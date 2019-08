فيوليت الصفدي: لدينا تحديات وعقبات كبيرة بشأن قوانين المرأة في لبنان نعمل على تذليلها

وأضافت، في حوار لها مع "سبوتنيك"، أن أبرزها القوانين المجحفة بحق المرأة، والصورة النمطية التي تسود المجتمع، وعدم التكافؤ بالفرص والأجور عن الأعمال المتساوية القيمة... فإلى نص الحوار.

سبوتنيك: فيما يتعلق بخطوات تمكين المرأة في لبنان... ما هي أهم المحطات أو الخطوات الواجبة لعملية التمكين التي ترينها الأنسب للمرأة في لبنان بما في ذلك توقيع البروتوكول مع مجلس النساء القياديات في لبنان؟