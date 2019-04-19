عبد الرحمن الراشد: الأزمة القطرية يمكن أن تحل في ساعة... ولا يجب تحويل ليبيا لدويلات صغيرة

قال الكاتب الصحفي السعودي، عبد الرحمن الراشد، إن العلاقات السعودية الروسية تمر بمرحلة هي الأفضل منذ سنوات طويلة.

وأضاف الراشد في حوار مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن التفاهم والتقارب الروسي السعودي أدى إلى التعاون في ملفات حساسة، على الرغم من قوة العلاقات السعودية مع واشنطن، إليكم نص الحوار:

سبوتنيك: كثير من التساؤلات تطرح بشأن التوجه السعودي ناحية بغداد وأبعاده السياسية والاقتصادية، برأيك ما هي انعكاسات هذا التوجه؟



© AFP 2019 / HASSAN AMMAR إعلامي سعودي: العراق دولة مستقلة وكبيرة وتعاون الرياض معها على أساس المصالح الحقيقية

السعودية والعراق يمثلان العمودان المتوازيان في الجزء الشرقي من العالم العربي، إلا أن الفترات السابق سادها بعض الإشكاليات في السياسات الخارجية، منذ عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مرورا بكل المراحل التالية حتى الآن، حتى حدثت انفراجة في رئاسة الوزراء السابقة والحالية، ما خلق التقارب الموجود حاليا، وأصبحت المصالح المشتركة أكبر بين البلدين مما كانت عليه.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، فإن السعودية متقدمة بشكل كبير في هذا الجانب مع العراق، إضافة إلى التعاون الجيوسياسي، المتعلق بمواجهة الإرهاب، وضبط الحدود.

سبوتنيك: هل ذهبت السعودية للعراق من أجل قطع الطريق على إيران هناك، أم أن هناك توجه لشراكة حقيقية؟

عناصر العلاقة السعودية العراقية موجودة بالفعل، سواء فيما يتعلق بالحدود المشتركة أو المصالح المشتركة، وتشابه الاقتصاد والمخاطر أيضا، واعتقد أن الاستراتيجية العامة في تأطير العلاقة بين البلدين قائمة على الاستراتيجية الاقتصادية الحقيقية، وليست العلاقة الاقتصادية القائمة على الدعم السياسي فقط.

وتابه: وما يؤكد ذلك، التوقيع على 13 اتفاقية بين البلدين، وتحدث الجانب العراقي عن أهمية الاتفاقيات وأنها ليست مجاملات سياسية، كما أتصور أن العلاقة ستكون قوية في وجود سوقين كبيرين بالسعودية والعراق، خاصة أنها ظلت ضعيفة منذ غزو الكويت حتى الفترة الماضية، إلا أن التعاون الحالي القائم على المصالح المشتركية سيفتح الأبواب للشراكة الحقيقية، في حين أن مصلحة العراق تكمن في عدم استخدامه لا من إيران ضد السعودية، ولا من السعودية ضد إيران، بحيث لا تستخدمه أي من الدولتين في تهديد الأخرى، وهي طبيعة العلاقة القائمة بين الرياض وبغداد الآن.

كما أن العراق دولة كبيرة لا يمكن أن تكون تابعة، والسعودية تتعاون مع دولة قائمة بذاتها لا تحتاج إلى دول أخرى، سوى في ترتيب العلاقات مع دول الجوار بما فيها السعودية.

سبوتنيك: ما هي دلالات التوجه السعودي نحو ترتيب العلاقات العربية مرة أخرى وهل هذا الأمر يمثل رؤية ولي العهد محمد بن سلمان؟

سياسة السعودية قائمة على رسم الدائرة العربية بشكل واضح، سواء المؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ تعد العراق ومصر واليمن والسودان والأردن من الدول المؤثرة بشكل مباشر إلى جانب دول الخليج، وهناك دول عربية أخرى مؤثرة بشكل غير مباشر، على سبيل المثال سوريا فهي خارج المحيط السعودي، إلا أنها مؤثرة، كما لبنان أيضا، التي تستخدم كمركز عمليات ضد السعودية من قبل إيران، وتستخدم نحو الداخل اليمني، لكنها تؤثر بشكل غير مباشر على السعودية.

سبوتنيك: فيما يتعلق بالأزمة الخليجية مع قطر… ما هي أفق الحل التي يمكن من خلالها إعادة الأمور لطبيعتها بعد كل هذه الفترة؟

هي ليست أزمة خليجية، هي أزمة قطرية، أي أنها أزمة دولة واحدة، خاصة أن الخليج يضم 6 دول، واحدة منها اسمها قطر، وهي التي لديها الأزمة منذ الانقلاب، وتمثل مشكلة لكل دول الخليج طوال السنوات الماضية.

أما مسألة الإصلاح معها فهي تعود لمدى الاستعداد القطري وقابليتهم للتخلي عن النشاطات الخارجية تجاه الدول العربية، وحال التوافق على هذه الأمور، يمكن حل القضية في ساعة واحدة.

سبوتنيك: فيما يتعلق بالتباين الدولي في ليبيا، هل يعود إلى مصالح كل دولة مع الأطراف المختلفة في ليبيا أم له أبعاد أخرى؟

كان المأمول في ليبيا أن تتغير الأوضاع بعد 2011 بشكل إيجابي، إلا أنه للأسف، أصبح الوضع أسوأ ما بعد عام 2011، خاصة أن ليبيا لديها موارد اقتصادية ضخمة، وعدم وجود دولة مركزية، أو وجود حكومة فاشلة تهدد كل المنطقة، خاصة في ظل الفوضى المنتشرة.

كما أن الجيش الوطني الليبي المسنود من البرلمان الشرعي الليبي يحاول حل أزمة تمزيق الدولة، خشية تحويلها لسيناريو الصومال، وهي عبارة عن مجموعة دويلات، ولا أحد يرغب أن تتحول ليبيا لدويلات صغيرة، والأفضل الآن توحيد الدولة عن طريق الجيش، ومن ثم الحديث بعد ذلك عن نوعية الحكم.

سبوتنيك: متى يمكن إنهاء الحرب في اليمن بعد سنوات الاستنزاف المالي والمادي؟

الحل اليمني موجود بالأساس، الذي أعفي على أساسه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح من الرئاسة، وتولى البرلمان اليمني وشكل حكومة انتقالية وفاق عليها مجلس الأمن برئاسة الرئيس هادي، وهي حكومة الشرعية.

اليمنيون من حقهم اختيار حكومتهم في المستقبل بعد الاستقرار، كما أن الحوثيين لا يحق لهم أن يملوا على الشعب اليمني أي خيارات، وهو ما يصعب تحقيقه نظرا لأن المعارضة والمتمردين يحملون الأفكار المتطرفة جدا، ويعتقدون أن الحكم بقوة السلاح، ولا يريدون العودة إلى الاتفاق اليمني.

المشكلة الرئيسية الآن في من يحتل صنعاء اليوم، هم كجماعة "طالبان" حين احتلوا كابول، و"داعش" حين احتل الموصل، ومعظم البرلمانيين اليمنيين يقيمون خارج اليمن، ويسطر الحوثيون على صنعاء بقوة السلاح، وإذا لم يتم التجاوب مع الحل السلمي، سيدعم المجتمع الدولي الحل العسكري لا الإقليمي فقط.

سبوتنيك: برأيك هل ترى أن السعودية تتجه لإقامة علاقات قوية مع روسيا الفترة المقبلة، وما دوافعها؟

العلاقات الروسية السعودية في الفترة الراهنة هي مرحلة هامة جدا، خاصة أن العلاقات التي نشهدها في الوقت الراهن لم يكن لها مثيل منذ سنوات طويلة، كما أن التعاون بين البلدين في ملفات حساسة في الوقت الراهن يؤكد قوة العلاقات، فعلى سبيل المثال قضية أسعار النفط، إذ ساهمت السعودية في قبول روسيا كشريك أساسي في صنع القرار النفطي دوليا، كما أن موسكو كانت متفاهمة ومتعاونة مع دول "أوبك" في الاجتماعات الأخيرة، وكذلك الحال بالنسبة للتعاون الروسي في الملفات الخارجية، منها تقارب المواقف في ليبيا واليمن، وأرى أن الفترة الحالية هي المرحلة الأفضل في العلاقات بين البلدين.

حوار: محمد حميدة