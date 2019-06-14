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18:11 14 يونيو/ حزيران 2019
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    الملحن السعودي ناصر الصالح

    ملحن سعودي: إنشاء معهد الموسيقى بالمملكة لاستثمار الطاقات والمواهب

    © Photo / Nasser Alsaleh
    حوارات
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    قال الملحن والمطرب السعودي ناصر الصالح، إن أول معهد لتدريس الموسيقى بالمملكة العربية السعودية لن يقتصر على الطلبة السعوديين فقط.

    وكشف الصالح في حواره مع "سبوتنيك" أن المعهد سيعمل على إرسال المتفوقين خلال الدراسة إلى الخارج لاستكمال دراستهم، من خلال المنح التي يتكفل بها، وأن المملكة تأخرت كثيرا بسبب بعض الخزعبلات التي كانت تروج لتحريم الفن والموسيقى وإلى نص الحوار.

    بداية ما هي العوامل التي دفعتك لإنشاء المعهد؟

    لدينا الكثير جدا من المتعطشين لتعلم الموسيقى، ونحن نسعى لكي تصبح الموسيقى مادة تدرس في المدارس كما هو الحال في كل دول العالم، خاصة أنها أصبحت علما وصناعة، وتدرس شأنها شأن أي مجال آخر، وأرى أننا تأخرنا كثيرا في هذا المجال، إلا أنه وفي ظل رؤية سيدي سمو ولي العهد محمد بن سلمان، نسابق الزمن لنصل إلى ما انتهى إليه الآخرون.

    وهل حصلت على كافة التصاريح الخاصة بالمعهد؟

    نعمل على استكمال الإجراءات والتصاريح، خاصة أن وزارة الثقافة بالسعودية في طور الإنشاء بالمملكة العربية السعودية، وننتظر إنهاء الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص بالوزارة للحصول على الترخيص.

    فيما يتعلق بالإنشاءات والموقع والتجهيزات هل انتهيتم من أي خطوات في هذا الإطار؟

    اخترنا المكان بالفعل، ونعمل على افتتاح المعهد على مراحل، حتى يمكننا تقييم الإقبال، والأعداد التي لديها القابلية للدراسة، وسنقوم بالتوسعات على ثلاث مراحل.

    وهل ستقتصر الدراسة بالمعهد على طلبة السعودية فقط؟

    نعمل على استقبال أي طلاب من دول الخليج، ولا يقتصر الأمر على السعودية، إلا أن الاهتمام بالمملكة يعود للنقص الكبير في عدد عازفي "النوتة"، خاصة أن العدد الأكبر في المملكة يجيدون العزف السماعي، ونركز في البداية على تدريب مجموعة كبيرة من عازفي "النوتة"، كما أننا سنقدم مبادرة ومنحة للمتفوقين، حيث سنرسلهم في بعثات دراسية بالخارج على حساب المعهد.

    هل من تنسيق بين المعهد ووزارة الثقافة بالمملكة؟

    إنشاء المعهد يأتي ضمن القطاع الخاص، إلا أن التنسيق سيكون مع الوزارة وتحت مظلتها، ولا نستغنى عن دعم الوزارة لنا.

    هل تعاقدتم مع أساتذة لتدريس الموسيقى وما جنسياتهم؟

    في المقام الأول سنعتمد على الموسيقيين من جمهورية مصر العربية، خاصة أنها سباقة في هذا المجال، ولديها العدد الأكبر من مدرسي المعاهد الموسيقية، وكذلك من بعض الدول الأجنبية لتدريس الموسيقى الغربية.

    ما مدى إمكانية عودتك للغناء مرة أخرى وأسباب الرفض أو العودة؟

    لن أعود إلى الغناء مرة أخرى خاصة أني وجدت نفسي في التلحين.

    كيف ترى الانتقادات التي توجه إلى السعودية باعتبارها بلد الحرمين الشريفين خاصة فيما يتعلق بالمجال الفني؟

    نحن تأخرنا كثيرا بسبب هذه الخزعبلات، التي اخترعها البعض، والقول بأن الموسيقى حرام، ولو كانت الموسيقى حرام لكانت السعودية "مهبط الإسلام" أول من تحرم هذا المجال، والجميع يعرف أن الموسيقى غذاء للروح والعقل، ومن يستخدم الموسيقى في الإساءة للدين والإسلام لسنا معهم، نحن نستخدم الفن الهادف للمواطن والمجتمع، ونحن أكثر من يدافع عن الإسلام، ولا يمكن أن تؤثر الموسيقى والفن على الدين، بل نحن نحاول أن نفتح الباب أمام الشباب لهذا الطريق بدلا من الاتجاه إلى الإرهاب والعنف، خاصة أن الدول تتعامل بالموسيقى كقوة ناعمة، ونحن نسعى لتصدير الفن والموسيقى للعالم.

    هل في خطتكم إنشاء معاهد أخرى في الإطار الفني؟

    بكل تأكيد ستكون هناك معاهد أخرى ربما تفتتحها وزارة الثقافة، خاصة أنها لديها خطط كبيرة لإنشاء أكاديميات عدة في هذا الإطار، وأتمنى أن تنشأ الدولة "الأوبرا السعودية"، والفرقة السيمفونية الملكية، تضم العازفين السعوديين، خاصة أن تلك الكيانات ستساهم في الارتقاء بالمشهد الثقافي في السعودية.

    ما هي أعمالك التي ستطرح في الأسواق خلال الفترة المقبلة؟

    قدمت ولأول مرة أحد اكتشافاتي الفنانة إيمان الشميطي، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال 10 أيام، وأرى أن صوتها يستحق النجاح الكبير، وأعمل على تبني مجموعة من الشباب على الساحة الفنية، وأحضر بعض الأعمال لكل من الفنان محمد عبده والفنانة أحلام، والفنان راشد الفارس.

    حوار: محمد حميدة

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    الكلمات الدلالية:
    ولي العهد السعودي, موسيقى, العالم العربي, أخبار السعودية, محمد بن سلمان, الفنانة أحلام, محمد عبده, السعودية
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