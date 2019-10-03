Widgets Magazine
تسجيل
21:08 03 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يوقعان على الاتفاق السياسي

    متحدث الحرية والتغيير لـ"سبوتنيك": نحن الحاضنة السياسية الحاكمة الآن "نحن الحكومة"

    © AFP 2019 / HAITHAM EL-TABEI
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قضايا كثيرة أمام الحكومة الانتقالية في السودان تحتاج الكثير من الجهد والوقت لمعالجتها، وتتنوع تلك التحديات ما بين السياسية والاقتصادية، الداخلية والخارجية، الحرب والسلام.

     وكل ذلك مع ضرورة المحافظة على أهداف الثورة والمتمثلة في الحرية والديمقراطية والتطور والتنمية، تلك المحاور وغيرها طرحتها "سبوتنيك" على وجدي صالح، المتحدث الرسمي باسم اللجنة التنفيذية لقوى الحرية والتغيير في الحوار التالي:

    رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019
    © AP Photo / Abdalla Hamdok
    مفوضية العدالة الشاملة في السودان: تصريحات حمدوك تحفز على العنف والانتقام
    ما هي أهم البنود التي ناقشها الاجتماع الأول بين المجلس السيادي والحكومة من أجل تعديلها في الوثيقة الدستورية؟

    الإجتماع الأول بين المجلس السيادي والحكومة والذي عقد الأربعاء لم يكن من أجل تعديل بنود في الوثيقة، وإنما من أجل الإضطلاع على الوثيقة ومراجعة الاختصاصات والنظر فيما إذا كانت هناك تشريعات عاجلة تتطلب الصدور، لأن أي تشريع في تلك الفترة يتطلب اجتماع مشترك ما بين المجلسين، ويأتي هذا بعد تشكيل الحكومة وتحرك الوفود إلى الخارج، مثل زيارة رئيس الوزراء لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة وزيارة فرنسا وبعض دول الجوار، وبالقطع سيتم مناقشة تلك الزيارات ونتائجها على المستوى الإقليمي والدولي.

     تحدث بعض وسائل الإعلام عن تغير في الموقف السوداني تجاة الحرب في اليمن وأن الأمر جرى بشكل سري...ما تعليقكم؟

    هذا الكلام هو محاولة للتشويس وأن الأمور لا تسير بهذا التفكير البدائي، إن مثل هذه القضايا لا تعمم بمثل هذه الأساليب، ولو صحت تلك الشائعات بتحول البلاد إلى موقف تكتيكي، فلا يمكن أن يُعلم بهذه الطريقة، وتلك هى محاولة للتشويش لا أكثر، سياستنا مبنيه على المصالح والاحترام المتبادل لسيادة كل دولة على إقليمها وإحترام كل الاتفاقيات الموقعة مع كل دول العالم على أساس المصالح المشتركة، مثل هذا الحديث لا يمكن أن ينسب إلى حكومة ثورة مسؤولة، وحتى لو كانت هذه الأشياء واردة فلا يمكن تعميمها بتلك الطريقة البدائية، موضوع القوات السودانية في اليمن أو علاقتنا بدول التحالف مرتبطة باتفاقيات لا يمكن أن تعالج بتلك الطريقة، ووزارة الخارجية تتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب وبما يحقق مصالح السودان، ووقتها لن نكون في احتياج لتلك الإعلانات والمنشورات السرية. 

    ما حقيقة ما يثار حول تأجير جزيرة سواكن لتركيا وإقامة قواعد عسكرية بها؟

    كل ماتم في عهد النظام السابق مع تركيا  بشأن جزيرة سواكن بالبحر الأحمر، كان بشأن تنمية وتنشيط السياحة وليس لإقامة قواعد عسكرية، إنشاء القواعد العسكرية على أراضي أي دولة لا تنشأ بموجب اتفاقات تتم بين الحكومات ولكنها تنشأ بموجب اتفاقيات يصادق عليها البرلمان، هذا من الناحية الشكلية، ومن الناحية الواقعية ليس على الأرض مثل هذه القواعد، السودان منذ استقلاله حتى الآن لا يقبل بوجود قواعد عسكرية داخل بلاده وهذه النقطة تحظى بإجماع الشعب السوداني بمختلف أطيافه السياسية.

    عصيان مدني في السودان
    © AP Photo / Mohammed Najib
    قوى الحرية والتغيير: بلادنا منذ استقلالها لا تقبل بوجود قواعد عسكرية على أراضيها
     الاتفاقية كانت بين الحكومة التركية والحكومة السودانية آنذاك، وليس لدينا معلومات عن الشراكات بين الجانبين التركي والقطري، ومعظم الدول لديها مشروعات في السودان بما فيها روسيا، وسوف تنظر الحكومة من خلال وزراء متخصصون في كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها إبان فترة حكم البشير، وسوف يتم تقييم كل اتفاقية على حده وبيان موقف الحكومة من كل اتفاقية، موقع السودان الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر قد يتقاطع أو يتعارض مع بعض مصالح الدول ولذا تثار شائعات وحملات دعائية على بعض الأمور، دون الاستناد إلى أي حقائق على الأرض وهذا أمر طبيعي، ونقول للجميع أن سيادتنا قبل كل شىء.

     إلى أين وصلت الأمور بين حكومة السودان والجبهة الثورية؟

      إلى الآن لم يتم الاتفاق بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية ولم يتم عقد اتفاق سلام وتكون به بنود وضع السلاح والمشاركة في الحياة السياسية، كل الأمور العالقة مع الجبهة الثورية تخضع لمناقشات ثم الجلوس لمفاوضات سلام وبعدها اتفاق سلام، وما يخرج به اتفاق السلام سوف يكون ملزما لكل الأطراف.

    بعد تشكيل الحكومة... ما هو الدور الذي تقوم به قوى الحرية والتغيير الآن؟

    نحن الحاضنة السياسية الحاكمة الآن "نحن الحكومة"، وبالتالي هذه حكومتنا وتمثل الثورة وسوف نعمل على انجاحها ودعمها بكل ما نستطيع ومن ناحية أخرى سوف نشكل رقابة عليها حتى لا تحيد عن أهداف الثورة التي قدم من أجلها الشعب السوداني الكثير من التضحيات، هذه حكومتنا التي اخترناها نحن والتي ستنفذ برنامجنا ولا يمكن أن نقف أمامها محايدين.

    هل يمكن أن تصبح قوى الحرية والتغيير عنصرية أو متسلطة على الشعب السوداني بعد أن تتمكن من الحكم؟

    قوى الحرية والتغيير ليست حزبا سياسيا، إنما هى أكبر تحالف سياسي في السودان يضم أكثر من 180 مكون وبالتالي لا يمكن أن بتحول هذا التحالف إلى حزب، هذا التحالف تنتهي مهمته بانتهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى الدستور الدائم ووضع البلاد على الطريق الصحيح وهو طريق التطور والنماء بعد تحقق عملية إيقاف الحرب وتحقيق

    الجيش السوداني
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    متحدث "الحرية والتغيير" يكشف حقيقة منشور الخارجية بشأن قوات السودان في اليمن
    السلام الشامل، ومعالجة جذور أسباب الحرب، ولا يمكن أن تتحول إلى الدكتاتورية أو حزب الحاكم، لأن هذه الثورة هى ثورة الحريات والديمقراطية، وما يؤخذ الآن على قوى الحرية والتغيير أنها أصبحت ديمقراطية حتى مع أنصار النظام السابق، لأننا نعتمد على تعدد الآراء والتشاور وعدم الانفراد بالقرار، نحن لسنا ولن نكون إقصائيين لأي فرد من أبناء الشعب السوداني ولكننا نفرق بين مكونات الشعب السوداني وقوى الردة من النظام القديم التي تضررت مصالحها جراء هذه الثورة.     

     تجرون مفاوضات مع الجبهة الثورية في الوقت الذي بدأت قوى جديدة تحمل السلاح، كيف تتعاملون مع الفصيلين؟

    نحن نتحدث عن ايقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم، ولذلك لن تستثني الحكومة أو قوى الحرية والتغيير أي من المكونات السودانية من الحوار من أجل إيقاف الحرب، لكن لا بد من صيغة تنفيذية وإجرائية، وستشمل تلك العمليات كل القوى المسلحة سواء من داخل الجبهة الثورية أو من خارجها، ولن نتعامل بعقلية النظام القديم الذي أحدث التشظي والشقاق بين أبناء السودان، وبالتالي سنتعامل مع كل قضية وكل مستجد فيما يتعلق بقضايا النفط والسلام بالطريقة المثلي التي تحقق إيقاف الحرب ونشر السلام.

     قوى الهامش في العديد من المناطق يرون أن أوضاعهم ربما أصبحت أسوأ بعد الثورة؟

    هذا الخطاب سلبي، لابد أن نؤكد أن هناك تغييرا حقيقيا قد حدث، وحركات الكفاح المسلح هى جزء من قوى الثورة وبالتالي لا يمكن تصديق أنه لم يتغير شىء، التغيير في بنية السلطة والدولة كبير وجوهري والتحول الآن نحو الديمقراطية والتعددية وقضايا التنمية غير المتوازنة وبالتالي احداث تغيير إيجابي في المناطق التي عانت كثيرا من التهميش والتخلف، ولا يمكن أن نحاسب حكومة لم يتجاوز عمرها شهر، هناك تحول كبير قد حدث في السودان ويجب أن نقر بذلك، هنالك قضايا لم تعالج ولن نستطيع معالجتها في يوم واحد مثل الحرب والسلام والتنمية المتوازنة، وتتطلب من الحكومة الانتقالية أن تتخذ خطوات باتجاهها، نحن نؤمن بأن كل ذلك مرتبط ببنية الاقتصاد السوداني والحصار المفروض على البلاد ورفع العقوبات ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ايقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل، كل ذلك يمكن أن يصب في اتجاه تحقيق احتياجات ومطالب قوى الهامش، قوى الهامش هى الثورة، ولا يمكن أن على جهة بعينها أنها تمثل الهامش لأنها متداخله في كل مفاصل السودان.

    اعتصام السودان
    © REUTERS / STRINGER
    "علماء السودان" تهاجم "الحرية والتغيير" بسبب كرة القدم
    هناك محاوف لدى البعض من "عسكرة" المجلس السيادي ومخاوف من تكرار سيناريو 1989... ما هي ضماناتكم لعدم حدوث ذلك؟

    لست مع الرأي القائل بأن هناك سيطرة من العسكري على المجلس السيادي، كلام غير صحيح، مجلس السيادة يتكوم من 11 عضو وكلهم يشكلون رأسا للدولة، نحن نتعامل معهم كمجلس سيادة وليسوا عساكر يريدون السيطرة على القرار، والوثيقة الدستورية حددت اختصاصات كل من مجلس السيادة ومجلس الوزراء واختصاصات كل منهما، وبالتالي كل المسائل بالنسبة لنا واضحة، هناك مهددات للثورة كما أن هناك فرص كبيرة لانتقال السودان بشكل حقيقي نحو التنمية والتقدم والنماء، والشارع السوداني هو الضامن الأول والأخير، فهو الذي صنع الثورة وهو قادر على أن يحميها من كل الأخطار التي تواجهها سواء كانت داخلية أم خارجية.

    أجرى الحوار: أحمد عبد الوهاب   

    انظر أيضا:

    السودان: لن نقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل حاليا
    مفوضية العدالة الشاملة في السودان: تصريحات حمدوك تحفز على العنف والانتقام
    اتفاق أمني جديد بين السودان وجنوب السودان
    الكلمات الدلالية:
    تركيا, جزيرة "سواكن", السودان, قوى الحرية والتغيير
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    افتتاح متجر غروس دوميستيك بروداكت (Gross Domestic Product)، للعرض فقط دون الشراء!، للفنان البريطاني بانكسي في لندن، 1 أكتوبر 2019
    متجر بأبواب مغلقة...إبداع بانكسي الجديد في لندن
    مساعد وزير الدفاع الأمريكي: لاجئو الركبان لا يريدون الإخلاء
    مساعد وزير الدفاع الأمريكي: لاجئو الركبان لا يريدون الإخلاء
    إنفوجرافيك - 10 معلومات عن الحرب الالكترونية العسكرية
    10 معلومات عن الحرب الإلكترونية العسكرية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك