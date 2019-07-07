متحدث القوات المشتركة العراقية: "إرادة النصر" للقضاء على فلول داعش بالصحراء

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن انطلاق المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" في المناطق الصحراوية الممتدة بين ثلاث محافظات هي صلاح الدين ونينوى والأنبار وتمتد إلى الحدود الدولية مع سوريا، وتهدف العملية إلى القضاء على فلول تنظيم "داعش" والذي يتخذ من تلك المناطق ملاذا آمنا للتخطيط والتوجيه لاستهداف الجيش والمدنيين.

أهداف العملية والمدة الزمنية لها والقوات المشاركة فيها والنتائج التي حققتها حتى الآن ودور الحشد الشعبي والبيشمركة… طرحت "سبوتنيك" تلك التساؤلات على العميد يحيى رسول المتحدث باسم القوات المشتركة في المقابلة التالية.

سبوتنيك: ما هي الأسباب التي دفعتكم لإطلاق عملية عسكرية كبرى في ثلاث محافظات تحت اسم "إرادة النصر" لمحاربة "داعش" بعد أن أعلنتم نهاية التنظيم بتحرير الموصل؟

العملية العسكرية التي انطلقت اليوم تشمل المناطق الصحراوية الشاسعة في ثلاث محافظات هى صلاح الدين ونينوى والأنبار باتجاه الحدود السورية العراقية، والهدف من تلك العملية الكبرى، أننا لا نريد إعطاء أي فرصة أو مجال لما تبقى من فلول "داعش" لكي يقوم باستخدامها أو تكون مأوى له.

سبوتنيك: هل كانت لديكم معلومات بأن فلول التنظيم بدأت تتحرك من جديد في تلك المناطق الصحراوية؟

لدينا معلومات استخباراتية وقمنا بالمتابعة ووضعنا في حساباتنا أن تشمل تلك العملية النوعية والواسعة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية المتواجدة في تلك المناطق، وبعد ساعات قلائل من انطلاق العملية فإن نتائجها الأولية إيجابية، حيث تم تدمير عدد من الأنفاق والمغارات والكهوف، والغاية من تلك العملية هو تضييق الخناق على تلك العناصر وعدم تركها تعمل بأريحية ومتابعتها في هذه المناطق.

سبوتنيك: خلال الأسابيع الماضية ضربت عدة تفجيرات مناطق متفرقة من العراق.. هل هناك علاقة بينها وبين عملية "إرادة النصر"؟

نحن لدينا معلومات استخباراتية دقيقة بأن بقايا داعش هربت باتجاه تلك المناطق وتتخذ منها مناطق آمنة للقيام بعمليات التخطيط والقيام بعمليات إرهابية، كما يحاول التنظيم من وقت لآخر القيام بعمليات إرهابية عن طريق العناصر المتبقية لديه وزجهم للقيام بالعمليات في بعض محافظات العراق، لذا كان مهم جدا القضاء على ما تبقى من تلك العصابات وأيضا القضاء على مستودعات الدعم اللوجستي التي أخفوها منذ العام 2014 في تلك المناطق الصحراوية والتي لم يتم تفتيشها بشكل دقيق خلال الفترة الماضية بعد تحرير الموصل، ولذا اتخذوا منها ملاذات آمنة لهم، لذا كان من الأهمية تكميل عملية القضاء على التنظيم ومطاردة وقتل ما تبقى من عناصره، وعدم إعطائهم فرصة جديدة للتخطيط واستهداف المناطق القريبة.

سبوتنيك: ما هو المدى الزمني لتلك العملية؟

سوف تستمر العملية لعدة أيام كما هو مقرر، وإنهاء العملية أو الاستمرار فيها يرجع إلى تقديرات القيادة العسكرية في قيادة العمليات المشتركة.

سبوتنيك: ما موقف الحشد الشعبي في تلك العملية بعد قرار رئيس الحكومة بتقنين أوضاعهم؟

قرار الحكومة الذي صدر كان واضحا، بأن الحشد الشعبي هيئة رسمية تم التصويت عليها في البرلمان وهى ضمن المنظومة العسكرية العراقية وتعمل معنا منذ فترة طويلة ولا زالت تعمل معنا، وفي اعتقادي أن القرار الحكومي بشأن الحشد كان دقيق وصائب، وهناك عمل تنظيمي سوف يصدر من أجل هيكلة الحشد الشعبي، وهى مستمرة معنا كقوات بطلة قاتلت ودافعت وقدمت الدماء من أجل الوطن ولا زالت تقدم وتضحي.

سبوتنيك: العملية ستطال مناطق الحدود العراقية-السورية، هل هناك تنسيق مع الجيش السوري؟

نحن مستمرون بالتنسيق مع قطاعات الجيش السوري، وهذا أمر طبيعي جدا، هناك حدود مشتركة تربطنا والدولة السورية، لكن المهمة الرئيسية لنا أن نكمل العملية العسكرية ونستمر بعمليات التطهير والتي تنفذها قطاعاتنا في المناطق الصحراوية المحاذية للحدود السورية، وكما قلنا أن الهدف من العملية هو عدم السماح للعدو باستخدام تلك المناطق باعتبارها مناطق آمنة للتخطيط وإنطلاق عناصره لتنفيذ العمليات الإرهابية باتجاه قواتنا أوداخل الأقاليم والمحافظات العراقية، أو باتجاه قطاعات الجيش العربي السوري.

سبوتنيك: لماذا تزامنت تلك العملية مع استكمال تشكيل الحكومة واختيار وزير الدفاع؟

لا علاقة لعملية اختيار وزير الدفاع بتلك العملية، فهذا موضوع آخر ثانوي، عملية استكمال الحقائب الوزارية الناقصة من داخلية ودفاع هى أمور تتعلق بتشكيل الحكومة.

سبوتنيك: قوات البشمركة الكردية…هل تشارك معكم في تلك العملية؟

المناطق التي تستهدفها عملية "إرادة النصر" هى مناطق بعيد عن قوات البيشمركة وفي مناطق صحراوية بعيدة، ولو كانت العملية قريبة من مناطق البيشمركة، أعتقد أن البيشمركة كنت ستشارك بجهد استخباراتي، أما في تلك العملية فهم غير مشاركين.

سبوتنيك: هل هناك علاقة بين إحالة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري إلى التقاعد وبين إنطلاق عملية "إرادة النصر"؟

لا علاقة بين إحالة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري وبين العملية العسكرية التي تدور الآن "إرادة النصر"، الجبوري قائد شجاع وشارك وخاض الكثير من العمليات العسكرية وحقق نتائج كبيرة، وقد أحيل إلى التقاعد وهذا شىء طبيعي، ولا دخل للأمر بالعمليات العسكرية.

سبوتنيك: التوتر الحالي في المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران…هل يؤثر على العمليات العسكرية التي تجري حاليا؟

لا علاقة لنا بهذه الأمور السياسية، ونحن كقوات مشتركة مهمتنا واضحة وهى الدفاع عن العراق أرضا وشعبا، ومهمتنا دفاعية، وتربطنا علاقات طيبة مع كل دول الجوار، وما يهمنا في المقام الأول أن نحافظ على الأراضي العراقية وسلامة المواطن العراقي ومصالح الشعب ولا دخل لنا بالسياسة، السياسية لها رجالها ونحن رجال الجيش أبناء الشعب العراقي.

سبوتنيك: الولايات المتحدة الأمريكية.. هل تشارك بتلك العملية؟

فيما يخص التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في العراق ومشاركته في تلك العملية، في كل الأحوال تكون مشاركة التحالف بالدعم الجوي إذا ما احتجنا إلى ذلك، وفي بعض الضربات الدقيقة يمكن أن نستخدم طائرات التحالف الدولي وفقا لمعلومات استخباراتية عراقية دقيقة.

سبوتنيك: هل هناك دور مساعد للجيش الإيراني في عملية "إرادة النصر"؟

عمليات مكافحة الإرهاب ومحاربة داعش خاصة بالجيش العراقي ولا علاقة للجيش الإيراني بقتال الإرهاب في تلك المناطق.

أجرى الحوار — أحمد عبد الوهاب