تسجيل
16:22 07 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    الجيش العراقي

    متحدث القوات المشتركة العراقية: "إرادة النصر" للقضاء على فلول داعش بالصحراء

    © REUTERS / Osamah Waheed
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن انطلاق المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" في المناطق الصحراوية الممتدة بين ثلاث محافظات هي صلاح الدين ونينوى والأنبار وتمتد إلى الحدود الدولية مع سوريا، وتهدف العملية إلى القضاء على فلول تنظيم "داعش" والذي يتخذ من تلك المناطق ملاذا آمنا للتخطيط والتوجيه لاستهداف الجيش والمدنيين.

    أهداف العملية والمدة الزمنية لها والقوات المشاركة فيها والنتائج التي حققتها حتى الآن ودور الحشد الشعبي والبيشمركة… طرحت "سبوتنيك" تلك التساؤلات على العميد يحيى رسول المتحدث باسم القوات المشتركة في المقابلة التالية. 

    سبوتنيك: ما هي الأسباب التي دفعتكم لإطلاق عملية عسكرية كبرى في ثلاث محافظات تحت اسم "إرادة النصر" لمحاربة "داعش" بعد أن أعلنتم نهاية التنظيم بتحرير الموصل؟

    العملية العسكرية التي انطلقت اليوم تشمل المناطق الصحراوية الشاسعة في ثلاث محافظات هى صلاح الدين ونينوى والأنبار باتجاه الحدود السورية العراقية، والهدف من تلك العملية الكبرى، أننا لا نريد إعطاء أي فرصة أو مجال لما تبقى من فلول "داعش" لكي يقوم باستخدامها أو تكون مأوى له.

    سبوتنيك: هل كانت لديكم معلومات بأن فلول التنظيم بدأت تتحرك من جديد في تلك المناطق الصحراوية؟

    لدينا معلومات استخباراتية وقمنا بالمتابعة ووضعنا في حساباتنا أن تشمل تلك العملية النوعية والواسعة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية المتواجدة في تلك المناطق، وبعد ساعات قلائل من انطلاق العملية فإن نتائجها الأولية إيجابية، حيث تم تدمير عدد من الأنفاق والمغارات والكهوف، والغاية من تلك العملية هو تضييق الخناق على تلك العناصر وعدم تركها تعمل بأريحية ومتابعتها في هذه المناطق.

    سبوتنيك: خلال الأسابيع الماضية ضربت عدة تفجيرات مناطق متفرقة من العراق.. هل هناك علاقة بينها وبين عملية "إرادة النصر"؟ 

    نحن لدينا معلومات استخباراتية دقيقة بأن بقايا داعش هربت باتجاه تلك المناطق وتتخذ منها مناطق آمنة للقيام بعمليات التخطيط والقيام بعمليات إرهابية، كما يحاول التنظيم من وقت لآخر القيام بعمليات إرهابية عن طريق العناصر المتبقية لديه وزجهم للقيام بالعمليات في بعض محافظات العراق، لذا كان مهم جدا القضاء على ما تبقى من تلك العصابات وأيضا القضاء على مستودعات الدعم اللوجستي التي أخفوها منذ العام 2014 في تلك المناطق الصحراوية والتي لم يتم تفتيشها بشكل دقيق خلال الفترة الماضية بعد تحرير الموصل، ولذا اتخذوا منها ملاذات آمنة لهم، لذا كان من الأهمية تكميل عملية القضاء على التنظيم ومطاردة وقتل ما تبقى من عناصره، وعدم إعطائهم فرصة جديدة للتخطيط واستهداف المناطق القريبة.

    سبوتنيك: ما هو المدى الزمني لتلك العملية؟

    سوف تستمر العملية لعدة أيام كما هو مقرر، وإنهاء العملية أو الاستمرار فيها يرجع إلى تقديرات القيادة العسكرية في قيادة العمليات المشتركة.

    سبوتنيك: ما موقف الحشد الشعبي في تلك العملية بعد قرار رئيس الحكومة بتقنين أوضاعهم؟

    قرار الحكومة الذي صدر كان واضحا، بأن الحشد الشعبي هيئة رسمية تم التصويت عليها في البرلمان وهى ضمن المنظومة العسكرية العراقية وتعمل معنا منذ فترة طويلة ولا زالت تعمل معنا، وفي اعتقادي أن القرار الحكومي بشأن الحشد كان دقيق وصائب، وهناك عمل تنظيمي سوف يصدر من أجل هيكلة الحشد الشعبي، وهى مستمرة معنا كقوات بطلة قاتلت ودافعت وقدمت الدماء من أجل الوطن ولا زالت تقدم وتضحي.

    سبوتنيك: العملية ستطال مناطق الحدود العراقية-السورية، هل هناك تنسيق مع الجيش السوري؟

    نحن مستمرون بالتنسيق مع قطاعات الجيش السوري، وهذا أمر طبيعي جدا، هناك حدود مشتركة تربطنا والدولة السورية، لكن المهمة الرئيسية لنا أن نكمل العملية العسكرية ونستمر بعمليات التطهير والتي تنفذها قطاعاتنا في المناطق الصحراوية المحاذية للحدود السورية، وكما قلنا أن الهدف من العملية هو عدم السماح للعدو باستخدام تلك المناطق باعتبارها مناطق آمنة للتخطيط وإنطلاق عناصره لتنفيذ العمليات الإرهابية باتجاه قواتنا أوداخل الأقاليم والمحافظات العراقية، أو باتجاه قطاعات الجيش العربي السوري.

    سبوتنيك: لماذا تزامنت تلك العملية مع استكمال تشكيل الحكومة واختيار وزير الدفاع؟

    لا علاقة لعملية اختيار وزير الدفاع بتلك العملية، فهذا موضوع آخر ثانوي، عملية استكمال الحقائب الوزارية الناقصة من داخلية ودفاع هى أمور تتعلق بتشكيل الحكومة.

    سبوتنيك: قوات البشمركة الكردية…هل تشارك معكم في تلك العملية؟

    المناطق التي تستهدفها عملية "إرادة النصر" هى مناطق بعيد عن قوات البيشمركة وفي مناطق صحراوية بعيدة، ولو كانت العملية قريبة من مناطق البيشمركة، أعتقد أن البيشمركة كنت ستشارك بجهد استخباراتي، أما في تلك العملية فهم غير مشاركين.

    سبوتنيك: هل هناك علاقة بين إحالة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري إلى التقاعد وبين إنطلاق عملية "إرادة النصر"؟

    لا علاقة بين إحالة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري وبين العملية العسكرية التي تدور الآن "إرادة النصر"، الجبوري قائد شجاع وشارك وخاض الكثير من العمليات العسكرية وحقق نتائج كبيرة، وقد أحيل إلى التقاعد وهذا شىء طبيعي، ولا دخل للأمر بالعمليات العسكرية.

    سبوتنيك: التوتر الحالي في المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران…هل يؤثر على العمليات العسكرية التي تجري حاليا؟  

    لا علاقة لنا بهذه الأمور السياسية، ونحن كقوات مشتركة مهمتنا واضحة وهى الدفاع عن العراق أرضا وشعبا، ومهمتنا دفاعية، وتربطنا علاقات طيبة مع كل دول الجوار، وما يهمنا في المقام الأول أن نحافظ على الأراضي العراقية وسلامة المواطن العراقي ومصالح الشعب ولا دخل لنا بالسياسة، السياسية لها رجالها ونحن رجال الجيش أبناء الشعب العراقي.

    سبوتنيك: الولايات المتحدة الأمريكية.. هل تشارك بتلك العملية؟

    فيما يخص التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في العراق ومشاركته في تلك العملية، في كل الأحوال تكون مشاركة التحالف بالدعم الجوي إذا ما احتجنا إلى ذلك، وفي بعض الضربات الدقيقة يمكن أن نستخدم طائرات التحالف الدولي وفقا لمعلومات استخباراتية عراقية دقيقة.

    سبوتنيك: هل هناك دور مساعد للجيش الإيراني في عملية "إرادة النصر"؟

    عمليات مكافحة الإرهاب ومحاربة داعش خاصة بالجيش العراقي ولا علاقة للجيش الإيراني بقتال الإرهاب في تلك المناطق.

    أجرى الحوار — أحمد عبد الوهاب

    الكلمات الدلالية:
    الموصل, الجيش العراقي, داعش
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة تتأرجح في منتجع التزلج روزا خوتار في سوتشي الروسية
    جلسة لشرب الشاي مع بوتين وكسوف الشمس الكامل... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب المعلومات السرية
    تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب البيانات الشخصية لدى مستخدميها
    بندقية القناصة توتشنوست (الدقة) الروسية
    بندقية القناصة "توتشنوست" (الدقة) الروسية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك