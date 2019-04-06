تسجيل
15:49 06 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل

    في حوار خاص... فوزية زينل تتحدث بحرنة الوظائف والتشريعات الجديدة والأزمة الخليجية

    Bahraini Parliament
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت رئيس مجلس النواب البحريني فوزية زينل، إن رئاسة مجلس النواب ليست نهاية المطاف أمام المرأة البحرينية.

    وأضافت في حوارها مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك": "أن طموح المرأة مستمر لتتبوأ المزيد من المناصب والمهام والمسؤوليات في الخارج قبل الداخل، وأن إيمان ملك البحرين بحقوق المرأة وبقدرتها على العمل والإبداع أسوة بالرجل، كان له دورا كبيرا في تبني المشروع الإصلاحي، للعديد من المبادرات على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية، والتي أتاحت الفرصة تلو الفرصة من أجل تقدم المرأة البحرينية".

    بداية ما الذي يمثله وصولك لموقع رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين ببعديه الشخصي والسياسي؟

    بداية اسمحوا لي أن أوجه الشكر لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" على إتاحة المجال لهذا الحوار، أما بالنسبة لي فإن وصولي لهذا الموقع على المستوى الشخصي يزيدني فخرا واعتزازا، وهو في الحقيقة تكليف قبل أن يكون تشريف، وجاء تتويجا لجهود بذلتها لعدة سنوات في العمل العام، وفي والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، وفي خدمة أهالي دائرتي، وجميع المواطنين في مملكة البحرين.

    وزير الخارجية البحريني
    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    البحرين تعرب عن أسفها لقرار أمريكا الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان

    أما البعد السياسي فإن وصولي لهذا الموقع بالطبع جاء كثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى والممتد قرابة العشرين عاما، وأيضا نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى، على صعيد تمكين المرأة البحرينية في مختلف المواقع.

    ما هي برامج البرلمان تشريعيا في تناول قضيتي الدين العام الوطني للبحرين، وكذلك برامجكم في معالجة البطالة؟

    إن الملف الاقتصادي بوجه عام يشكل محورا أساسيا في اهتمام مجلس النواب، لما لذلك الملف من أثر مباشر على احتياجات المواطنين وفي الارتقاء بمجمل الأوضاع المعيشية، ويمتلك المجلس العديد من الأدوات الدستورية والقانونية، التي تتيح له القيام بدور كبير في التعامل مع هذا الملف، وبالتعاون مع السلطة التنفيذية، وصولا إلى أفضل الاختيارات والحلول، التي تضمن استمرارية النماء الاقتصادي وضمان حصول المواطنين على ثمار هذه التنمية.

    فالمجلس لديه صلاحية مناقشة الميزانية العامة، التي تعرضها الحكومة عليه وفقا للدستور، وتشهد عادة المناقشات العديد من الاقتراحات التي يتقدم بها السادة النواب، من أجل تحقيق العديد من المكتسبات للمواطنين من خلال إعادة توجيه أو زيادة المبالغ المخصصة للمشروعات التنموية، وللأمانة نجد تعاونا وتجاوبا كبيرا من الحكومة، التي تشاركنا ذات الرغبة في تحقيق تطلعات المواطنين.

    وبالتأكيد فإن الفترة الحالية تشهد تحديا اقتصاديا وماليا، في ظل تزايد نسبة الدين العام، وهو الأمر الذي يدركه مجلس النواب، ويعمل مع الحكومة للوصول إلى أفضل الحلول، التي تسهم في تقليل هذه النسبة، وبما لا يؤثر على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

    وكما أشرت سالفا، فإن مجلس النواب منذ أن تعرض عليه الموازنة العامة للدولة، يناقشها ويضيف عليها ويعدل فيها لمصلحة الوطن والمواطنين، بالتشاور مع الحكومة والتنسيق مع الغرفة التشريعية الأخرى (مجلس الشورى).

    كما أنه من حقه أن يشرع ويقترح القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالشأن المالي.

    وثالثا له أن يراقب الحكومة في تطبيقها لبرامجها ومشروعاتها من خلال توجيه الأسئلة والاقتراحات برغبة وطرح موضوعات للمناقشة العامة وغيرها من وسائل الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور، ويدخل في هذا الإطار قضايا التوظيف والصحة والتعليم والإسكان وغيرها.

    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    رسالة خاصة من زوجة ملك البحرين إلى أميرة سعودية

    وبالتالي، فإن إسهام مجلس النواب في التعامل مع قضية الدين العام كبيرا، وندرك أنه يمثل تحديا كبيرا وخطيرا ويحتاج إلى حالة من التكاتف الوطني في مواجهته، والمجلس يناقش ويراقب الخطوات التي تقوم بها الحكومة في هذا المجال، ونحن على ثقة في قدرتنا على الوصول إلى نقطة التوازن المالي، من خلال الإجراءات الاقتصادية المتخذة في الفترة الماضية.

    وماذا عن قضية البطالة؟

    بالنسبة لموضوع البطالة، فإنه يحظى باهتمام وافر من قبل السادة النواب، وتناقش كافة أبعاده بحرية تحت قبة البرلمان، ورغم حداثة عمر المجلس، إلا أنه تم توجيه عدة أسئلة للسادة الوزراء المعنيين عن هذا الملف، كما شكل المجلس لجنة تحقيق برلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وقدمت مقترحات عديدة جميعها تسعى إلى الارتقاء ببيئة العمل في مملكة البحرين، وتقديم مزيد من الضمانات التي تعزز من فرص توظيف البحرينيين في مختلف القطاعات، والحفاظ على المكانة المرموقة التي حققتها البحرين في الوصول بمعدلات البطالة إلى نسب متدنية لا تتجاوز 4% على مدى سنوات متتالية.

    وفي هذا الصدد أود الإشارة إلى موافقة مجلس النواب مؤخرا على  مشروع قانون لتحسين أوضاع العاطلين عن العمل، وزيادة الدعم المقدم للشباب الباحث عن فرصة عمل، ولم يحصلها من خلال التعديلات على صندوق تمويل التعطل.

    وأؤكد هنا أن كل ذلك يجري وفق ممارسات ديمقراطية تشهد نضجا وتطورا بشكل مستمر، وبما يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد ركيزة أساسية في مسيرة البحرين الديمقراطية.

    طريق
    © AP Photo / CRISTINA QUICLER
    السعودية والبحرين تتخذان قرارا جديدا بشأن جسر الملك فهد

    كيف ترين دور الملك في دعم المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين أصحاب الخبرات من النساء؟

    من المؤكد أن إيمان الملك "رعاه الله"، بحقوق المرأة وبقدرتها على العمل والإبداع أسوة بأخيها الرجل، كان له دورا كبيرا في تبني المشروع الإصلاحي للملك المفدى، للعديد من المبادرات على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية، والتي أتاحت الفرصة تلو الفرصة من أجل تقدم المرأة البحرينية، وتفعيل مشاركتها السياسية وإتاحة الفرصة للمرأة لمشاركة الرجل في بناء وتنمية مملكة البحرين الحديثة، ومن ثم ظهرت وبقوة الكثير من النساء ذوات الخبرة والإمكانيات في جميع المجالات التنموية، وبرزت المرأة بتفوق كإعلامية ودبلوماسية ووزيرة وقاضية وممثلة للشعب في البرلمان، وكان التتويج أن وصلت لرئاسة مجلس النواب.

    ولابد أن أشير هنا أن دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للمرأة البحرينية والاهتمام بتقدمها وتبوأها المواقع والمسؤوليات، سيظل دائما وأبدا محل فخر واعتزاز وتقدير من الجميع.

    كيف ترين العلاقة بين السلطة التشريعية والرقابية (البرلمان) والسلطة التنفيذية (الحكومة)، وما هو دوركم في برامج التحفيز الاقتصادي التي ستنفذ عبر برنامج الدعم الخليجي المباشر؟

    الحمد لله العلاقة بين السلطة التشريعية، وخاصة مجلس النواب، والحكومة الموقرة على درجة كبيرة من التفاهم والتنسيق والتعاون، ويجمعنا حب الوطن والحرص على مصلحة المواطنين، والجميع يعمل من أجل خدمة هذا الشعب الطيب، ولقد تم عرض بعض الأمور الخاصة ببرنامج الدعم الخليجي على مجلس النواب، ونحن ساندنا الحكومة فيها، وهناك بعض القرارات التي اتخذت من أجل الإصلاح الاقتصادي، وستعود بالخير على اقتصاد البحرين في ظل تدني أسعار النفط، وزيادة النفقات وقلة الإيرادات، ومنها مثلا الموافقة على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وإعادة توجيه الدعم وغيرها، وكان لمجلس النواب دورا في التعاون والتوافق مع الحكومة.

    ما الدور الذي تقدمه صاحبة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد في دعم الثقافة ومشروعات المرأة على المستوى المحلي والعربي؟

    مدينة الكويت، الكويت
    © Sputnik . Pavel Gerasimov
    الكويت تقاطع حدثا هاما في البحرين بسبب إسرائيل... ماذا يحدث

    عندما يكون لدى دولة بها قيادات سياسية منفتحة، وتمتلك رؤية عميقة وثقافة كبيرة، فإن ذلك يدفعها إلى الإبداع وتقديم المبادرات للتطوير والإنجاز تكون هذه الدولة محظوظة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة "حفظها الله ورعاها" تتميز بكل هذا، إضافة إلى أن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة سموها يقوم بجهود كبيرة في هذا المجال، وذلك من خلال مساهمته في تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة، أو عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل وبرامج التدريب، وغيرها مما أدى إلى تأهيل كوادر نسائية، تولت العديد من المناصب والمهام والمسؤوليات في العمل العام وفي مختلف مجالات التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البحرين.

    المرأة البحرينية كانت من الرائدات خليجيا في كل المجالات التنموية، هل يمثل وصولك لمثل هذا الموقع أقصى حدود طموح المرأة البحرينية سياسيا؟

    نعم كانت المرأة البحرينية، ولا تزال رائدة في منطقتها والعالم في المجالات كافة، وتبوأت المرأة البحرينية مناصب عديدة ورفيعة داخل مملكة البحرين وخارجها، وموقع رئاسة مجلس النواب ليس نهاية المطاف أمام المرأة البحرينية، وطموحنا مستمر ونريد أن نرى المزيد من الكوادر النسائية البحرينية، التي تعمل بالمزيد من المناصب والمهام والمسؤوليات في الخارج قبل الداخل، والمرأة البحرينية تمتلك من المهارة والعلم والثقافة ما يجعلها جديرة بتولي مختلف المناصب، وأثبتت التجربة العملية أنها في كل المواقع التي شغلتها، أنها قادرة على خدمة وطنها والقيام بمسئولياتها بكل كفاءة.

    ما هي الانعكاسات التحولية في الاقتصاد والتنمية الاستراتيجية في حال بدأت البحرين في إنتاج النفط والغاز من خليج البحرين؟

    نتمنى أن يتم البدء في إنتاج النفط والغاز في خليج البحرين في القريب العاجل،  وبالطبع في هذه الحالة سيكون أمام البحرين فوائض مالية كبيرة، تستطيع أن تمول به الموازنة وتخلق مشاريع جديدة، توفر المزيد من فرص العمل لنقلص  بها نسبة البطالة، وتطوير حركة عجلة الإنتاج، وخلق استثمارات ومشاريع تنموية، تعود بالفوائد على الوطن والمواطنين.

    الدوحة قطر
    © AP Photo /
    رد ناري من قطر على بيان "دول المقاطعة"

    كيف يسير برنامج بحرنة الوظائف والمهن، وما هي التحديات التي تواجه هذا البرنامج، وهل من الممكن اعتبار غياب تشريع واضح حول الحدود الدنيا للأجور أحد تلك العقبات؟

    الحمد لله يسير برنامج بحرنة الوظائف والمهن بوتيرة سريعة، وهناك من الوظائف التي أصبحت مقصورة فقط على المواطنين البحرينيين، ولكن في الواقع الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد، ولا يمكن إنجاز هذا العمل الضخم بين ليلة وضحاها، وإنما يجب وضع خطط للتأهيل والتدريب والتعاون، بين الجهات المعنية للربط بين احتياجات سوق العمل، وما يحتاجه الخريجين من تخصصات ومؤهلات، أما قضية تحديد الحد الأدنى للأجور فنحن نعمل مع الحكومة لمعالجتها ودعم سوق العمل خاصة، وأن قضية التأهيل والتدريب للمواطن هي الأهم، والتي تجعله قادرا على منافسة الآخرين، ومن المؤمن أن تقدم لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها المجلس بشأن بحرنة الوظائف توصيات مهمة، تساهم في معالجة هذا الموضوع.

    كيف ترين انعكاسات الأزمة الخليجية، والمقاطعة مع قطر على المستويين السياسي والاجتماعي في المنطقة ؟

    بالطبع لم نكن نتمنى ما وصلت إليه الأمور مع دولة قطر، خاصة وأننا ليس لدينا مشاكل مع الشعب القطري، وإنما المشكلة هي في ممارسات وسياسات النظام القطري، والتي لم يراعِ فيها لا الجيرة ولا التداخل بين الأسر والعوائل، ولا المصالح المشتركة داخل المنظومة الخليجية، ونحن نرى أن الحل في استجابة النظام القطري مع الشروط المعلنة، التي وضعتها الدول الأشقاء الثلاثة المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، إضافة إلى مملكة البحرين.

    أجرى الحوار/ محمد حميدة

    انظر أيضا:

    الملك سلمان يقوم بزيارة "مفاجئة" إلى البحرين
    بيان عاجل من "نواب البحرين" بشأن استضافة "إسرائيليين" في المملكة
    البحرين تعرب عن أسفها لقرار أمريكا الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان
    بعد اتهامها بالإساءة لمصر... شيرين تكشف تفاصيل ما حدث في البحرين
    السفير البحريني في موسكو لـ"سبوتنيك": البحرين بوابة روسيا إلى الخليج
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, البحرين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    أداء أحد المشاركين في مهرجان رياضي بروريف (اختراق) في الساحة الرياضية الصغيرة لملعب لوجنيكي في موسكو
    الجزائر تودع وتركيا تحتفل و"مرسيدس-بنز" بتوقيع من بوتين...إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية
    هل تتخلى السعودية عن الدولار في معاملاتها النفطية
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك