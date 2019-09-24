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13:21 24 سبتمبر/ أيلول 2019
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    مقاتلة الجيل الخامس الروسية

    مدير معهد أنظمة الطيران: نعمل على إنشاء الجيل السادس من المقاتلات

    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    حوارات
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    يعمل معهد أنظمة الطيران على تطوير التقنيات الخاصة بالطائرات الروسية الصنع.

    "سبوتنيك" التقت سيرغي خوخلوف، مدير عام المعهد، وأجرت معه هذا الحوار التالي:

    سبوتنيك: في البداية هل لكم أن تحدثونا عن أنشطة المعهد؟

    سيرغي خوخلوف: على سبيل المثال نعمل على إبداع تكنولوجيا فحص الطائرة باستخدام الطائرات المسيّرة لكشف أعطال الطائرة إن وجدت، في أسرع وقت. وتتضمن هذه التكنولوجيا إجراء الفحوص اللازمة خلال 20 إلى 30 دقيقة في حين يستغرق فحص الطائرة دون استخدام الطائرة المسيرة 6 إلى 8 ساعات. وتحتاج طريقة فحص الطائرة هذه إلى فني واحد فقط للتحكم في الطائرة المسيرة، ومهندس واحد مع جهاز الكمبيوتر.

    ويحتاج إلى هذه التكنولوجيا مَن يقوم بتشغيل الطائرات وإصلاحها. ويمكن إنجازها في غضون السنة الواحدة في حال توفر التمويل.

    سيرغي خوخلوف، مدير عام معهد أنظمة الطيران
    © Sputnik . Alexey Panshin
    سيرغي خوخلوف، مدير عام معهد أنظمة الطيران

    سبوتنيك: كيف يجري العمل في مشروع إنشاء نظام التشغيل "جيتوس"؟ وما هي الطائرة التي ستستخدمه؟

    سيرغي خوخلوف: القصد هو إنشاء نظام تشغيل الكمبيوتر وإدارة عملياته والذي يمكن استخدامه في طائرة الركاب الروسية الجديدة "إم إس-21"  والموديلات المستقبلية من طائرة "سوبرجيت" والطائرات الجديدة المنتظرة الأخرى وكذلك في مجال النقل بالسيارات وقطارات السكك الحديدية وفي مجال الطب وصناعة المكنات وقطاع التكنولوجيا الروبوتية وفي قطاعات كثيرة أخرى.

    سبوتنيك: نعرف أن أحد أنشطة المعهد يتعلق بتصميم شكل خارجي لطائرات المستقبل. كيف تحددونه؟ ماذا ينتظرنا في المستقبل القريب؟

    سيرغي خوخلوف: بهذا الخصوص نعتمد على تقييم فعالية طائرات المستقبل.

    ويستند مَن يقومون بتصميم شكل خارجي، وهم خبراء على درجة عالية من الكفاءة، إلى التحليل التفصيلي والعمليات الحسابية الرياضية الدقيقة، ويأخذون في الاعتبار معايير عديدة واحتمال حدوث ما هو طارئ.

    سبوتنيك: هل لكم إنجازات بخصوص الجيل الجديد السادس من الطائرات المقاتلة؟ وما هي أهم مميزات الجيل السادس

    سيرغي خوخلوف: بدأنا نعمل على الجيل السادس، وحققنا إنجازات.

    وفي ما يخص المميزات يفترض أن يتمثل أهمها في خلو مقاتلة الجيل السادس الأساسية من طاقم بشري، أي أنها ستكون طائرة مسيرة دون طيار. أما المميزات الأخرى فهي المزيد من السرعة والقدرة على المناورة والإخفاء، وتطوير القدرات والمواصفات المتوفرة حاليًا.

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    الكلمات الدلالية:
    علوم وتكنولوجيا, طائرات, حوار, روسيا
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