تسجيل
18:02 09 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    إبراهيم ملحم

    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: لن نقايض حقوقنا المشروعة بالمال

    © Photo /
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إن كل الأفكار التي تطرح بشأن القضية الفلسطينية بما فيها ورشة البحرين وغيرها ترتبط بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

    علم فلسطين
    © AP Photo / Nasser Nasser
    فلسطين تدرس تقديم شكوى ضد تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل لدى "الجنائية الدولية""
    وأضاف ملحم، في حواره مع "سبوتنيك"، أن فريق الرئيس الأمريكي يسعى لعقد صفقات خارج إطار الشرعية الدولية، وأن الإجراءات الاقتصادية التي يزعمونها لا تستقيم مع الجانب السياسي وتصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل الأخيرة… وإلى نص الحوار:

    بداية كيف ترى الحكومة الفلسطينية جدوى ورشة البحرين وهل يمكن أن تقدم ما يفيد الجانب الفلسطيني؟

    أي مسلك اقتصادي بمعزل عن السياسة هو وصفة فشل، لا يمكن الحديث عن تنمية وازدهار مع استمرار الاحتلال، فلا يستقيم الحديث عن ورشة للازدهار بينما إسرائيل تسيطر على الضفة الغربية، وتصادر حقوق الفلسطينيين وتعمق الاستيطان، وتسطو على أموال الشهداء والأسرى والجرحى.

    لا يستقيم حديث المنامة بالازدهار مع إجراءات الحكومة الإسرائيلية على الأرض، وكذلك مع تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي دعا إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.

    هل من علاقة أو دلالة بين توقيت السفير الأمريكي لدى إسرائيل وورشة البحرين وصفقة القرن؟

    بالتأكيد هناك حبل سري بين كل هذه الأفكار التي تبدأ من رأس الهرم في الولايات المتحدة، وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي شكل فريقا خاصا، مكون من "هواة يفتقدون الرشد السياسي"، لعقد الصفقات خارج إطار الشرعية الدولية.

    برزت تجليات الخروج عن إطار الشرعية الدولية من خلال تصريحات سفير واشنطن في إسرائيل، ودعوته لضم أجزاء من الضفة الغربية، في تنكر واضح لقرارات الشرعية الدولية، وفي إساءة واضحة لهيبة الدولة العظمى، خاصة عندما يقوم فريق ترامب بممارسة السياسة، بمثل هذه الخفة التي هي أقرب إلى ألعاب السيرك.

    وما موقفكم من الدول التي ستشارك ورشة البحرين؟

    القيادة الفلسطينية أعلنت بشكل واضح، وتمنت من الأصدقاء والأشقاء عدم المشاركة في ورشة تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، وقدمت أدلة على أن ما يجري التحضير له في المنامة، يتعارض كليا مع الشعارات المرفوعة حول أحاديث الازدهار.

    القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، لن تقايض الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بالمال، ولن تذهب إلى هذه الورش التي يهدف منظموها إلى التقاط صورة مع الحضور الإسرائيلي، لإيهام العالم بالسلام، بينما الحقيقة، هناك تعميق للاستيطان، ودعوى لاحتلال الضفة الغربية من جديد، عبر تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل.

    هناك معلومات عن ورش أخرى تنظم عقب ورشة البحرين.. هل لديكم معلومات حول هذا الأمر؟

    نحن نعرف بما أعلن عن "مؤتمر وراسو" والفشل الذي مني به، وكذلك الفشل المرتقب لورشة البحرين لعدم وجود شريك فلسطيني بهذه المؤتمرات، التي يجرى تنظيمها خارج إطار الشرعية الدولية، والتي تعتبر خارجة عن القانون الدولي أيضا، وهناك دعوة للأشقاء بعدم المشاركة في أي ورشة تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.

    وأكدت القيادة الفلسطينية أكثر من مرة أنها لم تكلف أحد بالحديث عنها، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولا أحد ينوب عنها في أي ورشة مهما كانت.

    ما هي خطة عمل برنامج الحكومة التي أعلنته لمدة  100 يوم؟

    تعمل الحكومة بكل تأكيد على التنمية بشكل رئيسي، خاصة في ضوء الحصار الشديد، الذي يواجهه الشعب الفلسطيني، حيث يتم الاعتماد على الطاقات الداخلية وقوى الدفع الذاتي، وعبر إطلاق مشروع التنمية بالعناقيد، والذي يخص كل محافظة بما يميزها عن غيرها من المحافظات الأخرى، لخلق بيئة حاضنة للتنمية المستدامة، وتوفر فرص العمل مقابل انخفاض نسب البطالة، وكذلك التقليل من نسب الفقر، وإطلاق المعاهد الجامعية للتعليم المهني.

    كما تسعى الحكومة لمواجهة الحصار بكافة اشكاله السياسية والاقتصادية والسياسية، وإطلاق الطاقات الإبداعية من خلال المشروعات الداخلية، لعبور المرحلة الحالية، التي يبتز فيها الشعب الفلسطيني بالمال مقابل بعض المواقف.

    ومن يمكنه مراقبة الحكومة ومحاسبتها بعد انتهاء المدة التي حددتها؟

    يمكن للصحافة أن تقوم بهذا الدور، في ضوء غياب البرلمان، خاصة أن رئيس الوزراء الدكتور محمد أشتيه، أكد على حرية الصحافة في مراقبة الأداء الحكومة باعتبارها ضمير الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ونحن نتواصل معها، ونتعاون في توضيح كل ما يطرح من تساؤلات، ونتشارك الرؤى بما يساهم في التنمية وتقديم الحقائق.

    وما نصيب غزة من برنامج الـ100 يوم؟

    لها نصيب وافر، وفي ظل تعقيدات الأمر الواقع في غزة، نحن نتعامل معها شأنها شأن المحافظات الأخرى في الضفة الغربية في كل المجالات، ولدينا وزراء مقيمون في غزة، يطلقون المشاريع التي بدأت قبل شهر من الآن، وهي خاصة بالتنمية والزراعة وتوفير فرص عمل للخريجين.

    عمل الحكومة في القطاع بقدر ما استطاعت إليه سبيلا، وتوفر فرص العمل، وتتواصل مع جميع الفئات، كما هو الحال في أي محافظة أخرى.

    بشأن مرتبات موظفي الحكومة في الضفة والقطاع.. هناك فارق في الدخل فما هي الأسباب المنطقية لذلك؟

    هناك قرار صدر من رئيس الوزراء بتوحيد المرتبات الصرف للموظفين في قطاع غزة والضفة، وشعر الموظفون في قطاع غزة بالزيادة التي طرأت منذ الشهر الماضي، وكذلك فتح الدرجات التي كانت مجمدة.

    كما أن الحكومة تتعامل بالبدلات مع الموظفين في الضفة كما في غزة أيضا، ويتم العمل تدريجيا على مساواة الموظفين في القطاع بالموظفين في الضفة.

    ما هي أبرز  التحديات التي تواجه الحكومة في عملها خلال الفترة المقبلة؟

    التحديات السياسية كبيرة، أعراضها تتمثل في حصار مالي يؤدي إلى أزمات اقتصادية تتمثل في عدم القدرة على توفير الرواتب، وكذلك السطو  على أموال المقاصة ينال بقسوة من قدرة السلطة على الالتزام برواتب الموظفين.

    نحن ندعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإعادة الأموال التي سطت عليها إسرائيل، وهي تقدر بـ800 مليون شيكل شهريا، وهي أموال الشعب الفلسطيني التي أقرها اتفاق باريس الاقتصادي، وقيام إسرائيل بالسطو عليها، يعد خرقا لهذا الاتفاق.

    كما بدأنا بالانفصال التدريجي عن إسرائيل بدأنا بوقف إرسال المرضى للمستشفيات الإسرائيلية، وإرسالهم إلى الأردن ومصر وتركيا في محاول تدريجية للانفصال عن الاقتصاد الإسرائيلية، ضمن الخطة الاستراتيجية الحكومية بتوطين الخدمة الطبية، والتعاون مع البلدان الأخرى بعيدا عن الخدمات الطبية الإسرائيلية.

    فيما يعلق بصفقة القرن هل هناك أي مشاورات أو لقاءات بين الحكومة الفلسطينية وأي جهات دولية؟

    لا اتصالات ولا مشاورات، مع من يمارس الخفة في الدبلوماسية، الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية عبر سفيرها في إسرائيل، بالدعوة لضم الضفة الغربية، وما يقوم به كوشنر، من توصيفات وإجراءات وورش عمل لإطلاق الجانب الاقتصادي لصفقة القرن، وتجاهل الجانب السياسي الأساسي في القضية الفلسطينية هو اعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والشرعية الدولية، التي تؤكد على حل الدولتين.

      أجرى الحوار: محمد حميدة

    انظر أيضا:

    بسبب الوضع الأمني... هروب عائلات إسرائيلية من غلاف غزة
    الجيش الإسرائيلي: إحباط تهريب متفجرات لصالح حماس من غزة إلى سيناء
    إسرائيل تقرر توسيع مساحة الصيد في بحر غزة
    البنك الدولي يخصص 15 مليون دولار إضافية لقطاع غزة
    تداعيات فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة على "صفقة القرن"
    خبراء يكشفون أبعاد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة على "صفقة القرن"
    وزير الخارجية: المغرب ليس لديه أي تفاصيل عن "صفقة القرن"
    بوغدانوف: منتدى "صفقة القرن" في البحرين حدث مشكوك فيه
    إذا كانت فلسطين غير حاضرة... لماذا تستمر "ورشة البحرين"
    منظمة التحرير الفلسطينية: الهدف من ورشة البحرين هو البدء بتنفيذ صفقة القرن
    قطر تعلق على "ورشة البحرين": تتطلب صدق النوايا
    مستشار الرئيس الفلسطيني يشكر قطر ويعلق: ما يحدث في البحرين "ورشة" لن نشارك فيها
    قبل ورشة البحرين... كوشنر ونتنياهو يلتقيان قريبا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار فلسطين, صفقة القرن, ورشة عمل, الحكومة الفلسطينية, السلطة الفلسطينية, إبراهيم ملحم, البحرين, إسرائيل, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الكرنفال في غيليندجيك على شرف افتتاح موسم العطلات والمنتجاب الصيفية الجديد
    "معركة البندورة" وزائران جديدان يستقران في موسكو...صور الأسبوع من "سبوتنيك
    إف-35
    "جون كينيدي" لن تحمل "إف-35"
    موقف دول العالم من الزي الإسلامي التقليدي
    موقف دول العالم من الزي الإسلامي التقليدي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك