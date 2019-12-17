مدير مصنع روسي لإنتاج المدافع: ننتج ما يستجيب لمصالح الأجانب

تحدث المدير العام لأكبر مصنع روسي لإنتاج المدافع لوكالة "سبوتنيك" حول منتجات المصنع وخططه للمستقبل.

ويعتبر مصنع "أورال ترانسماش" منشأة صناعية فريدة ومتميزة، إذ ينتج ما تحتاجه المؤسسة العسكرية والمجتمع المدني على نحو سواء.

سيارة الترام دون سائق

وفي ما يخص الإنتاج المدني يركز مصنع "أورال ترانسماش" على إنتاج سيارات الترام. وقال دميتري سيميزوروف، المدير العام للمصنع، إن سيارات الترام التي ينتجها المصنع توفر كل أسباب الراحة لمستخدميها، وبالأخص ذوي الأطفال الرضع وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويصنع المصنع موديل "71-411" لمنطقة الاصطياف في شبه جزيرة القرم. ويجري حاليًا اختبار ترام "71-411" في مدينة يفباتوريا بشبه جزيرة القرم.

وأكد مدير عام المصنع أن بإمكانهم أن يصنعوا سيارة الترام التي يقودها الإنسان الآلي (الروبوت). ولا يعمل المصنع اليوم على الترام الخالي من طاقم بشري، ولكن مديره يتوقع أن يظهر الترام الروبوتي في المستقبل.

تطوير الإنتاج العسكري

وفي ما يخص الإنتاج العسكري يركز مصنع

"أورال ترانسماش" على إنتاج المدافع الذاتية الحركة. ولفت مديره إلى أنهم يولون تطوير المنتجات السابقة وتجديد شبابها اهتماما كبيرا. فمثلا، تم تعديل مدفع "تولبان". وقد بدأ المصنع يسلّم مدافع "تولبان" المعدلة إلى الجيش الروسي.

ويستعد المصنع لإنتاج مدفع جديد يعرف باسم "مالكا" وهو نتاج عملية تطوير وتحديث مدفع "بيون" الذي لا يزال يعتبر أقوى مدفع في العالم. وقال دميتري سيميزوروف إن العام المقبل سيشهد إتمام الاستعدادات لتصنيع مدافع "مالكا".

مدفع المستقبل

وهناك مدفع جديد آخر يعرف باسم "كواليسيا". وتمت مؤخرا صناعة نسخته الجديدة "كواليتسيا إس في". ويستعد المصنع لتسليم أولى دفعات مدافع من طراز "كواليتسيا إس في" إلى القوات المسلحة الروسية.

وأكد مدير المصنع أن مدفع "كواليسيا" ينتمي إلى أسلحة المستقبل ولذلك تبقى الحاجة إلى ما يلبي متطلبات الوقت الراهن مثل مدفع "مستا"، قائمة. ولا يتوقف المصنع عن تطوير مدفع "مستا". وقال مدير المصنع إنهم يعملون على تعزيز القدرات الحركية لمدفع "مستا" وينتظرون ظهور ذخيرة جديدة له. ويقوم المصنع بتطوير مدفع "أكاتسيا".

وبنفس الوقت يتطلع المصنع إلى استبدال آليات مدافع عيار 152 ملم المجنزرة بالسيارات ذات العجلات، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الطرق.

وفي ختام حديثه كشف مدير المصنع عن صنع مدفع متميز من عيار 155 ملم لمشتري منتجات المصنع الأجانب هو "2إس19ن إم1-155".