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19:32 10 مايو/ أيار 2019
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    العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية

    المحجوب يكشف تفاصيل المرحلة الثالثة من عملية طرابلس... ويؤكد اقتراب الحسم

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    حوارات
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    قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، إن القوات المسلحة العربية الليبية مستمرة في قتال الجماعات التي وصفها بـ"المليشيات" في طرابلس.

    وأضاف في حواره مع "سبوتنيك" اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة لا تستهدف المدنيين ولا المدينة ذاتها، وأن الهدف هو تطهيرها من المليشيات، وإعادة الأمن والاستقرار، مؤكدا أن تحرير العاصمة دخل مرحلته الثالثة وأن عملية التحرير اقتربت جدا… إلى نص الحوار.

    ما آخر التطورات العسكرية في العاصمة طرابلس؟

    رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج
    © AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
    طرابلس تحث ترامب على منع داعمي حفتر من التدخل في شؤون ليبيا

    تستمر العمليات العسكرية وفق التكتيك المتبع والخاص بالعملية العسكرية في طرابلس، الذي يتلخص في القضاء على الإرهابيين والمليشيات، حيث نؤكد أن الهدف لا يتعلق بالمدينة أو المدنيين، وإنما يتعلق بالقضاء على تلك المجموعات الإرهابية والمليشيات المتمركزة في المدينة، كما أن الأمر لا يتعلق بالسيطرة الأرضية.

    هل تأكدتم من إرسال أسلحة لقوات الوفاق من أي دولة مجاورة أو غير ذلك، وما هي تلك الدول؟

    بالفعل وقد نشرنا في بيانات سابقة وصول صفقة من تونس، وصفقة من تركيا.

    وما الإجراءات  المتبعة في مثل تلك الحالات؟

    حولت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة الأمر إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، لخرق تلك الدول المواثيق والقوانين الدولية.

    هناك تخوفات من الخسائر البشرية والمادية التي قد تنجم عن عمليات الطيران الحربي  في طرابلس.. فما هي آليات تفادي تلك الأضرار؟

    نقوم بالعمليات الجوية عبر ثلاث مراحل، الأولى هي الحصول على المعلومات من الاستخبارات العسكرية، وبعدها  يتم التأكد من صحتها على الأرض  من خلال الرؤية الحية من خلال أكثر من مصدر، ويتم تحديد الأهداف بدقة عالية جدا، وتنفذ العملية بنفس الدقة التي حددت، وقد تحدث ويزير داخلية حكومة الوفاق غير الشرعية عن دقة العمليات التي تنفذ.

    هل لديكم أي إحصائيات عن أعداد المقاتلين والطيارين الأجانب في صفوف الوفاق؟

    لا يوجد إحصائيات دقيقة، وهناك بعض الجنسيات  الموجودة من البرتغال والسودان، كما يقوم تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)،  المرتبط  بسوريا والعراق بجلب المئات، حيث تأكد وصول عناصر إرهابية من سوريا والعراق الفترة الماضية، خاصة أن تنظيم الإخوان  المسلمين يقف وراء تلك العمليات.

    وكيف تتعاملون من الأسرى الذين يقعون في قبضة القوات المسلحة الليبية؟

    الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يتوجه إلى العاصمة طرابلس
    © REUTERS / REUTERS TV
    رصد الخريطة الكاملة لقبائل ليبيا ومواقفها من معركة طرابلس

    مثل هذا الطيار أو غيره من المرتزقة لا يسري عليهم قانون الأسرى، خاصة أنهم يعاملون معاملة مجرمي الحرب، ويخضعون للقوانين العسكرية الليبية، كونهم حرضوا على القتل وشاركوا فيه وقصفوا المدنيين، وأود التأكيد على أننا نقاتل عصابات لا جيش منظم.

    ما حقيقة وصول صواريخ إيرانية إلى ليبيا حسب ما تداول من صور على  بعض المواقع ووسائل التواصل؟

    لقد تابعنا بالفعل تلك الصور والتقارير وبعض المصادر، لكنه لم تستخدم أو ترصد من طرفنا حتى الآن في العمليات، إلا أنه وبحسب المصادر العامة، فإنها وصلت إلى ليبيا.

    هل من تحركات تجاه مصراته أو سرت خلال الأيام المقبلة؟

    لم تصدر أية معلومات من القيادة العامة حتى الآن بهذا الشأن، وليس لدي أي معلومات بهذا الشأن حتى اللحظة.

    بعض الدول عرضت الوساطة لوقف العمليات فهل لازالت تلك الأدوار مستمرة؟

    العودة للمربع الأول لم تعد متاحة، نحن الأن في مهمة تتعلق بتحقيق الأهداف المتعلقة بسيادة ليبيا والقضاء على الإرهاب،  وهذه المهمة مستمرة بحسب تعليمات القائد العام في بداية شهر رمضان، خاصة أن أغلب الانتصارات تحققت في شهر رمضان؟

    حال حسم الأمر في طرابلس هل سيكون لأي من الأمنيين أو العسكريين أي في العاصمة دور في المشهد؟

    سلاح الجو الليبي
    © AFP 2019 / Mahmud Turkia
    مصدر عسكري ليبي: سلاح الجو يستهدف مواقع في العاصمة الليبية طرابلس

    بعد المعركة العسكرية لدينا معركة أمنية أخرى تتعلق باجتثاث الإرهاب، وأي ليبي لم يرتكب الجرائم  ولم يحرض ضد القوات المسلحة يتمتع بكل حقوقه، ومن يحرض ضد قوات الجيش ويثبت جرمه يتعرض للمسائلة القانونية، وأؤكد أنه لن تكون هناك أي عمليات تشفي، وإنما سيكون الأمر في إطار القانون.

    وجهتم رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وطالبتموه بمراجعة موقفه وإعلان الضغوط التي يتعرض لها حسب وصفكم.. فهل من رد أو موقف  على رسالتكم؟

    الطلب كان لغرض كشف الحقائق من مصدرها، إلا أنه اصطف إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأصبحت العودة صعبة الآن.

    هل ترون تغيرات في المواقف الدولية تجاه الأوضاع في ليبيا؟

    فيما يتعلق بالمواقف الدولية خاصة روسيا وفرنسا وأمريكا، فيه ادركت ما يحدث على الأرض، ورأت في القوات المسلحة النموذج الحقيقي لإرساء الأمن وحفظ الاستقرار، وتأمين الثروات، وهو ما أكد على أن القوات المسلحة تمثل الدولة، على عكس الإرهابيين والهجرة غير الشرعية التي تمارس في المناطق الأخرى، وهو ما يهدد العالم أجمع لا ليبيا فقط.

    لكن حكومة الوفاق تقول أنها هي من حاربت الإرهاب في سرت وانتصرت عليه؟

    من حارب المجموعات  في سرت هم الإخوان، بعد أن فضوا الشراكة مع التنظيمات الإرهابية هناك، خاصة أنهم اعتادوا عقد الصفقات تنظيمات إرهابية عدة  وفكوا الشراكة معهم ، وفي اوقات سابقة قاتلوا بعضهم البعض في طرابلس،  وبعد أن شعروا بخطورة داعش في سرت دفعوا بقوات لإخراجهم منها.

    كم من الوقت قد يستغرق  لإنهاء عملية طرابلس؟

    عملية طرابلس تنتهي في أي وقت، خاصة أنه لا أحد يملك سقف الوقت، ونرى أنها باتت قريبة، خاصة أن الأمر لا يتعلق بالمساحات الجغرافية، وإنما بالقضاء على قدرات تلك الجمعات، وبعدها لن يكون هناك أية أزمات في طرابلس، خاصة أن الحاضنة الشعبية مع الجيش.

    هل لديكم أسرى من جانب قوات الوفاق ؟

    لدينا مجرمين مقبوض عليهم، نحن نحارب عصابات والمقبوض عليهم لا ينطبق عليهم قانون الأسرى.

    أجرى الحوار: محمد حميدة

    انظر أيضا:

    طرابلس تحث ترامب على منع داعمي حفتر من التدخل في شؤون ليبيا
    الجيش الليبي لـ"سبوتنيك": الغارات الجوية في طرابلس تجري على 3 مراحل
    مصدر عسكري ليبي: سلاح الجو يستهدف مواقع في العاصمة الليبية طرابلس
    السراج يؤكد أن وقف إطلاق النار في طرابلس رهن بانسحاب قوات حفتر
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا, اشتباكات طرابلس, الجيش الليبي, فايز السراج, خليفة حفتر, طرابلس, ليبيا
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