Widgets Magazine
تسجيل
18:29 07 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة صنعاء، اليمن

    عضو في الانتقالي: اتفاق الرياض حدث تاريخي ولن نتنازل عن الاستقلال

    © AFP 2019 / Mohammed Huwais
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني الدكتور ناصر الخبجي، إن "اتفاق الرياض" يأتي تتويجا لجهود بذلتها المملكة العربية السعودية بعد استشعار خطورة الأوضاع في الجنوب.

    وأضاف الخبجي في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، أن اتفاق الرياض هو حدث تاريخي وتحول مهم في مسار المعركة العربية ضد المشروع الإيراني والإخواني على حد سواء".

    اتفاق الرياض
    © REUTERS / SAUDI PRESS AGENCY
    عسكري جنوبي: اتفاق الرياض وضع الحوثيين أمام خيارين لا ثالث لهما
    عدو مشترك

    وأوضح الخبجي أنه "اتفاق حول قواسم مشتركة مرحلية، تم الاتفاق على العمل بها لمواجهة العدو المشترك الحالي متمثلا بالمليشيات الحوثية ذات المشروع الإيراني، والجماعات الإرهابية ذات المشروع الإخواني".

    وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية تمكنت بهذا الاتفاق من ايقاف المخططات التي كانت تنفذها قوى مأزومة اخترقت الشرعية وتريد أن تحول المعركة باتجاه الجنوب المحرر بدلا من أن تكون ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال اليمن".

    وتابع، "اتفاق الرياض هو اتفاق مرحلي حول وضع الجنوب ومحافظاته في هذه المرحلة، ويأتي تتويجاً لجهود بذلتها المملكة العربية السعودية بعد استشعار خطورة الأوضاع في الجنوب ومدى العجز والفشل الذي كانت تتعامل به الحكومة اليمنية مما أدى إلى وجود تهديدات كادت أن تنسف كل انتصارات التحالف العربي والقوات الجنوبية".

    القضية الجنوبية

    وردا على سؤال حول الخلافات مع الحكومة اليمنية، أجاب الخبجي بأنه "خلاف قديم يعود لغزو واحتلال الشمال لدولة الجنوب عام 1994 بعد فشل ما تسمى الوحدة اليمنية، وهي قضية باقية ولن تنتهي إلا بحل القضية الجنوبية حلا يرتضيه الشعب الجنوبي وينال به حقه في استعادة دولته التي كانت قائمة الى قبل 22 مايو 1990.

    وعن العلاقة مع الرئيس عبدربه منصور هادي، كشف الخبجي أنه "شخصيا لا يوجد أي خلاف معه، ومن الناحية السياسية فأي خلاف هو المشروع السياسي الذي يرفضه شعبنا الجنوبي".

    أهم 10 بنود في اتفاق الرياض
    © Sputnik . Mohamed Mostafa
    أهم 10 بنود في اتفاق الرياض
    وعن خطط المجلس المستقبلية، أكد الخبجي أنها "تمضي كما هو مخطط له وبمساندة من التحالف العربي، لأننا في المجلس الانتقالي حلفاء صادقين، وقواتنا الجنوبية أثبتت جدارتها على أرض الواقع وتمكنت من تحرير محافظات الجنوب وتحقيق انتصارات تاريخية بدعم واسناد من التحالف العربي، وهو ما فشل فيه الأخرين أو بالأحرى ما تخاذل عنه الآخرين بما فيها قوات الحكومة اليمنية".

    وتابع قائلا، "أي حكومة بحسب اتفاق الرياض يجب أن لا تخضع للرغبات الحزبية الضيقة ولا تتحول إلى حكومة داعمة للإرهاب أو مغذية للتخريب والصراعات، وإنما عليها مهام تجاه الناس، عليها أن تقوم بها في هذه المرحلة، أما القضية الجنوبية فلا تنهيها حكومة شراكة ولا تفاهمات مرحلية، لأنها قضية تتعلق بمصير شعب ووطن ونابعة من خطأ جسيم تم ارتكابه من خلال مشروع الوحدة اليمنية الفاشل والكارثي على الجميع وعلى المنطقة وأمنها واستقرارها".

    إعلان الاستقلال

    وحول إعلان الاستقلال، شدد الخبجي أن "هذا أمر لا جدال فيه، فنحن متمسكون بخيار شعبنا وتضحيات شهدائنا الذي استشهدوا منذ 1994 وفي 2007 وما بعده وكذا في 2015 وحتى الأن، من أجل هذا الخيار وتحقيق هدف استعادة استقلال دولة الجنوب كاملة السيادة على تراب أرض الجنوب وحدودها المعروف عنها دوليا حتى العام 1990.

    واستطرد قائلا، "استقلال دولة الجنوب، ليس تقسيما لليمن مثلما يدعي اليمن، فالجنوب واليمن الشمالية لم تتوحدان عبر التاريخ، فالجنوب دولة واليمن الشمالية دولة، وكل من الدولتين مرتا بمراحل عدة، وظلتا دولتين حتى تمت الخديعة لدولة الجنوب بمشروع الوحدة اليمنية الخاطئ والفاشل الذي تحول إلى احتلال من دولة اليمن الشمالية لدولة الجنوب من خلال حرب 1994 واحتلال العاصمة الجنوبية في 7 يوليو 94 بعد حرب شنتها قوى ومكونات الشمال تحت اسم الدين والجهاد في سبيل الله وتم استخدام فيها كل جماعات الإرهاب التي تم استقدامها من أفغانستان ودول أخرى. ومن يومها صار الإرهاب متغلغلاً داخل الشمال وداخل الجنوب.

    محمد علي الحوثي
    المركز الإعلامي للثورة
    "أنصار الله": اتفاق الرياض لايعني الشعب ويؤكد عدم مشروعية العدوان
    وأضاف "لن نتراجع عن هدفنا قيد إنملة، وهذا هدف حملناه على عاتقنا في مختلف المراحل، واتفاق الرياض وفق العمل السياسي خطوة جيدة تفتح أمامنا الأفق السياسي الخارجي الذي ظل مغلقاً سنوات طويلة بفعل خطط ممنهجة من صنعاء وحكوماتها وأحزاب اليمن التي تعاني من الترهل السياسي ولم تستوعب المرحلة والتغيرات الجوهرية التي حدثت".

    وذكر الخبجي أن "اتفاق الرياض جعل الجنوب حاضرا بقوة عبر ممثله المجلس الانتقالي الجنوبي".

    شكر وتقدير للسعودية والإمارات

    وفي ختام حديثه، قدم الخبجي الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، وقيادتها الحكيمة الممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع خالد بن سلمان".

    كما تقدم بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة وللشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي على جهودهم الجبارة في صنع الاستقرار ودعم القوات الجنوبية لحماية الجنوب من المخططات الإرهابية.

    انظر أيضا:

    اليمن... قائد عسكري يجدد المطالبة بالانسحاب من اتفاق السويد
    اليمن... القوات المشتركة: استهداف الحوثيين مدينة المخا "إعلان حرب"
    الجيش اليمني: "أنصار الله" قصفت مدينة المخا بالصواريخ
    مقتل وإصابة عشرات من "أنصار الله" وجنود يمنيين بمواجهات في جنوب الحديدة
    مصدر: إسقاط طائرتين حاولتا استهداف مقر قيادة التحالف جنوبي اليمن
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, جماعة الإخوان, إيران, الحوثيين, السعودية, التحالف العربي, المجلس الانتقالي الجنوبي, اتفاق الرياض, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    فيسبوك تنشر بيانات المستخدم الشخصية
    "فيسبوك" يستغل بيانات مستخدميه الشخصية للضغط على شركائه
    من يحكم الجزائر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك