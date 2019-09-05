مدير مصنع الطائرات: ننتج ما لا يوجد له مثيل

مصنع الطائرات الواقع في مدينة أولان أودي هو المصنع الوحيد في روسيا الذي ينتج الطائرات والمروحيات على نحو سواء.

وتحدث مديره التنفيذي ليونيد بيليخ لـ"سبوتنيك" عن منتجات المصنع المنتظرة، ومنها طائرة "تي في إس-2دي تي إس" ومروحية "كا-226تي".

© Photo / Press service of Ulan-Ude Aviation Plant مدير مصنع الطيران "أولان-أودينسكي، ليونيد بيليخ

طائرة خفيفة

أطلق على الطائرة الجديدة التي سينتجها المصنع في وقت قريب اسم "تي في إس-2دي تي إس" وهي طائرة خفيفة تصلح لنقل الركاب والحمولات، وتسد حاجة روسيا إلى طائرات جديدة توفر خدمات النقل لكافة أنحاء البلاد.

ويقول مدير المصنع: "ثمة حاجة إلى طائرة رخيصة الثمن وبسيطة يمكنها أن تحلق إلى مسافة لا تقل عن أربعة آلاف كيلومتر وتهبط في أماكن خالية من ممرات الإقلاع والهبوط المجهزة تجهيزا كاملا".

مشاريع متعددة

لا يقوم المصنع بتصنيع وتجميع الطائرات فحسب، بل يوجد فيه فريق مصممي المعدات الذين يبتكرون مختلف المعدات للطائرات المروحية.

ويعمل العاملون في المصنع الآن في عدة مشاريع منها إنشاء مروحية "مي-8أ إم تي شي-في إن"، وتطوير مروحية "مي-171".

ويقول مدير المصنع إنهم يحرصون على تلبية طلبات طالبي منتجات المصنع. فمثلا، تفي مروحية "مي-171أ3" التي يستعدون لإنتاجها بمتطلبات العمل في الجرف القاري. ويحتاج مَن يعمل على استخراج النفط من الجرف القاري إلى هذه المروحية.

مثال آخر، عندما يكشف استخدام المروحيات في ظروف القتال الحقيقي في سوريا، مثلا، ما لا يُرضي العسكريين فإنهم يطلبون إجراء التغييرات المناسبة.

كما يعمل المصنع على تلبية طلب الهند. ويقول مدير المصنع إنهم سيبدأون يسلمون الهند مروحيات "مي-171أ2" في نهاية عام 2019.

© Sputnik . Михаил Воскресенский مروحية كا-226

مروحية قطبية

تهتم روسيا الآن بمنطقة القطب الشمالي. وما فتئ الرئيس فلاديمير بوتين يشدد على ضرورة توفير ما يحتاجه مَن يعيش ويعمل في هذه المنطقة. ومن أجل ذلك أنتج المصنع المروحية اللازمة للعمل في منطقة القطب الشمالي .

ويقول مدير المصنع إن مروحية "مي-8أ إم تي شي-في أ" صالحة تماما للاستخدام في الظروف القطبية القاسية. فمثلا، لا يضطر مشغلوها إلى قضاء الليلة الكاملة في تحمية المروحية استعدادا لإطلاقها لأن المروحية تقوم بتحمية نفسها بنفسها خلال 30 دقيقة قبل الإقلاع.

وتعمل هناك اليوم خمس مروحيات من طراز "مي-8أ إم تي شي-في أ". ويشير مدير المصنع إلى أن مستخدميها "يتقدمون بفائق الشكر منا".

ويستخدمها منتسبو وزارة الدفاع. ويعمل المصنع الآن على إيجاد النسخة المدنية لهذه المروحية من أجل الشركات التي ستعمل في المنطقة القطبية. ويؤكد مدير المصنع عدم وجود مثيل لهذه المروحية في باقي العالم.

© Sputnik . Александр Кряжев مروحية "مي-171أ2"

مروحية دولية

تضم قائمة منتجات المصنع مروحية VRT500 وهي مروحية صالحة للاستخدام الواسع. وأظهرت دراسة أن هناك حاجة إلى حوالي ألف مروحية من هذا النوع.

ويشير مدير المصنع إلى أنهم ينوون البدء بتصنيع مروحيات VRT500 في عام 2023 بعد الحصول على شهادة الصلاحية من السلطات الجوية الأوروبية.

ويؤكد مدير المصنع أنهم يحققون كل المهام المطروحة عليهم. ويضيف: لا يوجد عقد إلا وننفذه.