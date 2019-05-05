تسجيل
17:12 05 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

    حيدر العبادي لـ"سبوتنيك": لم أفعل شيئا خارج إطار الوطنية والمصالح العراقية

    © REUTERS / Alaa Al-Marjani
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 01

    قال حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي السابق، إن الحكومة الحالية نتاج تحالف قلق وهش، وهي أسوأ من حكومات المحاصصة، ولم أفعل شيئا خارج إطار الوطنية والمصالح العراقية.

    أجرت "سبوتنيك" حوارا مطولا مع العبادي، فجاء كالتالي:

    رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
    © AFP 2019 / DOMINICK REUTER
    العبادي: الحكومة العراقية الحالية ملتزمة بالعقوبات على إيران أكثر من حكومتي
    سبوتنيك: ما هو رأيكم بأداء الحكومة الحالية وهل تعتقدون بأن السيد عادل عبد المهدي أكمل ما بدأتم فيه خلال فترة توليكم رئاسة الحكومة؟

    الحكومة الحالية أنتجها تحالف لا يعتمد المبدأ الدستوري بالكتلة الأكبر، وهي نتاج تحالف قلق وهش، وما زال الأداء الحكومي دون المستوى المطلوب، نحن أيدنا الحكومة ودعمناها بالتشكيل، رغم إننا لم نشترك بها ونحن ندعمها بالإجراءات السليمة ونعارضها بالإجراءات غير السليمة.

    سبوتنيك: ما السبب الحقيقي وراء عدم اكتمال الكابينة الحكومية حتى اللحظة، وهل حلت عقدة السيد فالح الفياض؟ وما مدى تأثير العامل الخارجي على هذا الأمر؟

    لا أتصور أن السبب يتمحور حول السيد فالح الفياض، هناك جملة من الأسباب منها: اختلاف تحالف الحكومة على نسب وحجم وثقل المحاصصة فيما بينها، وهناك سعي من قبل بعض الأطراف لإبقاء معادلة الحكم قلقة وغير مستقرة لأسباب تخصها، وهناك التدخل الخارجي وتأثيراته على شكل وتوجه الحكومة.

    سبوتنيك: هل أنتم راضون عن مستوى تمثيلكم في الحكومة؟ وكيف تنظرون الى وزرائها؟ هل فعلا كانوا بعيدين عن المحاصصة والتوافقية؟

    ائتلاف النصر لم يشترك في حكومة السيد عادل عبد المهدي، والنصر فوض السيد عادل باختيار وزراء مهنيين أكفاء، لكن الذي حدث أن حصة النصر التي تنازلنا عنها ذهبت لغيرنا، رأينا قلناه ونجدده: الحكومة الحالية أسوأ من حكومات المحاصصة، فالمحاصصة تفيد باستحقاق كل كتلة بتشكيل الحكومة، والذي حدث هو استئثار بالحصص الحكومية بمعزل عن باقي الكتل، كنا نريد تشكيل حكومة مستقلة بكفاءات مهنية وطنية، وهذا ما لم يحدث، ولا أتوقع انسيابية بعمل حكومة قامت على هذا المبدأ.

    حيدر العبادي
    © AFP 2019 / Haidar Mohammed Ali
    العبادي لـ"سبوتنيك": الحكومة العراقية نتاج تحالف هش ولا أتوقع استمرارها
    سبوتنيك: لو كنتم أنتم من تولى رئاسة الحكومة هل ستوافقون على التقسيم الذي تم الآن؟

    مشروع ائتلاف النصر حكومة فعالة بكفاءات مهنية تستطيع تلبية طموحات الشعب، المحاصصة المقيتة وابتلاع الأحزاب للدولة واستلابها دمر المؤسسات وشل وظائف الدولة.

    سبوتنيك: كان هناك حديث عن أن المزاج الإيراني هو الذي نجح أو عمل على إبعادكم عن رئاسة الحكومة، ما مدى صحة هذا الطرح وما هو السبب برأيكم وراء الاعتراض الإيراني على ولايتكم الثانية؟

    سياسة العبادي أزعجت الكثيرين، والبعض تهددت مصالحه، العبادي لم يفعل شيئا خارج إطار الوطنية والمصالح العراقية، وهناك من لا يريد أن تتراكم المنجزات لتكتمل بنية الدولة وقوتها وسيادتها.

    سبوتنيك: حصلت أزمة كهرباء بين العراق وإيران في وقت سابق خلال ولايتك، هل هي أزمة مفتعلة أو وسيلة ضغط كانت إيران تستخدمها أم ماذا؟

    الإيرانيون قالوا في حينه إنهم بحاجة إلى هذه الطاقة داخليا، وبالتالي قطعوا الكهرباء عن العراق أثناء فترة الصيف اللاهب، وهم الآن أعادوا هذه الطاقة.

    سبوتنيك: هل فعلا هناك مساع لعودتكم لرئاسة الحكومة عن طريق كتلة معارضة يجري الحديث عن بلورتها الآن، تضم ائتلاف النصر والحكمة وحركة الجيل الجديد بالإضافة الى حركة الحل التي أعلنت مؤخرا انسحابها من تحالف البناء؟

    هذه تكهنات، لكن الواقع مرشح لجميع الاحتمالات، فالتحالفات الحالية هشة وقلقة، ومن الممكن إعادة ترتيب معادلة التحالفات الحاكمة والمعارضة.

    منظمة أوبك
    © REUTERS / Ramzi Boudina
    العراق: ملتزمون باتفاق "أوبك+" ولن نتخذ أي قرار لتعويض نقص المعروض
    سبوتنيك: أنتم كائتلاف النصر الآن في الساحة السياسية، من هي الجهة السياسية أو الكتلة الاقرب إليكم وماذا بشأن تحالفكم مع سائرون، هل أصبح من الماضي؟

    قلت إن التحالفات الحالية هشة ولا تستند إلى قاعدة صلبة من التفاهمات، وجميع الاحتمالات واردة.

    سبوتنيك: في حال لم يكتب لحكومة عبد المهدي الاستمرار لأي سبب من الأسباب، هل أنتم مطروحون كبديل قوي لتولي الحكومة ؟

    هذا أمر يتقرر في حينه، والنصر مشروع سياسي يتبنى رؤية متكاملة للدولة، وله تجربة ناجحة بقيادة البلاد وإنقاذها من الإرهاب والتقسيم والعزلة والانهيار، والعبادي لن يتخلى عن مسؤولياته الوطنية بأي موقع كان.

    سبوتنيك: حسب وجهة نظركم هل تعتقدون بأن واشنطن راضية عن أداء السيد عبد المهدي، بمعنى هل هناك دعم أمريكي له؟

    لست ناطقا باسم الأمريكيين، والأهم أن ينال الحاكم رضى شعبه.

    سبوتنيك: ما مدى رفضكم أو تأييدكم لدعوات حل الحشد الشعبي؟

    الحشد قوة وطنية وساهمت بفاعلية بالقضاء على الإرهاب وحفظ الوطن، ولست مع حل الحشد بل مع تقنينه ومأسسته، وقد عملت على مأسسة الحشد الشعبي ليكون قوة قتالية ضاربة منضبطة ضمن التشكيلات الدفاعية للدولة وإبعادها عن السياسة والتوظيف الحزبي المصلحي.

    حيدر العبادي
    © AFP 2019 / Haidar Mohammed Ali
    "ائتلاف النصر" يكشف حقيقة مغادرة العبادي العراق
    سبوتنيك: كيف تنظرون إلى سياسة العراق الخارجية في الوقت الحالي، هل نجحت كما تؤكد الحكومة في الوقوف على مسافة واحدة من الجميع والابتعاد عن الصراعات وتغليب المصلحة الوطنية؟

    أسست بعهدي لمبدأ التوازن الإيجابي الفعال، ونجحت بالانفتاح المتوازن على جميع الدول، وحفظت العراق من صراع المحاور الإقليمية والدولية، بل جمعت المتناقضات لدعم العراق، وأرجو أن تستمر الحكومة الحالية على هذا النهج لصالح الوطن والدولة.

    سبوتنيك: كيف تنظرون إلى الطريقة التي تعامل بها العراق مع العقوبات الأمريكية على إيران؟

    العراق ملتزم بعدم التعامل بالدولار لإتمام التعاملات التجارية مع إيران، والحكومة الحالية ملتزمة بالعقوبات أكثر من حكومتي، مع ذلك لا نسمع تلك الأصوات التي كانت تعترض على موقفي من العقوبات.

    سبوتنيك: كيف تقيمون العلاقات العراقية الروسية حاليا، وكذلك أثناء توليكم رئاسة الحكومة لا سيما خلال الحرب على داعش والقضاء عليه؟

    شهدت العلاقات العراقية الروسية تطورا ملموسا ليس على صعيد محاربة الإرهاب فحسب، بل على الصعد السياسية والاقتصادية أيضا، ونحن ندعم تطوير هذه العلاقات ضمن المصالح المشتركة.

    رئيس الحكومة حيدر العبادي
    © AFP 2019 / Adam Berry
    العبادي يقر لأول مرة بالتدخل الإيراني في العراق
    سبوتنيك: عند تشكيل الحكومة طرح عليك منصب وزير الخارجية، لماذا رفضت هذا المنصب؟

    نعم رفضت جميع ما عرض علي من مناصب، لست مهتما بالموقع، لدي مشروع [ائتلاف] النصر الذي أعمل له ومن خلاله لإصلاح الدولة.

    سبوتنيك: قلت في تصريح سابق أن هناك جهات لا تريد للعراق النصر على داعش، من هي هذه الجهات؟

    البعض كان يريد بقاء العراق مستلبا وساحة للصراعات والمناورات الإقليمية والدولية، والبعض عمل على جعل العراق مكبا لنفايات الإرهاب بالعالم.. لكن الإرادة العراقية الصلبة دحرت طموحاتهم ومخططاتهم.

    سبوتنيك: توريد السلاح الروسي إلى كردستان العراق قضية لطالما ذكرت في أكثر من مناسبة. ما هي حقيقة شراء كردستان العراق لسلاح روسي دون علم بغداد، وهل بحثتم حينها مع موسكو هذه القضية وما هو الرد الروسي حينها؟

    ليس لدينا معلومات دقيقة عن هذا الموضوع، والمسؤولون الروس كانوا يؤكدون دوما أنهم يتعاملون مع العراق الاتحادي في مسألة السلاح.

    رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
    © AP Photo / Hadi Mizban
    حقيقة اقتحام منزل العبادي واقتياده مع زوجته بالقوة
    سبوتنيك: في عام 2017 اتفق حزب الله اللبناني مع ميليشيا داعش بخروجهم من جرود بعلبك ونقلهم إلى حدود العراق (إلى مدينة بوكمال السورية) كيف تم هذا الاتفاق وهل اكتفت بغداد بالرفض فقط؟ وهل بحثتم مع طهران هذا الأمر؟ وما هو رد إيران وحزب الله حينها؟

    هذا موضوع اكتنفه الغموض، وقد رفضناه في حينه، واعتبرنا ان التفاوض مع إرهابيي "داعش" ونقلهم قرب الحدود مع العراق مرفوض، ويمثل تجاوز خط أحمر.

    أجرى الحوار من بغداد/ أحمد شهاب الصالحي.

    انظر أيضا:

    العبادي: الحكومة العراقية الحالية ملتزمة بالعقوبات على إيران أكثر من حكومتي
    العبادي لـ"سبوتنيك": الحكومة العراقية نتاج تحالف هش ولا أتوقع استمرارها
    "النصر العراقي" يوضح حقيقة المفاوضات بشأن مستقبل العبادي
    العبادي يقر لأول مرة بالتدخل الإيراني في العراق
    "ائتلاف النصر" يكشف حقيقة مغادرة العبادي العراق
    العراق: رئيس مجلس النواب يعلق على أنباء اقتحام منزل العبادي
    الكلمات الدلالية:
    إيران, داعش, الأمن العراقي, عادل عبد المهدي, حيدر العبادي, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الجندي السوفيتي شيروبكوف يلتقي مع أختيه اللتين نجوتا من الموت، عام 1943
    شاهد أبرز لقطات رعب الحرب العالمية الثانية
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35
    اختلافات بين المقاتلتين الروسية "سو-35" والأمريكية "إف-35"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك