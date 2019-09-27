Widgets Magazine
تسجيل
16:16 27 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    مناورات تكتيكية للقوات الصاروخية التابعة لأسطول بحر البلطيق باستخدام المنظومة الدفاعية الصاروخية باستيون المضادة للسفن في حقل التدريبات خميليوفكا

    نظام "باستيون" للدفاع الساحلي يثبت جدارته في سوريا

    © Sputnik . Igor Zarembo
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    هل تبيع روسيا مقاتلات "سو-35" و"سو-57" إلى تركيا، ومنظومة "إس-400" للدفاع الجوي إلى طهران، وما هي آفاق بيع منظومة "باستيون" للدفاع الساحلي إلى دول أخرى؟

    قدم دميتري شوغايف، مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري - التقني في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إجابات على جميع هذه الأسئلة:

    سبوتنيك: تشعر اليونان بالقلق من بيع روسيا أسلحة حديثة لتركيا. ماذا يمكنك أن تعلق على القلق اليوناني؟ وهل تهددهم منظومة "إس-400"؟

    Дивизион С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Крыму
    © Sputnik . Viktor Liashenko
    "أثبتت فشلها في السعودية"... دولة عربية ترفض شراء "باتريوت" من أجل "إس 400"

    شوغايف: تعتبر "إس-400" منظومة دفاع جوي، وانطلاقا من اسمها، فإنها ليست وسيلة للهجوم. وتعتبر من أحدث الأنظمة، ومصممة لحماية الأجواء من الهجمات الجوية من قبل المقاتلات الحديثة. ووفقا لذلك، فإن بيعها لتركيا لا يهدد الأمن الإقليمي لليونان بأي حال من الأحوال. لذا فلا يوجد أي ضرورة للمخاوف اليونانية على الإطلاق.

    سبوتنيك: كتبت الصحف اليونانية، منذ عدة سنوات، عن خطط للإنتاج المشترك لبنادق كلاشينكوف. هل توجد مثل هذه الخطط؟ وهل سيكون هناك إنتاج مشترك؟

    شوغايف: في الواقع، منذ عدة سنوات، وبناءً على طلب الجانب اليوناني، توصلنا إلى مسألة تنظيم إنتاج مشترك لبنادق الكلاشينكوف، بالتعاون مع المؤسسة اليونانية "الأنظمة الدفاعية"، وقد تم إرسال المقترحات إلى الجانب اليوناني، ولم يتخذ القرار من جانبهم بعد بشأن هذه المسألة، وننتظر رد الشركاء اليونانيين.

    سبوتنيك: سيعقد معرض الأسلحة "DEFEA-2020" العام المقبل في أثينا، هل هناك أي خطط لمشاركة روسيا؟

    شوغايف: نحن الآن ندرس شكل وإمكانية مشاركتنا في هذا الحدث. واسمحوا لي أن أذكركم بأن روسيا شاركت لسنوات عديدة بنشاط في المعارض التي نظمت في اليونان.

    سبوتنيك: قال الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرًا إن روسيا عرضت على الولايات المتحدة شراء أنظمة هجومية أسرع من الصوت، ولكن واشنطن رفضت ذلك. ما هي أحدث أنظمة الأسلحة ولأي الدول جاهزة روسيا لتوريدها؟

    شوغايف: يتم توريد أحدث الأنظمة الروسية لجميع شركائنا، بعد أن تجري المفاوضات. وتتمتع أنظمتنا بتكنولوجيا فائقة، وكفاءة غالية وأداء ممتاز. وفي الوقت نفسه، سهلة الصيانة. كل هذا يجعله شائعًا للغاية بين العملاء في جميع أنحاء العالم.

    وفي حال تحدثنا عن بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، هنا يجب علينا أن نمييز نقطتين. الأولى، بسبب العقوبات ضد روسيا، فإن التعاون مع الدول الأوروبية في المنطقة يقتصر فقط على صيانة المعدات التي تم توريدها مسبقا، على سبيل المثال قبرص واليونان.

    أما بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمتلك تفاعلا أكبر معهم. فهم شركاؤنا القدامى في المجال العسكري التقني على مر السنين، وقد نجحوا في تشغيل مجموعة كاملة تقريبًا من المنتجات العسكرية الروسية. حيث يتم الطلب بشكل كبير على السيارات المدرعة والطائرات ومعدات الدفاع الجوي. يتم إبرام العقود وتنفيذها.

    ومن بين أحدث الأمثلة المذهلة لهذا التعاون، بيع روسيا منظومة "إس-400" لتركيا، التي لا يوجد لها مثيل بالخصائص التكتيكية والفنية في العالم، حيث يتم تنفيذ العقد في الموعد المحدد.

    سبوتنيك: أبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في معرض "ماكس-2019" اهتماما بإمكانية شراء المقاتلة الروسية "سو-57"، هل من الممكن ذلك؟

    شوغايف: أولا، يمكن أن يدور الحديث عن المقاتلة "سو-35"، بينما سيدور الحديث عن "سو-57" كمرحلة ثانية. لماذا؟ لأنه بطبيعة الحال، المقاتلة "سو-35" تأتي في المرتبة الأولى من المنتجات العسكرية الروسية، حيث تتمتع بخصائص تفوق نظائرها، وهي طائرة متعددة المهام ومزودة بأحدث الأسلحة وأقواها، وقادرة على تحقيق التفوق الجوي.

    سبوتنيك: هل هناك أي دولة تبدي اهتماما بمنظومات "باستيون" للدفاع الساحلي؟ هل المفاوضات جارية بالفعل مع أحد ما؟ وفي أي مرحلة؟

    شوغايف: أثبتت منظومات "باستيون" للدفاع الساحلي فعاليتها خلال عملية مكافحة الإرهاب في سوريا، حيث تم اختبارها في عمليات قتالية حقيقية. وهناك العديد من الدول المهتمة بالحصول عليها، وتجري الآن المفاوضات، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن العقود.

    سبوتنيك: هل روسيا مستعدة لتزويد إيران بمنظومة "إس-400"، في حال أبدت اهتمامها؟ هل تلقت روسيا طلبا من طهران؟

    شوغايف: لم نتلق طلبا رسميا من الجانب الإيراني بشأن شراء منظومة "إس-400". وفي حال حصولنا على طلب، سوف ننقاش الأمر...وإلى حين انتهاء العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي من الممكن مناقشة التعاون في مجالات مثل تزويد أنظمة الدفاع الجوي، وإنشاء نظام مراقبة وأمن ودفاع شامل لساحل الخليج في إيران، وتزويد معدات الحرب الإلكترونية، وتحديث معدات الدفاع الجوي التي سبق تسليمها إلى إيران (منظومة "إس-300")، وتزويد الأسلحة الصغيرة والذخيرة.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المغنية الأمريكية الشهيرة جينفر لوبيز خلال اختتام عرض أزياء لدار أزياء فيرساتشي لمجموعة أزياء ربيع-صيف 2020 في ميلانو، إيطاليا 20 سبتمبر 2019
    إنطلاق أول إماراتي إلى الفضاء ولوبيز تبهر العالم...إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    نشر صواريخ باتريوت وأجهزة رادار ونحو 200 جندي أمريكي في السعودية
    لماذا كل هذه التعزيزات الأمريكية في السعودية؟
    إنفوجرافيك - أول رائد فضاء إماراتي
    أول رائد فضاء إماراتي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك