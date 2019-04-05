تسجيل
13:47 05 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    منظومة تور-إم2أو المضادة للطائرات

    صانع منظومة صواريخ "تور": أكدت قدراتها الرائعة في ميدان القتال

    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    نالت منتجات شركة "ألماز-أنتي" الروسية شهرة عالمية. وتنتج هذه الشركة منظومات ووسائط الدفاع الجوي. ومن منتجاتها منظومات "إس-300" و"إس-400"، وكذلك منظومات صواريخ "تور" القريبة المدى المضادة للطائرات التي يلقى استخدامها داخل روسيا وخارجها نجاحا كبيرا.

    "سبوتنيك" التقت فانيل زياتدينوف، المدير العام لمصنع "كوبول" التابع لشركة "ألماز-أنتي"، وحاورته لتسليط الضوء على مهام المصنع الذي أبدع منظومة "تور" وخططه.

    فانيل زياتدينوف، المدير العام لمصنع كوبول التابع لشركة ألماز-أنتي
    © Photo / جهاز الإعلام التابع لشركة "ألماز-أنتي"
    فانيل زياتدينوف، المدير العام لمصنع "كوبول" التابع لشركة "ألماز-أنتي"

    سبوتنيك: هل لكم أن تحدثونا عن مواصفات منظومة "تور-إم2" المتطورة وهل تطابق المنظومة المواصفات المعلنة؟

    مدير عام مصنع "كوبول": أكدت الاختبارات الرسمية والبيانات العملية أن منظومة "تور-إم2" تطابق المواصفات المعلنة وتفي بمتطلبات وزارة الدفاع الروسية التي أعرب ممثلوها عن تقديرهم لأداء المنظومة وأشادوا بمواصفاتها. ووافقت وزارة الدفاع على إدخال المنظومة الخدمة في الجيش الروسي وهو أبلغ دليل على مدى كفاءتها.

    وتجدر الإشارة إلى أن منظومة "تور-إم2" لم تؤكد قدراتها خلال الاختبارات فحسب، بل أكدتها في ميدان القتال الحقيقي.

    ولأن الراغبين في اقتناء منظومات الدفاع الجوي على معرفة جيدة بقدرات منظومات "تور" فإنهم يقبلون على شرائها.

    سبوتنيك: هل لمنتجات مصنع "كوبول" قدرة تنافسية في الأسواق الخارجية؟

    مدير عام مصنع "كوبول": يعرف خبراء بلادنا والبلدان الأخرى جيدا أن منظومات "تور" لا ند لها وتستطيع أن تنافس بنجاح أي منظومة مماثلة حديثة للدفاع الجوي وهو ما يدل عليه توريد منتجاتنا لعدد من الجيوش الأجنبية. وبطبيعة الحال فإن الدول التي سقطت في اسار التبعية السياسية للولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا بد أن تشتري منتجات هذه الدول. ويختلف الأمر بالنسبة لمَن لا يأخذ في الاعتبار إلا المواصفات التكتيكية الفنية ولا يحتكم إلى أي شيء آخر. ويشهد على ذلك توريد مجموعة كبيرة من منتجاتنا لبلد أجنبي في نهاية العام الماضي.

    سبوتنيك: لمنظومات "تور" نسخ عدة. وماذا يميز النسخة الأركتيكية "تور-إم2دي تي"؟

    مدير عام مصنع "كوبول": تملك النسخة الأركتيكية كل إمكانيات النموذج الأساسي "تور-إم2" وتتمتع في الوقت نفسه بما يمكّنها من العمل في الظروف القاسية سواء في منطقة القطب الشمالي أو المناطق الاستوائية والصحراوية.

    ومعدات المنظومة تحملها عربة "دي تي —30 فيتياز" وهي عربة مجنزرة قادرة على اجتياز الأراضي الوعرة الخالية من الطرق.

    وتستطيع منظومة "تور-إم2دي تي" العمل في الأراضي المغطاة بالثلج ووسط الرمال والمستنقعات وفي ظل البرد والحر الشديدين، وتقدر على اجتياز العوائق المائية.

    نسخة أركتيكية لمنظومة صواريخ تور-إم2 المضادة للطائرات
    © Sputnik . Vitaliy Timkiv
    نسخة أركتيكية لمنظومة صواريخ "تور-إم2" المضادة للطائرات

    سبوتنيك: كيف يتم تطوير منظومات "تور"؟

    مدير عام مصنع "كوبول": لدينا برنامج واسع لإبداع ما هو جديد وتطوير وتحديث ما هو موجود. وتهدف العمليات التطويرية إلى تعزيز الحماية من التشويش وزيادة إمكانيات اكتشاف وتدمير الأهداف المناورة وصغيرة الحجم التي يصعب كشفها، وتوسيع نطاق إصابة الأهداف وزيادة احتمال تدمير الأهداف الجوية عندما تطير بأقصى سرعة. ونعمل بنشاط عال على أتمتة العمل القتالي من خلال إسناد مهامه إلى الروبوت، وتسريع رد الفعل… إلخ.

    ومن نتائج هذا العمل شمولية استخدام منتجاتنا التي لا تجد لها استخداما ناجحا في القوات البرية وحدها بل يمكن أن تستخدمها بنجاح أفرع القوات الأخرى. ونعمل الآن على إنشاء النسخة البحرية لمنظومة "تور". وقد اجتاز نموذجها التجريبي عددا من الاختبارات بنجاح. وسيتيح إنجاح هذا العمل تزويد قواتنا البحرية بوسيطة الدفاع الجوي الفعّالة.

    ولا بد من الإشارة إلى أن العملية التطويرية المتواصلة تضمن محافظة منظومات "تور" على الفاعلية الكبيرة.

    سبوتنيك: ما هي الجوانب التي يتم التركيز على تطويرها؟

    مدير عام مصنع "كوبول": تم تحديث وتطوير عدد كبير من معدات منظومة "تور". ومن أبرز التعديلات تزويد المنظومة بصاروخ موجه جديد مضاد للطائرات هو "9إم338". ويتمتع الصاروخ الجديد بقدرات رائعة ولكنه لا يفعل كل شيء بشكل انفرادي، بل يتوجه إلى هدف محدد ويدمره بتفجير عبوته الناسفة حسب توجيهات محطة التوجيه. ولذلك تم تحديث نظام التوجيه من أجل زيادة دقة إصابة الأهداف.

    ولأن نظام التوجيه يحصل على المعلومات من محطة اكتشاف الأهداف وأجهزة الحاسب الآلي فإن الأمر تطلب تحديث محطة اكتشاف الأهداف وزيادة سرعة عمل أجهزة الكمبيوتر وتطوير أدائها.

    كما تم تعديل مجموعة الهوائي ومنصة إطلاق الصواريخ لكي تتسع لـ16 صاروخا بدلا من 8 صواريخ.

    وهكذا يستوجب تطوير شيء ما تعديل غالبية الأشياء الأخرى لكي تظل منظومة "تور" تتمتع بقدرات متميزة منقطعة النظير.

    وتم تطوير منظومة "تور" إلى "تور-إم2" بإشراف كبير مصممي "تور"، يوسف ماتفييفيتش دريزي، الذي قال قبل وفاته بوقت قصير في عام 2016: "لا أرى حدا لتطوير المنظومة".

    ولا يوجد حد على الإطلاق لتطوير منظومة "تور"، ذلك أن تصميمها يراعي إمكانية التطور المستمر.

    سبوتنيك: كيف تم إنشاء منظومة "أديوتانت"؟

    مدير عام مصنع "كوبول": منظومة "أديوتانت" مثال على التنفيذ الناجح لبرنامج إبداع ما هو جديد.

    وخصصت منظومة "أديوتانت" لأغراض إعداد طواقم منظومات الصواريخ المضادة للطائرات مع تهيئة وضع أشبه ما يكون بالقتال الحقيقي.

    وتتدرب طواقم منظومات الصواريخ المضادة للطائرات الآن باستخدام الصواريخ القديمة كأهداف. غير أن وسائل الهجوم الجوي الحديثة تختلف اختلافا كبيرا عن الصواريخ القديمة، وهو ما دفعنا لإنشاء منظومة الأهداف الجديدة.

    وجرى العمل بالتعاون مع خبراء وزارة الدفاع الروسية. وتمكنا بفضل هذا التعاون من إنشاء ما يلبي متطلبات العسكريين إلى أقصى حد في زمن قصير.

    وتحتوي منظومة "أديوتانت" على مركز التحكم الأرضي ووسائل تبيان الوضع الجوي وأجهزة الاتصال وأجهزة توفير مقومات حياة مشغّلي المنظومة وأربعة أهداف تمثل الطائرة المروحية والطائرة النفاثة والصاروخ الجوّال (كروز) أو القنبلة الجوية الموجهة، وطائرة الهليكوبتر.

    وقد اجتاز النموذج التجريبي لمنظومة "أديوتانت" اختبارا تمهيديا بنجاح، ونتوقع أن يجتاز الاختبارات الرسمية في أقرب وقت لنبدأ تصنيع ما يطلبه الكثيرون.

    سبوتنيك: كيف تواجهون انخفاضا مرتقبا في الطلب المحلي على المعدات العسكرية؟

    مدير عام مصنع "كوبول": انخفاض الطلب المحلي لا يعني أن الدولة الروسية تنوي التوقف عن شراء المعدات العسكرية. صحيح أن تحديث أسلحة الجيش الروسي على النطاق الواسع قارب على النهاية ولكن تجديد ترسانة الجيش وتزويده بنماذج العتاد العسكري الجديدة سيستمران.

    وبطبيعة الحال نتطلع إلى الاستمرار في إدخال منتجاتنا إلى سوق العالم للأسلحة.

    كما نتطلع إلى تنويع الإنتاج وإنتاج ما يمكن أن يكون له استخدام مزدوج، عسكري وسلمي مثل الجيروسكوب الموجي الصلب الذي يمكن استخدامه لأغراض عسكرية وسلمية.   

    سبوتنيك: هل لكم أن تحدثونا عن سياستكم الاجتماعية؟

    مدير عام مصنع "كوبول": تولي إدارة المصنع الاعتناء بالعاملين فيه اهتماما كبيرا. وهناك عشرات بل مئات الفعاليات لتنمية الكادر.

    ونهتم باستقطاب خريجي الجامعات الروسية الرئيسية مثل جامعة باومان وجامعة فياتكا وجامعة قازان وجامعة بيرم وجامعة الأورال، للعمل في مصنعنا.

    وأنشأنا نظاما لرفع كفاءة العاملين في المصنع. وتم رفع كفاءة أكثر من 10 آلاف شخص خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

    انظر أيضا:

    صواريخ "تور" تبرع في التعامل مع أهداف جوية في سوريا
    روسيا صاحبة القول الفصل بفضل صواريخ "تور"
    من يطاله "تور" يخرج من حيز الوجود
    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, منظومات دفاع جوي, حوار, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    أداء أحد المشاركين في مهرجان رياضي بروريف (اختراق) في الساحة الرياضية الصغيرة لملعب لوجنيكي في موسكو
    الجزائر تودع وتركيا تحتفل و"مرسيدس-بنز" بتوقيع من بوتين...إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    فيسبوك لا يزال يحارب التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية
    "فيسبوك" لا يزال يحارب التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك