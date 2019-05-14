تسجيل
12:36 14 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    عقيلة صالح في موسكو

    عقيلة صالح: السراج لا يملك شيئا وهو خاضع للجماعات الإرهابية والإسلام السياسي

    © Sputnik . mostafa el atar
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 10

    أجرت وكالة "سبوتنيك" مقابلة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، تحدث خلالها عن العمليات العسكرية في ليبيا ودعم دول الجوار في محاربة الإرهاب ودور السراج في تغيير الوضع في البلاد

    سبوتنيك: هل هناك دعم سياسي من الداخل الليبي وما هو موقف الحركات السياسية والقبائل الليبية لتحركات الجيش لتحرير العاصمة؟

    عقيلة صالح عيسى: بالتأكيد هناك دعم من كل القبائل الليبية لتحرير العاصمة من قادة التنظيمات الارهابية المتعددة والتي يقودها مطلوبون دوليا ومحليا ويقومون بالسيطرة على ما تسمى حكومة السراج وعلى كل مفاصل الدولة بالعاصمة وينهبون المال العام ويستأجرون المرتزقة لمحاربة القوات المسلحة الليبية من المال العام الذي مصدره النفط والواقع تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية وهو من يقوم بتأمين حقول النفط وتصديره ولكن دخل النفط يذهب الى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الخاضع لسيطرة المليشيات الإرهابية والشعب الليبي صاحب الحق في هذه الثروة لم يحصل على شيء من ذلك وعليه كل القبائل الليبية داعمة لتحرك الجيش كما أعلنت قبائل برقة في اجتماعها يوم السبت الموافق 27 /4/ 2019م بمدينة القبة وكذلك قبائل الجنوب والغرب الليبي مثل قبائل ترهونة و ورفلة وصبراتة وغيرها من قبائل ومدن الغرب الليبي

    سبوتنيك: وماذا عن الخارج وأقصد هنا دول الجوار والقوى الإقليمية والدولية وهل هناك دعم عسكري تقدمه أطراف ليبية أو خارجية؟

    عقيلة صالح عيسى: دول الجوار لم تقم بدور واضح عدا الشقيقة مصر التي تدعم صراحة الجيش الليبي في محاربة الإرهابيين والقضاء عليهم ضمانا لاستقرار ليبيا وحماية للأمن القومي المصري وحماية لها من وصول الأسلحة والإرهابيين اليها كما أن كل الدول التي ترفض الارهاب وتحاربه هي داعمة للقوات المسلحة الليبية في حربها على الإرهاب وما نطلبه منها هو رفع الحظر عن تسليح القوات المسلحة الليبية وهي قادرة على دحره والقضاء عليه وخير شاهد على ذلك ما حققته من انتصارات على القوى الإرهابية في مواقع عديدة على الأرض الليبية.

    سبوتنيك: السراج يقوم بجولات خارجية في أوروبا، هل سفره والمباحثات هناك يمكن أن تغير الوضع على الأرض؟

    عقيلة صالح عيسى: السراج لا يملك شيئا وهو منذ مدة تزيد عن ثلاثة سنوات لم يعمل شيئا وهو خاضع للجماعات الإرهابية والإسلام السياسي واتضح انه يعتمد على الجماعات الارهابية والمرتزقة في فرض سيطرته على ليبيا وهذا من المحال يقبله شعب حارب سنين طويلة من اجل نيل استقلاله وضحى بنفس عدده من اجل سيادته ووحدة ترابه سواء سافر السراج للخارج ام لم يسافر فقد حصحص الحق واتضحت الحقيقة التي كانت غائبة عن كثير من الدول من سيطرة الارهابيين على العاصمة ونهب المال العام وشراء الذمم واستئجار المرتزقة والمجرمين لغرض حكومة يرفضها الشعب الليبي عن طريق مجلسه المنتخب وهو مجلس النواب الذي رفض هذه الحكومة مرتان ولم يمنحها الثقة

    سبوتنيك: هل أنتم راضون عن مسار العمليات منذ انطلاقها؟

    عقيلة صالح عيسى: نعم نحن راضون عن العملية العسكرية وتخطيطها جيد بكل حرفية ومهنية لحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة وتسير بطريقة تؤدي الى تحرير العاصمة بأقل الخسائر لأن هدف العملية طرد الإرهابيين من العاصمة وتخليصها من مختطفيها وعودتها إلى حضن الوطن.

    سبوتنيك: هل هناك موعد محدد لانتهاء العمليات؟

    عقيلة صالح عيسى: موعد انتهاء العمليات العسكرية لا يمكن تحديده خاصة بعد تقديم العون للجماعات الإرهابية من بعض الدول بمدها بالسلاح والذخيرة ولكن اتوقع ان يتم تحرير العاصمة بأسرع وقت ممكن مع ضمان سلامة المواطنين وحرياتهم واموالهم ولكن من يستطيع تحديد انتهاء المعارك على التقريب هم قادة الميدان في المعركة.

    سبوتنيك: هل هناك ضغوط سياسية أو عسكرية تواجه العمليات؟

    عقيلة صالح عيسى: لا توجد ضغوط سياسية أو عسكرية خاصة وأن أصحاب القرار في معظم الدول قد اتضحت لهم الحقيقة التي كانت غائبة عنهم منذ مدة طويلة وهو ما أخر حل الأزمة الليبية حتى الآن ومكن الإرهابيين من السيطرة على عاصمة ليبيا وتنفق الأموال عليهم من مال الشعب الليبي وان الدول يدعمون القوات المسلحة الليبية لطرد الارهابيين والقبض عليهم وهم مطلوبون للعدالة الدولية والمحلية فليس من المقبول او المعقول ان يقبل أي رئيس او أي مواطن في أي بلد ان تخطف قرية من بلاده ما بالك بالعاصمة.

    سبوتنيك: لماذا تعثرت عملية طرابلس؟ هل هناك خوف على المدنيين في العاصمة أم هناك مقاومة شرسة؟ 

    عقيلة صالح عيسى: العملية لم تتعثر ولكن القوات المسلحة الليبية حريصة على سلامة المواطنين المدنيين الذين تستعملهم الجماعات الإرهابية دروعا بشرية عندما يحتمون بالمباني والمساكن داخل العاصمة أما المقاومة فهي لا تثني القوات المسلحة الليبية عن أداء مهامها وتحرير العاصمة ولكن حماية المواطنين المدنيين وأملاكهم قد يؤخر العملية قليلا.

    سبوتنيك: تقييمكم لاجتماع بعض النواب في طرابلس وهل يؤثر ذلك على الشرعية؟

    عقيله صالح عيسى: بالنسبة للنواب الذين اجتمعوا في طرابلس عدد الذين عضويتهم صحيحة من الحاضرين لا تزيد عن 12 عضوا كما أن عقد الجلسة يتطلب ان تكون بمقر مجلس النواب وطبقا لجدول اعمال في المواعيد المقررة للجلسات وهي يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع او بدعوة لجلسة طارئة من رئيس المجلس وهذا يدل على أن الاجتماع لم يكن جلسة وانما هو اجتماع لعدد من بعض نواب مدينة طرابلس المؤيدين لحكومة السراج منذ البداية والذين قاطعوا المجلس وبعضهم لم يؤدي اليمين القانونية حتى الآن مما يفقدهم ممارسة العمل البرلماني فإن هذا الاجتماع لا قيمة دستورية أو قانونية له طبقا للإعلان الدستوري والقانون.

    انظر أيضا:

    عقيلة صالح: دولة عربية وحيدة تدعم الجيش الليبي صراحة في حربه ضد الإرهاب
    عقيلة صالح يلتقي وفدا من حراك الجبل الأخضر
    عقيلة صالح وحكماء برقة: نطالب إيطاليا بعدم تقمص دور الدولة المستعمرة
    الكلمات الدلالية:
    الإرهابيين, الجيش, المال, الحرب في ليبيا, وكالة سبوتنيك, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, فايز السراج, طرابلس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مطار شانغي الدولي في سنغافورة
    قائمة أفضل مطارات العالم لعام 2019
    اختيار قرية في مرتفعات الجولان لتسميتها باسم دونالد ترامب
    "قرية ترامب" في مرتفعات الجولان
    خارطة عملية تحرير إدلب السورية
    أحدث خارطة لعملية تحرير إدلب السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك