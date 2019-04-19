حوار "سبوتنيك" مع الممثل الخاص لجامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي

تتعارض محاولات الدول الغربية للمساعدة في استعادة السلام في ليبيا مع المصالح المختلفة تمامًا لبعض اللاعبين. أشار الممثل الخاص لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، في مقابلة مع "سبوتنيك" إلى أنه في ظل هذه الظروف، يمكن لمشاركة روسيا في الحوار أن تلعب دورًا في تحقيق الاستقرار.

كان سفير تونس السابق في الأردن وسوريا ومصر وأخيراً في ليبيا، صلاح الدين الجمالي، متواجدا في بداية الاحتجاجات الشعبية في ليبيا التي أدت إلى الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

وبعد أيام قليلة من بدء الحرب الأهلية في ليبيا التقى بممثلي الفصائل المعارضة. وعين مبعوثا خاصا للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، من قبل جامعة الدول العربية في نوفمبر من عام 2016.

سبوتنيك: إلى أي مدى كان من الممكن منع تدهور الوضع في ليبيا؟

صلاح الدين الجمالي "بدأت أعمال الشغب مباشرة بعد القمة الأخيرة لجامعة الدول العربية في تونس في 30 مارس 2019. خلال القمة، شددت الدول العربية على أهمية عملية السلام واستمرار اجتماعات المجموعات السياسية الليبية. ولم يتوقع أحد أن تندلع حرب قريباً".

قبل القمة مباشرة، زرت شرق ليبيا، بعد رحلة إلى المناطق الغربية، حيث قدمت تقريراً عن الوضع في البلاد. ولاحظت أنه كان هناك القليل من الأمل في النقاشات السياسية، حتى فيما يتعلق بالمؤتمر الوطني في غدامس (مدينة ليبية تقع قرب مثلث حدود ليبيا مع كل من تونس والجزائر في الجزء الغربي من البلاد)، الذي كان من المقرر أصلاً في منتصف أبريل ، لكن تم تأجيله في 4 أبريل من قبل المشير حفتر بسبب المواجهة. ولم يرحب سكان المناطق الشرقية من ليبيا بعقد المؤتمر ، ولم يتوقعوا حدوث انفراجة في تسوية سلمية. ومع ذلك، لا يبدو لي أن الحرب كانت حتمية ولم أتوقع أن تأخذ مثل هذا النطاق.

وعلى الرغم من حقيقة أنه (حفتر) آمن بالتسوية السلمية، لم يتوقع أي شيء مهم من هذا الاجتماع. كان يدرك أنه كان من الضروري حل العديد من المشاكل وأنه في غضون أيام قليلة كان من الصعب تغيير الوضع. مثل معظم الليبيين، فهو لا يريد حلاً مفروضاً من الخارج.

© REUTERS / Esam Al-Fetori البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا مع حفتر

صلاح الدين الجمالي "لا أعتقد أن هذا كان الهدف من تأجيل المؤتمر. تم اتخاذ القرار قبل أيام قليلة، إن لم يكن أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، كان تأثير المفاجأة مهم. وكان وراء كل هذا، حقيقة أن قادة شرق ليبيا لم يؤمنوا أن هذه المفاوضات ستؤدي إلى شيء ما، أو أن المفاوضات التي استمرت عدة سنوات خاب أملها من النتيجة. هذا متبادل، لأنه حتى في الغرب لم تعد هناك ثقة. انعدام الثقة متبادل.

ولسوء الحظ، قبل الحرب، لم يكن كلا الجانبين على توافق، ولم يكن هناك أي ثقة بينهما. كما هو معروف، لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات، في حال وجود ثقة قليلة بين الطرفين. ربما حدث ذلك لأن كلا الجانبين طلب السلطة؟ وهنا تكمن المشكلة في ليبيا: هناك حرب بين السياسيين.

سبوتنيك: بمساعدة الميليشيات؟

صلاح الدين الجمالي "لقد استخدموا الميليشيات لأغراضهم الخاصة".

سبوتنيك: بعد تفاقم الوضع في ليبيا في الآونة الأخيرة، هل وضعت جامعة الدول العربية استراتيجية لاستعادة الوضع؟

صلاح الدين الجمالي "لم يلجأ أحد إلى الجامعة العربية بعد، وفي الوقت نفسه، كان الأمين العام للجامعة العربية متواجدا عندما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أحدث نسخة من مشروع الأمم المتحدة المتعدد الأطراف إلى جانب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. الجامعة العربية على استعداد لإرسال مراقبين لمراقبة العملية الانتخابية. في انتخابات عام 2014، التي تم انتهاكها من قبل المتطرفين، أرسلت 400 مراقب. إنها مستعدة للتصرف مرة أخرى في أي وقت إذا أرادت الأطراف المعنية ذلك.

سبوتنيك: إذا، كل ما تستطيع فعله الآن هو أن تكون تحت تصرف الأطراف المعنية؟

صلاح الدين الجمالي: كجزء من قمتها الأخيرة في تونس لدعم مبادرة الأمم المتحدة، نظمت جامعة الدول العربية اجتماعًا رباعيًا (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية). أنطونيو غوتيريس ، موسى فكي (رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي — تقريبا) و فيديريكا موغيريني. نظروا في عملية السلام والقدرة على تعيين الأطراف المعنية لتسريع المفاوضات. في نهاية هذا الاجتماع ، ذكروا بتفاؤل أن الأحزاب الليبية أحرزوا تقدما جيدا.

سبوتنيك: في رأيك، هل من الممكن التغلب على عدم الثقة؟

صلاح الدين الجمالي "لا عجب أن هناك جانبا من عدم الثقة. ولكن ليس إلى درجة تأجيل عملية السلام إلى أجل غير مسمى ومواصلة الحرب! لا أعتقد أن الأمر وصل إلى هنا".

سبوتنيك: هناك المزيد والمزيد من الوسطاء، بغض النظر عن ثلاثية الجزائر ومصر وتونس، الذين ينسقون أعمالهم بطريقة أو بأخرى. هل هناك خطر تأخير حل سلمي للأزمة الليبية بسبب هذا العدد الكبير من الوسطاء؟

صلاح الدين الجمالي "كل هذه الجهود يبذلها الوسطاء في إطار مبادرة الأمم المتحدة. تشرف اللجنة الرباعية على تنفيذ عملية السلام. اجتماع باريس (في مايو 2018) هو أيضًا جزء من عملية السلام للأمم المتحدة، كما هو الحال في مؤتمر باليرمو حول ليبيا (في نوفمبر 2018)، كما كانت مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (بدأ في ديسمبر 2016). حيث تمت من أجل تسريع عملية السلام. لذلك الوسطاء لا يتداخلون مع بعضهم البعض، هناك طريقة واحدة فقط: مبادرة السلام التي أطلقتها الأمم المتحدة".

سبوتنيك: لكن عندما يمشي الجميع بنفس الطريق، لن يكون هناك زحام؟

صلاح الدين الجمالي "الجميع يتصرفون في إطار مبادرة الأمم المتحدة. كما تعقد الاجتماعات في الدول المجاورة لليبيا. كنت في اجتماع عقد مؤخرا في الخرطوم. تعمل هذه الدول في إطار مبادرة الأمم المتحدة وتحاول منع تدهور الوضع في الدول المجاورة. يجب أن أقول إن التطرف واللصوصية والإرهاب والهجرة غير الشرعية تتعايش في ليبيا. هناك أشخاص يمرون عبر ليبيا إلى أوروبا. في بعض الأحيان يبقون أكثر من عام في ليبيا. يحدث أن يصبح هؤلاء المهاجرون مجرمين، أعضاء في جماعات إجرامية، يشاركون في الاتجار غير المشروع، وينضمون إلى صفوف الإرهابيين. هذا له تأثير سلبي على البلدان المجاورة، وخاصة في جنوب الصحراء، لأنه من الصعب على بلدان الساحل والصحراء السيطرة على الحدود، بصرف النظر عن الصعوبات الاقتصادية. الوضع في ليبيا يمثل مشكلة خطيرة لهم. لن تقوم هذه الدول بتسريع عملية التسوية السلمية فحسب، ولكن أيضًا إيجاد حلول مباشرة لمشاكلها.

© REUTERS / HANI AMARA الأمم المتحدة تصدر بيانا بشأن تصريحات مسربة عن مبعوثها في ليبيا

صلاح الدين الجمالي "المنظمات الدولية والإقليمية تدعم عملية السلام. على ما يبدو، القوى الكبرى أيضا. لسوء الحظ ، فإن لهذه الأخيرة مصالح مختلفة للغاية في ليبيا، والتي لا تتجلى في المواقف الرسمية للأحزاب. هذا يعوق التوصل إلى تسوية سلمية. هناك مصالح وهناك ميليشيا لحماية مصالح الأطراف. تمتلك ليبيا احتياطيات هيدروكربونية غنية وتتمتع بموقع استراتيجي: أكثر من 2000 كيلومتر من الساحل. البلد على عتبة أوروبا. يبدي الأوروبيون اهتمامهم بالنفط الليبي ليس فقط بسبب المسافة القريبة، ولكن أيضًا بسبب الجودة العالية للنفط".

وفي حالة تفاقم الوضع الدولي، يمكن الوصول إلى أوروبا من الجزائر وليبيا، أكثر من نيجيريا أو حتى دول الخليج العربي. وبالتالي، فإن الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وإيطاليا، وربما بريطانيا، التي لديها اهتمام كبير بالنفط الليبي وتحتفظ تقليديًا بعلاقات مع هذا البلد، لها مصالح تقوم بتعقيد الوضع".

سبوتنيك: هذه "المصالح" تؤثر سلبًا على الموقف الرسمي…

صلاح الدين الجمالي "نعم ، يمكننا القول إنها تؤثر بشكل كبير على الموقف الرسمي".

سبوتنيك: هل تريد أن تقول إن هذه الدول تتعرض لضغوط من شركات النفط الوطنية؟

صلاح الدين الجمالي "بالضبط. رسميا، فهي تدعم عملية التسوية. على سبيل المثال، الاتحاد الأوروبي. بعد كل المنظمات الإقليمية والدولية، فإن معظم البلدان تؤيد حل الأزمة في ليبيا على طاولة المفاوضات، من أجل وحدة الشعب والأرض. كل شيء جيد من الناحية النظرية، ولكن من الضروري الآن الجمع بينه وبين مصالح كل دولة على حدى… ".

سبوتنيك: حتى مصالح الدول الأوروبية مختلفة، على سبيل المثال، مصالح فرنسا وإيطاليا…

صلاح الدين الجمالي: نعم، وهذا ينطبق على كل من النفط والاستراتيجية ومجالات التأثير السياسي. ترتبط مصالح فرنسا بشكل أساسي بالبلدان الواقعة جنوب الصحراء. لدى إيطاليا مصالح تقليدية في ليبيا، حيث تنشط شركة "ENI". تود بريطانيا الحفاظ وزيادة وجودها في ليبيا مثل الولايات المتحدة. القيادة الأفريقية للقوات المسلحة للولايات المتحدة (AFRICOM) لديها قواعد في البلدان الواقعة جنوب الصحراء. كل هذا لا يسهم في استعادة السلام. يجب أن تكون الدول الغربية أكثر صراحة وأن تبدي رغبة أكبر في السلام، وألا تفي بأهدافها على حساب التسوية السلمية.

الآن أصبحت الدول الأخرى تلعب دورها. أقصد روسيا. سيكون عليها موازنة الموقف، لأنها تنتمي إلى حلف آخر، ليس أوربيا، الممزق بالتناقضات فيما يتعلق بليبيا. إن الوجود السياسي لروسيا أمر مرغوب فيه للغاية، لأنه يمكن أن يوفر توازناً على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على طاولة المفاوضات. في الآونة الأخيرة ، قامت روسيا بموازنة موقفها. لديها اتصال مع طرابلس، مع بنغازي. ترحب مختلف الأطراف بمشاركة روسيا.

من المؤكد أن لروسيا مصالحها الخاصة، ولكن ليس في المستقبل القريب. ربما تفكر بهم روسيا. لديها مصالح اقتصادية وعسكرية، حيث تعمل كقوة اقتصادية وعسكرية. لكن، فإن وجود روسيا ليس لا يقل إيجابية، لأنها لا تترك الأوروبيين وحدهم في هذه المنطقة، وربما يعزز موقف الدول العربية. يستمعون لها أكثر، فهي أقل عدوانية من غيرها في تنفيذ الأهداف العاجلة. لديها الآن تأثير كبير في الساحة الدولية. بمعنى آخر، وجودها يعطي بعدًا جديدًا للأزمة الليبية ويساهم في التوصل إلى تسوية سلمية. إن تدويل الأزمة الليبية ومشاركة روسيا قد يجبر الأوروبيين على التعامل مع هذه القضية بجدية أكبر.

سبوتنيك: لقد ذكرت وجود قوات "AFRICOM". هل القوات الأجنبية موجودة في ليبيا الآن؟

صلاح الدين الجمالي: لاحظت وسائل الإعلام وجود أمريكي صغير في إطار AFRICOM، بحجة أنه كان من الضروري حماية السفارات. بالإضافة إلى ذلك، يتم نشر قوات الأمن لضمان أمن السفارات. لا أعتقد أن هناك قواعد عسكرية. لكن الأمريكيين حاضرون، يتدخلون حسب تقديرهم. طالما أن الدولة الليبية ليست قوية بما فيه الكفاية، فهي لا تسيطر على حدودها، يمكن للجميع التصرف بحرية لمصالحهم الخاصة.

سبوتنيك: مع الأخذ بعين الاعتبار أن قرارات جامعة الدول العربية تؤخذ بالإجماع، ألا يجبرها ذلك على السعي للحصول على توافق في الآراء واتخاذ مواقف معتدلة؟

صلاح الدين الجمالي: "لا، بالمسائل الأساسية! جميع الدول العربية تؤيد وحدة ليبيا ووحدة الشعب والأرض، وجميع الدول العربية تؤيد تعزيز ودعم التسوية السلمية. جميع الدول العربية تعارض الحل العسكري، وتؤيد المفاوضات… ".

سبوتنيك: لكن في عام 2017، ندد خبراء الأمم المتحدة بدولة عربية في تقريرهم، الذي زُعم أنها قدمت الدعم اللوجستي والتقني إلى حفتر؟

صلاح الدين الجمالي "ربما يكون التقرير أكثر توازنا بالنظر إلى موقع المعسكر الآخر. يوجد هناك مصالح البلدان الفردية، وأفعالهم السرية. لكن مع تقدم عملية السلام، سوف تتلاشى في الخلفية".

سبوتنيك: فيما يتعلق بالتفاقم الأخير للوضع، هل هناك إجماع في الجامعة العربية؟

صلاح الدين الجمالي: بالتأكيد. الشيء الرئيسي هو عدم دعم جانب واحد على حساب الآخر. من الضروري تشجيع الطرفين على الاجتماع، والجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات، والتخلي عن منطق الحرب، والانتقال إلى منطق المفاوضات والسلام. من المستحيل استعادة السلام من خلال مواصلة الحرب. وتأمل جامعة الدول العربية في أن يصمت صوت السلاح، بل ومن المحتمل أن يجتمع الليبيون أنفسهم، بعد التأكد من أن الحرب لا تؤدي إلى السلام. من الممكن أن تسرع هذه الحرب من عملية السلام. وهذه معضلة، ولكن حقيقة: الحرب يمكن أن تسهم في المفاوضات. في بعض الأحيان يتم إجراؤها على وجه التحديد لهذا الغرض من أجل تحقيق تقدم في المفاوضات، يوجد العديد من الأمثلة في التاريخ.

سبوتنيك: إن كنت تريد السلام — استعد للحرب؟

صلاح الدين الجمالي "تم اتباع هذا المبدأ خلال حرب أكتوبر 1973. وأعتقد أن أنور السادات قال "أحارب لتقريب السلام".

سبوتنيك: هل تعتقد أن سياسة السادات ألهمت المشير حفتر؟

صلاح الدين الجمالي "يزعم أن هدفه هو محاربة الإرهابيين، فهو يحاول طردهم من العاصمة. إذا نجح في إقناع ممثلي مختلف الأحزاب في السلطة، في طرابلس وبنغازي، بضرورة الجمع بين الجهود في الحرب ضد الإرهابيين، هؤلاء المجرمين الذين يعملون في طرابلس وخارج المدينة، لا يمكن إلا الترحيب بهذا. إن وجود الإرهابيين لا يصب في مصلحة الحكومة أو جيش حفتر. يعيشون ضمن فوضى ويظهرون بقوتهم الكاملة في غياب السلام، في غياب الاستقرار في البلاد. ثم يفرضون منطق الفوضى. إذا تصرف حفتر في هذا الاتجاه، فمن المحتمل أن تخبره حكومة طرابلس: "حسنًا ، نحن أيضًا ضد وجودهم. دعونا نناقش كيفية العمل معا… ".

صلاح الدين الجمالي: يمكنهم التفاوض والتعاون. الثقة بين الأطراف يمكن أن تساعد في حل جميع المشاكل. مع الثقة، فإن التسوية السلمية سوف تتحرك بسرعة. يجب أن نكتسب الثقة ونقويها.

سبوتنيك: هل تعتقد أن هناك خلافات بين الثلاثية المذكورة أعلاه: الجزائر ومصر وتونس؟

صلاح الدين الجمالي "لكل دولة مجاورة وجهة نظر ومصالح استراتيجية واقتصادية. مصر لها مصالحها الخاصة، والجزائر لها مصالحها الخاصة. بالطبع ، هناك تنافس ، لكن يمكن السيطرة عليه والتغلب عليه حتى لا يقوض الجهود المبذولة. اقترح الرئيس التونسي عقد اجتماع ثلاثي لتنسيق أعمال هذه البلدان فيما يتعلق بالأمن ، حيث توجد مشاكل خطيرة في هذا المجال: الجريمة والهجرة غير الشرعية والإرهاب. بالإضافة إلى وجود مقاتلي بوكو حرام في الجنوب".