة، حيث يجلب الحوثيون العديد من الأسلحة المفككة ويتم تهريبها على يد خبراء إيرانيين ولبنانيين سواء في الحديدة أو في صنعاء أو في غيرها.

    حوار — أحمد عبد الوهاب

    انظر أيضا:

    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يسعى لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن
    في تصريح مفاجئ... وزير خارجية اليمن يتحدث عن "خلل" في العلاقة مع التحالف
    اليمن... شركة النفط ومنظمات مدنية تطالب التحالف بوقف استهداف المنشآت الخدمية
    "أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على تجمعات للجيش شمال غربي اليمن
    وزير الخارجية التونسي: ما يجري في اليمن يؤكد أهمية العمل على تسوية وفق المبادرة الخليجية
    الخارجية الأمريكية: القصف السعودي في اليمن "مروع"
    قطر تكشف لأول مرة حقيقة دخولها بقوات برية إلى اليمن
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, قوات العمالقة, التحالف العربي في اليمن, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صالون طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة الطيران Qatar Airways
    أفخم مقصورات الطائرات لأفضل شركات الطيران في العالم
    الناتو...نادي لاجبار الأعضاء لشراء الأسلحة الأمريكية
    "الناتو"... نادي لإجبار الأعضاء على شراء الأسلحة الأمريكية
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك