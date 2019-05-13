تسجيل
21:14 13 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

    قائد عمليات نينوى لـ"سبوتنيك": "داعش" لن يعود للعراق في 2019 لهذه الأسباب

    © AFP 2019 / Ahmad al-Rubaye
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تدور أحاديث كثيرة حول الأوضاع في المحافظات العراقية المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي، ويرى البعض أن تلك المناطق تحولت إلى أرض محروقة بفعل ما زرعه التنظيم من ألغام ومتفجرات، في حين يرى آخرون أن كل الأمور تغيرت، وأن "داعش" انتهى إلى غير رجعة.

    وللتعرف على طبيعة الأوضاع الأمنية والعمليات العسكرية في إقليم نينوى والموصل، وهل انتهت العمليات العسكرية الكبرى، وطبيعة التنسيق مع التحالف، أجرت "سبوتنيك" المقابلة التالية مع اللواء نجم الجبوري، قائد عمليات نينوى.

    هل يثير الحشد الشعبي العراقي قلق القوات الأمريكية
    - هل بالفعل تم سحب قوات الحشد الشعبي واستبدالها بقوات من الجيش في المحافظات المحررة من "داعش"؟

    القائد العام للقوات المسلحة هو المعني بالقرارات، التي تخص القوات الخاصة والحشد الشعبي، وفيما يختص بعمليات نينوى العسكرية، كانت لدينا أماكن بالحدود بها قوات من الحشد الشعبي في مناطق بأقصى الغرب من نينوى مثل "البعاج"، فقام القائد العام وقيادة القوات المشتركة بتحريك قوات جيش إلى تلك المناطق، حلت مكان مكان قوات الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن الحشد الشعبي لا يزال داخل المحافظة ولم ينسحب.

    - إذا من وراء أخبار انسحاب الحشد من نينوى واستبدالها بقوات من الجيش؟

    كما قلنا الحشد ما زال موجودا بالمحافظة ولم ينسحب سوى في مناطق غرب الحدود حيث كانت هناك قطاعات من الحشد الشعبي، التي هي جزء من القوات المسلحة، تم استبدالها بقطاعات أخرى بأمر القائد العام للجيش وقيادة العمليات المشتركة، وذلك في مناطق الحدود وغرب نينوى.

    الجيش العراقي ومتطوعين
    © AP Photo / uncredited
    قائد عمليات نينوى: "داعش" لا يمكن أن يعود إلى العراق مجددا
    - ما هو الوضع الأمني في نينوى والمحافظات المحررة وأسباب عمليات التفجير المتكررة؟

    محافظة نينوى دائما يتم وضع المجهر عليها من جانب الإعلام بحيث تتم عمليات تضخيم للأشياء الصغيرة وإعطائها أكثر من حجمها، نظرا لاتساع رقعة المحافظة وحجم السكان بها، الذي يصل إلى 4 ملايين شخص، وهناك بالفعل فلول "داعش" الإرهابي، الذين يتبنون عمليات ليست بالحجم الذي يتم تسويقه بالإعلام.

    وما بين فترة وأخرى يصير هجوم على قرية أو جزيرة صغيرة نائية وعلى عائلة معينة، وهذا لا يستدعي أن يقول الإعلام إن المحافظة آيلة للسقوط وأن "داعش" يسيطر من جديد، لأن هذا مخالف للواقع الأمني، الذي اختلف كثيرا عن السابق، حيث يلعب الأهالي في الموصل وفي القرى والأقضية دورا كبيرا في العملية الأمنية.

    - ليس دائما يكون التهويل من وسائل الإعلام، وهناك بالفعل عمليات تتم ضد "داعش" ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي؟

    عندما نقوم بعمليات عسكرية ونطارد فلول "داعش" ونتبادل عمليات إطلاق النار، مثل هذه العمليات لا يتم تسليط الضوء عليها من وسائل الإعلام، عمليات تعقب الجناة والإرهابيين ليست قاصرة على العراق والجيش العراقي، بل تحدث في كل دول العالم وحتى بالولايات المتحدة الأمريكية.

    - وما هو تفسيركم للتفجيرات المتكررة في الموصل؟

    الموصل من أفضل المحافظات العراقية أمنا، وهذا ليس بشهادتنا نحن وإنما بالتقارير الأمنية الموجودة في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وحتى في إدارة قوات التحالف، وقد سجلت الموصل أيضا أقل المحافظات العراقية حتى في الجرائم الجنائية.

    - من المستفيد من عمليات التضخيم للأحداث في الموصل؟

    هناك أبواق لـ"داعش"، التي كانت تتخذ من الموصل عاصمة لخلافته المزعومة، كما أن هناك دول صرفت مئات المليارات على "داعش" وأصيب اليوم بحالة من الحسرة والندم، كما أن هناك أجندات خارجية يزعجها أن ترى الأمن مستقر في العراق بشكل عام والموصل بشكل خاص، فتقوم تلك الجهات بتضخيم أي حادث وتشوه المظهر الأمني، وبشكل عام لا توجد خطة أمنية متكاملة في أي مكان في العالم.

    - ما هي المناطق التي يمكن اعتبارها أو كارا لفلول "داعش" في العراق؟

    هناك مجموعات صغيرة جدا من "الدواعش" في المناطق الصحراوية، التي تفصل بيننا وبين محافظة الأنبار وفي مناطق متفرقة وحالتهم بائسة، ويتم استهدافهم بعمليات أمنية.

    الموصل - يوليو، 2018، العراق
    © AFP 2019 / Zaid Al-Obeidi
    العراق... الاستخبارات تطيح بـ"أبواق داعش" الإعلامية في الموصل
    - تقارير إعلامية كثيرة تتحدث عن كم هائل من الألغام زرعها "الدواعش" في الموصل.. ما حقيقة ذلك؟

    أكاد أجزم أن الموصل حاليا مدينة لا توجد بها ألغام فأكثرها تم تنظيفها من جانب الهيئة الهندسية والشركات التابعة للأمم المتحدة، وقد تكون هناك ألغام بالصحراء المحيطة بالموصل، لأن جميع الحروب يكون لها مخلفات من المفرقعات والألغام وتظل غير مكتشفة لسنوات.

    وبالنسبة للموصل لم تسجل إلى الآن أي حوادث من هذا النوع بعد القضاء على "داعش"، ولا أذكر سوى حادثة انفجار واحدة في أثناء الحرب عندما انفجر لغم في إحدى المزارع بمنطقة تلعفر، وقوات الجيش في الموصل نتحرك في كل الطرق وكل الأماكن، ولم نرى ما يتحدثون عنه، لا أحد يذكر أنه كانت هناك عمليات تفخيخ المنازل في الموصل وتلعفر وبعض الأحياء الأخرى.

    ولا نستطيع النفي مطلقا بعدم وجود ألغام، فقد تكون في المزارع أو المناطق الصحراوية أو جرفتها السيول من مناطق أخرى.

    - عدد قليل من عناصر "داعش" استطاعوا السيطرة على مساحات كبيرة من العراق في العام 2014، ما هي خططكم لمنع تكرار ما حدث؟

    تم تحطيم "داعش" بالكامل في سوريا والعراق وما تبقى منهم هي عناصر بائسة متخفية مطاردة، والوضع اختلف كليا عن العام 2014، حيث كانت توجد أسباب وربما قبول لدى الناس فكانت أعدادهم قليلة عندما دخلوا ولكنهم وجدوا من ينضم إليهم، أما الآن فتلك الحاضنة انتهت بشكل كبير وبنسبة تتجاوز 99 في المئة، بعد أن اختلف المزاج العام العراقي وتلك هي المعادلة الحقيقية، والقوات الأمنية التي كانت موجودة العام 2014 أكثر عددا من القوات الأمنية الموجودة الآن.

    حصيلة خسائر فادحة لـداعش ... القوات العراقية العراق
    © Photo / خلية الإعلام الأمني
    العراق يلاحق فلول الإرهاب قرب الحدود مع ثلاث دول
    - إلى ماذا يمكننا إرجاع تغير المزاج العام في تلك المناطق؟

    تغير المزاج العام في الوقت الراهن بعد أن تيقنت جميع الأجهزة أن القوة الأمنية والعسكرية أنها لن تستطيع مجابهة أي عدو وحدها، وأدركت أنه يجب أن تكون هناك حاضنة شعبية للقوات المسلحة والأمنية للقضاء على أي اختراق، فأصبحت العلاقة اليوم جيده جدا والناس هي الآن رافضة لـ"داعش" وفكره الإرهابي.

    - الواقع السياسي في نينوى قد يكون مثير للقلق بعد إقالة المحافظ والحديث عن فساد في اختيار المحافظ الجديد أيضا. كيف تقرأ المشهد المقبل؟

    الوضع الصحيح للموقف السياسي في المحافظة. هو ما فعله رئيس الوزراء بوجود خلية أزمة تتعامل مع الأمور بواقعية وبدعم من رئيس الوزراء والبرلمان، وأصبح الناس يتعاملون بإيجابية مع خلية الأزمة.

    - ما هي أوجه التعاون بينكم وبين قوات البشمركة الكردية؟

    بكل تأكيد هناك تعاون بيننا وبين قوات البشمركة الكردية وتنسيق عالي وهم جزء من القوات الأمنية العراقية، وقاتلنا "داعش" جنبا إلى جنب، وهناك تنسيق استخباراتي ونقاطهم الأمنية ونقاطنا على خط واحد، وهناك غرف عمليات مشتركة واتصالات مع القادة والآمرين.

    - هل التنسيق مع التحالف ما زال بنفس المستوى بعد القضاء على داعش؟

    كما قلنا هناك بقايا لداعش واء في سوريا أو في العراق، لذا فإن عمليات التنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب مازالت مستمرة ولدينا خطط مشتركة للعمليات الاستباقية ضد فلول التنظيم الموجودة في الصحراء وفي الجزر وحتى في المدن، ونستخدم المعلومات الاستخباراتية للجيش العراقي وغرف العمليات المشتركة مع التحالف.

    - هل انتهت العمليات العسكرية الكبرى في العراق؟

    ومازالت لدينا عمليات عسكرية كبرى للجيش العراقي، وهناك تعاون مع قيادة عمليات الجزيرة الموجودة بالأنبار، وتعاون مع عمليات صلاح الدين نقوم بعمليات أرضية مشتركة لملاحقة فلول "داعش" بالصحراء، كما أن هناك عمليات إنزال جوي للكوماندوز على أهداف محددة ونستخدم فيها طائرات التحالف، وعمليات أخرى في مناطق متفرقة ونعتمد على الجيش العراقي بالمقام الأول والمعلومات الاستخباراتية من جانب والاستطلاع بالتعاون مع التحالف.

    أجرى الحوار/ أحمد عبد الوهاب

    انظر أيضا:

    العراق... القبض على جاسوس لـ"داعش" ساهم في إعدام 40 شخصا
    قوات الحشد الشعبي في العراق تعلن مقتل قيادي بـ"داعش" في تلعفر
    رئيس وزراء العراق: لا نخفي أن أعداد كبيرة من خلايا "داعش" ما زالت موجودة
    تدمير مخابئ احتوت مواد خطرة لـ"داعش" في العراق
    الكلمات الدلالية:
    الجيش العراقي, أخبار العراق, محاربة الإرهاب, داعش, العراق, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مطار شانغي الدولي في سنغافورة
    قائمة أفضل مطارات العالم لعام 2019
    اختيار قرية في مرتفعات الجولان لتسميتها باسم دونالد ترامب
    "قرية ترامب" في مرتفعات الجولان
    خارطة عملية تحرير إدلب السورية
    أحدث خارطة لعملية تحرير إدلب السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك