تسجيل
15:24 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    سفير البحرين إلى روسيا أحمد عبدالرحمن الساعاتي خلال الحفل بمناسبة يوم استقلال البحرين، 17 ديسمبر 2019

    سفير البحرين: نستطيع الدفاع عن الممرات المائية ولا نريد إقحام دول إقليمية

    © Sputnik . Maxim Blinov
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104377/37/1043773708.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/interview/201912181043776910-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/

    أقامت سفارة مملكة البحرين في روسيا الاتحادية حفلا بمناسبة العيد الوطني للمملكة، وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم في البحرين.

    أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا مع السفير البحريني في موسكو أحمد عبد الرحمن الساعاتي، على هامش الاحتفال، تطرق فيه إلى أهم المواضيع في المنطقة والعلاقات الروسية البحرينية، وكان الحوار التالي:  

    إلى أي مدى وصلت العلاقات الروسية البحرينية؟ وهل هناك مجال للمزيد من التطور في هذه العلاقة؟

    أستطيع أن أوصف العلاقات بين روسيا والبحرين بأنها علاقات نموذجية وهناك تطابق وتكامل في المواقف السياسية، وهناك تحالف وتعاون استراتيجية في المجالات الاقتصادية والتجارية، وهناك تفاهم في أمور كثيرة في الأمور الدولية.

    هناك علاقة وثيقة بين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس فلاديمير بوتين، وهناك دائما لقاءات متكررة ومتجددة بين القيادتين، واتصالات بين المسؤولين على مختلف المستويات، ونحن ندفع بهذه العلاقات إلى المزيد من التطور، ونأمل في عام 2020 أن تكون هناك مشاريع كبيرة بين بلدينا، في مجالات الاستثمار والتجارة وإعفاءات من تأشيرات الدخول، ومشاريع عديدة في طور الدراسة وسترى النور إنشاءلله في الفترة القادمة.

    في أية مجالات ستكون هذه المشاريع؟

    معظم التعاون هو في المجالات التجارية والأغذية والمنتجات الحلال والتكنولوجيا ومشاريع السياحة والسفر، وهذه المشاريع تجد قبولا ورواجا كبيرا بين الجانبين.

    ويمكن القول أن لدينا تعاون سياحي كبير، حيث بدأت أفواج كبيرة من السياح الروس بزيارة مملكة البحرين، وكان لدينا العام الماضي أكثر من 20 ألف سائح، وأتوقع أن يزيد هذا الرقم خلال الفترة القادمة، خاصة وأن هناك خط مباشر بين روسيا والبحرين يومي، وهناك رحلات تقوم بها شركات تجارية، وهناك تطور كبير في هذا المجال.

    أيضا وقعنا اتفاقية في مدنية سان بطرسبورغ في مجال التعاون الثقافي لثلاث سنوات قادمة، وسيقام هناك فعاليات وأسابيع ثقافية مشتركة  بين البلدين.

    في مجال الأغذية انتهينا قبل شهر من إقامة معرض صنع في روسيا، وهو معرض كبير للمنتجات الحلال، ولقي رواجا كبيرا في البحرين، وفي مارس/أذار القادم ستقام أسبوع ثقافي روسي في مملكة البحرين، لذلك نحن مطمئنون ومرتاحون لسير العلاقات إلى الأمام.

    هناك رغبة بتعدد موارد البحرين بعيدا عن النفط وفق رؤية 2030، إلى أي مدى نجحت هذه الرؤية؟ وهل تسير في الطريق الصحيح؟

    أستطيع الإطمئنان بأن الرؤية نجحت بشكل كبير وحققت معظم أهدافها، لأن هدفنا كان تقليل الاعتماد على مورد واحد وهو النفط والذي يشكل أكثر من 70% من موارد المملكة، والآن تراجع وأصبح يشكل 27% خاصة مع تراجع أسعار النفط، واستطاعت البحرين بديناميكية أن تفتح آفاق جديدة، بتحويل البحرين إلى مركز تجاري وخدماتي كما كانت في السبعينات، الآن البحرين تحتضن أكثر من 600 شركة وبنك تجاري، وفي المجال اللوجستي استطاعت البحرين أن تعمل شبكة لإعادة التصدير لدول مجلس التعاون.

    وسنفتتح خلال الشهرين القادمين توسعة المطار الذي تكلف مبالغ كبيرة، وسيستوعب هذا المطار أكثر من 30 مليون مسافر سنويا، وهناك تطور وتنوع في المداخيل وتنوع في المشاريع، واستغناء عن النفط تدريجيا شيئا فشيئا.

     خلال الفترة الماضية تم فتح قنوات للتواصل بين السعودية وقطر، هل كان هناك أي تواصل قطري بحريني؟

    نحن نعمل كمنظومة بشكل جماعي في مجلس التعاون، والاجتماعات مستمرة على جميع المستويات، وبالنسبة لموضوع الخلاف مع قطر، هو خلاف مع ثلاث دول من مجلس التعاون بالإضافة إلى مصر، بسبب بعض الملاحظات والتي قدمت إلى قطر، وتقوم دولة الكويت بقيادة سمو الأمير صباح الأحمد الصباح بجهود الوساطة، وهي جهود مشكورة وتلقى تجاوب من قبل دول مجلس التعاون، ونأمل من الأخوان في قطر أن يدرسوا هذه المطالب التي تتفق مع القانون الدولي لطي هذه الصفحة، ونحن الآن ننتظر نتائج هذه الوساطة.

    كيف تنظر مملكة البحرين إلى فتح تركيا لمركز لقيادة القوات في قطر؟

    نحن نريد أن نبعد منطقة الخليج عن أي استقطابات أو أي تواجد للدول الإقليمية التي لا مبرر لها، ونحن في أمن وآمان ولله الحمد، وهناك تنسيق كبير بين دول مجلس التعاون وبإمكاننا الدفاع عن الممرات المائية التي تصدر البترول إلى العالم، ولا نريد إقحام دول إقليمية لأن ذلك سيشجع التوتر في المنقطة وهذا غير مبرر.

    هناك توترات كبيرة في منطقة الخليج خلال الفترة الأخيرة، كيف يمكن عودة الهدوء إلى المنطقة؟

    نحن ننظر بإيجابية كبيرة إلى المشروع الروسي في إبعاد منطقة الخليج عن المشاكل والتلسح والصواريخ النووية والبالستية، ونحن ندرس مع الأصدقاء الروس هذه المقترح، وإنشاءلله بمساعدة أشقائنا وحلفائنا الآخرين كالولايات المتحدة وبريطانيا مع الأمم المتحدة نستطيع أن نجنب منطقة الخليج أي تصعيد أو إشكالات غير مطلوبة.

    لكن كما نعلم أن إيران هي دائما هي التي تفتعل المشاكل، وتقوم بإرسال الصواريخ والطائرات المسيرة وتستهدف الناقلات والمنشآت النفطية، ونأمل من المجتمع الدولي أن يكون داعما في تجنيب هذه المنطقة التوترات، لأنها تنتج أكثر من 60% من بترول العالم.

    حوار: أيهم مصا 

    انظر أيضا:

    رئيس "تشريعية الشورى" البحريني: الدستور يضمن حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف المجالات
    الكلمات الدلالية:
    الأزمة الخليجية, الخليج العربي, اليوم الوطني, روسيا, البحرين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألينا زاغيتوفا خلال مشاركتها في فقرة فنية في بطولة روسيا للتزحلق على الجليد في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 22 ديسمبر 2017
    أجمل لقطات النجمة الروسية ألينا زاغيتوفا على الجليد
    واشنطن لن تؤثر على تنفيذ مشروع التيار الشمالي-2
    هل تؤثر واشنطن على تنفيذ مشروع "التيار الشمالي-2"؟
    إنفوجرافيك - الدول الأكثر نفوذا في 2019
    الدول الأكثر نفوذا في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك