Widgets Magazine
تسجيل
14:48 21 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    مختبر الطب الجيني المتجدد في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية

    مدير مركز "الإيدز" في العراق يكشف دور "داعش" في نقل المرض وأبرز الضحايا

    © Photo / Press Office of Far Eastern Federal University
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يبذل العراق جهودا منفردة في الوقاية والقضاء على مرض العوز المناعي "الإيدز" أشد الفايروسات فتكا بالبشر، من خلال مراكز وقنوات تعمل على مدار العام في تقديم الفحوصات، والعلاج مجانا على المصابين وعائلاتهم، والوافدين من الخارج كالعمالة الأجنبية.

    مختبر الدم
    © AP Photo /
    فحص مليوني يطبقه العراق على مواطنيه لحمايتهم من مرض فتاك
    وكشف الدكتور، نزار عبد المهدي، مدير المركز الوطني للإيدز التابع لوزارة الصحة العراقية، في حوار أجرته معه مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء 21 آب/أغسطس، التفاصيل حصيلة المصابين، والمتوفين، والإجراءات المتبعة من قبل المركز في القضاء على مرض الإيدز، مبينا في الوقت نفسه أبرز طرق انتقاله والفئات الأكثر إصابة.

    إلى نص الحوار

    سبوتنيك : حتى الآن كم عدد حالات الإصابة بالإيدز المسجلة في العراق؟

    عبد المهدي : بلغ عدد المصابين الأحياء المسجلين حاليا 472 إصابة في عموم العراق.

    سبوتنيك : وأين يتركز العدد الأكبر من المصابين في أي محافظة؟

    عبد المهدي: يتركز العدد الأكبر منهم في بغداد.

    سبوتنيك: ما هي أغلب الطرق التي ينتقل من خلالها مرض الإيدز في العراق؟

    عبد المهدي: حسب إحصائيات المركز الوطني للايدز فأن الطريقة الأكثر احتمالية لانتقال العدوى كانت بسبب ممارسة الجنس غير المحمي خارج، أو داخل العراق مع أشخاص مصابين، علميا ينتقل فيروس العوز المناعي البشري / الايدز، عن طريق الجنس مع الأشخاص المصابين، وعن طريق نقل الدم الملوث بالفيروس، من الأم الحامل المصابة إلى الجنين، وعن طريق الأدوات الجارحة، والثاقبة للجلد، والملوثة بالفيروس، لكن غالبية الإصابات في العراق حاليا تحدث بسبب الجنس غير المحمي مع أشخاص مصابين داخل أو خارج البلاد.

    علاج الإيدز
    © Sputnik . Sergei Veniavskiy
    حصيلة 33 عاما من "الإيدز" في العراق

    سبوتنيك: كم يشكل عدد الرجال وعدد النساء من المجموع الكلي للمصابين؟

    عبد المهدي : يشكل الذكور ما نسبته 83% من مجموع الإصابات المكتشفة.

    سبوتنيك: حتى الآن كم عدد الوفيات المسجلة من هذا المرض؟

    عبد المهدي: عدد الوفيات الكلي المسجلة لحد الآن هي 304 منذ افتتاح البرنامج الوطني للايدز في عام 1986.

    سبوتنيك: كانت لدي معلومات عن أن عناصر من "داعش" كانوا مصابين بالإيدز في الموصل عندما كانت تحت سطوتهم، هل ساهموا بنقله للعراق أيضا؟

    عبد المهدي: لا توجد حالة مسجلة رسميا / ولكن ساهمت عصابات "داعش" بتفشي الإصابات بصورة غير مباشرة عن طريق التهجير القصري، وما صاحبه من تردي الواقع الاجتماعي للمهجرين، وكذلك الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للمؤسسات الصحية في المحافظات التي احتلها التنظيم الإرهابي آنذاك.

    سبوتنيك: ما هي السبل والإجراءات التي يتبعها العراق للحد والقضاء على هذا المرض؟

    علاج الإيدز
    © Sputnik . Sergei Veniavskiy
    ابتكار عقار يضع نهاية "الإيدز" ويمنع انتقاله عن طريق الجنس

    عبد المهدي: يقوم البرنامج الوطني للإيدز في العراق بعمليات الرصد للمرض عن طريق إجراء تحليل فيروس العوز المناعي لأكثر من 24 قناة رصد مثل فحص قناني الدم المتبرع به، وفحص ما قبل العمليات، وفحوصات الزواج، وفحص الوافدين والعمالة الأجنبية، وخدمة المشورة، والفحص الطوعي، وغيرها من قنوات الفحص، والتي تفحص ما يقارب المليونين شخص داخل العراق سنويا.

    كذلك يقوم البرنامج الوطني للإيدز بفعاليات تثقيفية، وتوعية حول طبيعة المرض، وطرق تجنب انتقال العدوى، وتدريب الكوادر العاملة في البرنامج، والتعاون متعدد القطاعات مع الجهات، والوزارات الأخرى، أيضا تقديم الدعم الطبي، والاجتماعي للمصابين، و عائلات المصابين، وأخيرا يقوم البرنامج بعمليات المراقبة، والتقييم للمؤسسات الصحية العاملة في البرنامج بصورة دورية و منتظمة.

    سبوتنيك: هل هناك مصابين من الذين هاجروا إلى أوروبا وعادوا إلى العراق بعد تلقيهم رفض اللجوء في الهجرة الأخيرة التي شهدتها البلاد قبل نحو 3 أعوام؟

    عبد المهدي: لا توجد حالات مسجلة في هذا الخصوص.

    مختبر متخصص في علاج الإيدز والفيروسات الأخرى
    © Sputnik . Sergey Venyavsky
    اعتقال طبيب بعد إصابة 90 شخصا بفيرس الإيدز في باكستان

    سبوتنيك: كم مركز مختص بعلاج الإيدز في العراق؟ وهل يمتلك العراق أجهزة متطورة وعلاجات للقضاء على المرض؟

    عبد المهدي: يمتلك العراق حاليا 19 مركز علاجي، وإرشادي، بواقع مركز في كل محافظة، ومركزين في بغداد، تقوم هذه المراكز تقديم الخدمات الطبية للمصابين مثل إجراء التحاليل، ومتابعة حالة المصابين، وتقديم العلاج، وتقدم هذه الخدمات بصورة مجانية، ومنتظمة شهريا، أو متى ما استدعت الضرورة لذلك.

    سبوتنيك: هل هناك دول يتجه لها العراقيون المصابون بهذا المرض للعلاج، مثل إيران، أو تركيا، أو الأردن، أو لبنان؟

    عبد المهدي: قد يحدث هذا لكن لا توجد معلومات موثقة عن ذلك.

    سبوتنيك: هل صحيح أن ما يطلق عليهن "فتيات الليل" هن الأكثر إصابة بهذا المرض؟

    عبد المهدي: نعم هناك ثلاث مجاميع مصنفة عالميا بكونها الأكثر عرضة للإصابة من غيرها، وهذه المجاميع هي : النساء المتاجرات بالجنس أو ما يطلق عليهن "بفتيات الليل"، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال "مثليي الجنس"، والمدمنين على المخدرات عن طريق الحقن.

    ويعتبر مرض العوز أو النقص المناعي "الإيدز" من الأمراض المزمنة، يشكل خطرا على الحياة، وهو ناجم عن فيروس يسبب قصوراً في الجهاز المناعي لدى البشر، ويسلب قدرة الجسم على محاربة، ومقاومة الفيروسات، الجراثيم والفطريات من خلال إصابته للجهاز المناعي، فيجعل المصاب عرضة للإصابة بأمراض مختلفة، منها السرطان، والالتهاب الرئوي، والسحايا وغيرها.

     أجرت الحوار : نازك محمد

    انظر أيضا:

    حصيلة 33 عاما من "الإيدز" في العراق
    "الإيدز" ينتشر في بلدة باكستانية بسبب الإبر المستعملة
    ابتكار عقار يضع نهاية "الإيدز" ويمنع انتقاله عن طريق الجنس
    اعتقال طبيب بعد إصابة 90 شخصا بفيرس الإيدز في باكستان
    الكلمات الدلالية:
    العراق -
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    بولتون يتهم روسيا بسرقة التكنولوجيا
    الروس "يسرقون" تقنية عسكرية من أنف بولتون
    طائرة إس-70 المسيرة
    "إس-70" الطائرة الروسية المسيرة الجديدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك