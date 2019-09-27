نظام "باستيون" للدفاع الساحلي يثبت جدارته في سوريا

هل تبيع روسيا مقاتلات "سو-35" و"سو-57" إلى تركيا، ومنظومة "إس-400" للدفاع الجوي إلى طهران، وما هي آفاق بيع منظومة "باستيون" للدفاع الساحلي إلى دول أخرى؟

قدم دميتري شوغايف، مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري - التقني في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إجابات على جميع هذه الأسئلة:

سبوتنيك: تشعر اليونان بالقلق من بيع روسيا أسلحة حديثة لتركيا. ماذا يمكنك أن تعلق على القلق اليوناني؟ وهل تهددهم منظومة "إس-400"؟

شوغايف: تعتبر "إس-400" منظومة دفاع جوي، وانطلاقا من اسمها، فإنها ليست وسيلة للهجوم. وتعتبر من أحدث الأنظمة، ومصممة لحماية الأجواء من الهجمات الجوية من قبل المقاتلات الحديثة. ووفقا لذلك، فإن بيعها لتركيا لا يهدد الأمن الإقليمي لليونان بأي حال من الأحوال. لذا فلا يوجد أي ضرورة للمخاوف اليونانية على الإطلاق.

سبوتنيك: كتبت الصحف اليونانية، منذ عدة سنوات، عن خطط للإنتاج المشترك لبنادق كلاشينكوف. هل توجد مثل هذه الخطط؟ وهل سيكون هناك إنتاج مشترك؟

شوغايف: في الواقع، منذ عدة سنوات، وبناءً على طلب الجانب اليوناني، توصلنا إلى مسألة تنظيم إنتاج مشترك لبنادق الكلاشينكوف، بالتعاون مع المؤسسة اليونانية "الأنظمة الدفاعية"، وقد تم إرسال المقترحات إلى الجانب اليوناني، ولم يتخذ القرار من جانبهم بعد بشأن هذه المسألة، وننتظر رد الشركاء اليونانيين.

سبوتنيك: سيعقد معرض الأسلحة "DEFEA-2020" العام المقبل في أثينا، هل هناك أي خطط لمشاركة روسيا؟

شوغايف: نحن الآن ندرس شكل وإمكانية مشاركتنا في هذا الحدث. واسمحوا لي أن أذكركم بأن روسيا شاركت لسنوات عديدة بنشاط في المعارض التي نظمت في اليونان.

سبوتنيك: قال الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرًا إن روسيا عرضت على الولايات المتحدة شراء أنظمة هجومية أسرع من الصوت، ولكن واشنطن رفضت ذلك. ما هي أحدث أنظمة الأسلحة ولأي الدول جاهزة روسيا لتوريدها؟

شوغايف: يتم توريد أحدث الأنظمة الروسية لجميع شركائنا، بعد أن تجري المفاوضات. وتتمتع أنظمتنا بتكنولوجيا فائقة، وكفاءة غالية وأداء ممتاز. وفي الوقت نفسه، سهلة الصيانة. كل هذا يجعله شائعًا للغاية بين العملاء في جميع أنحاء العالم.

وفي حال تحدثنا عن بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، هنا يجب علينا أن نمييز نقطتين. الأولى، بسبب العقوبات ضد روسيا، فإن التعاون مع الدول الأوروبية في المنطقة يقتصر فقط على صيانة المعدات التي تم توريدها مسبقا، على سبيل المثال قبرص واليونان.

أما بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمتلك تفاعلا أكبر معهم. فهم شركاؤنا القدامى في المجال العسكري التقني على مر السنين، وقد نجحوا في تشغيل مجموعة كاملة تقريبًا من المنتجات العسكرية الروسية. حيث يتم الطلب بشكل كبير على السيارات المدرعة والطائرات ومعدات الدفاع الجوي. يتم إبرام العقود وتنفيذها.

ومن بين أحدث الأمثلة المذهلة لهذا التعاون، بيع روسيا منظومة "إس-400" لتركيا، التي لا يوجد لها مثيل بالخصائص التكتيكية والفنية في العالم، حيث يتم تنفيذ العقد في الموعد المحدد.

سبوتنيك: أبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في معرض "ماكس-2019" اهتماما بإمكانية شراء المقاتلة الروسية "سو-57"، هل من الممكن ذلك؟

شوغايف: أولا، يمكن أن يدور الحديث عن المقاتلة "سو-35"، بينما سيدور الحديث عن "سو-57" كمرحلة ثانية. لماذا؟ لأنه بطبيعة الحال، المقاتلة "سو-35" تأتي في المرتبة الأولى من المنتجات العسكرية الروسية، حيث تتمتع بخصائص تفوق نظائرها، وهي طائرة متعددة المهام ومزودة بأحدث الأسلحة وأقواها، وقادرة على تحقيق التفوق الجوي.

سبوتنيك: هل هناك أي دولة تبدي اهتماما بمنظومات "باستيون" للدفاع الساحلي؟ هل المفاوضات جارية بالفعل مع أحد ما؟ وفي أي مرحلة؟

شوغايف: أثبتت منظومات "باستيون" للدفاع الساحلي فعاليتها خلال عملية مكافحة الإرهاب في سوريا، حيث تم اختبارها في عمليات قتالية حقيقية. وهناك العديد من الدول المهتمة بالحصول عليها، وتجري الآن المفاوضات، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن العقود.

سبوتنيك: هل روسيا مستعدة لتزويد إيران بمنظومة "إس-400"، في حال أبدت اهتمامها؟ هل تلقت روسيا طلبا من طهران؟

شوغايف: لم نتلق طلبا رسميا من الجانب الإيراني بشأن شراء منظومة "إس-400". وفي حال حصولنا على طلب، سوف ننقاش الأمر...وإلى حين انتهاء العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي من الممكن مناقشة التعاون في مجالات مثل تزويد أنظمة الدفاع الجوي، وإنشاء نظام مراقبة وأمن ودفاع شامل لساحل الخليج في إيران، وتزويد معدات الحرب الإلكترونية، وتحديث معدات الدفاع الجوي التي سبق تسليمها إلى إيران (منظومة "إس-300")، وتزويد الأسلحة الصغيرة والذخيرة.