تسجيل
16:06 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية

    رياض درار لـ"سبوتنيك": سنشارك في جلسات لجنة "صياغة الدستور" القادمة بدفع من مصر

    © REUTERS / RODI SAID
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/103417/57/1034175718.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/interview/201912291043903752-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%B3%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1/

    أدلى رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، بحديث لوكالة "سبوتنيك" أكد خلاله أن العدوان التركي على مناطق تل أبيض ورأس العين مستمر، في خرق واضح لاتفاق الهدنة الأمريكي.

    وإليكم نص الحوار..

    سبوتنيك: نلاحظ هدوء يسيطر الأن على مشهد التدخل التركي في شمال شرق سوريا ..هل يوشي ذلك بحل قريب؟

    وزارة الخارجية الروسية
    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    روسيا مستعدة لتسهيل عقد مفاوضات حول انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري
    درار: في الحقيقة تركيا عدوانها مستمر، ومازال هناك بعض الانتهاك لاتفاق الهدنة، الذي توقف بموجبها القتال مقابل انسحاب قوات سوريا الديمقراطية  إلى مواقع محددة ضمن نصوص الاتفاق، وهناك دوريات روسية تركية في المناطق السورية التي لم يدخلها الاحتلال التركي وقواته المرتزقة بين تل أبيض ومنطقة رأس العين، ما يوضح أن سبب الهدوء النسبي، هو تقيد تركيا باتفاقات روسية أمريكية تمنعها من التحرك أكثر من ذلك داخل الأراضي السورية.

    سبوتنيك: ما الفرق بين اتفاق تركيا مع الولايات المتحدة الموقع 17 تشرين وبين اتفاقها مع روسيا في ذات الصدد؟

    درار: اتفاق أنقرة مع واشنطن  بموجبه أصبحت تركيا على الأرض بمساعدة  قواتها المرتزقة اللذين يقاتلون معها وتطلق عليهم اسم الجيش الوطني، وبالفعل احتلوا مساحات من الأراضي السورية و إحداث تغيير ديموغرافي  بين منطقتي رأس العين وتل أبيض، وأصبحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية معدومة في هذه المنطقة، لكن اتفاق أنقرة مع موسكو خرج بموجبه دوريات عسكرية مشتركة فقط، في عدة مناطق دون تواجد تركي مستمر، بالتالي الفرق كبير بين الاتفاقين.

    سبوتنييك: كيف ينظر "مجلس سوريا الديمقراطي" ومعه "قسد" إلى التناقض الأمريكي"ترامب/البنتاجون" في التعامل مع ملف الأكراد؟

    درار: هناك تنافس بين عدة أجنحة داخل الولايات المتحدة، أدت إلى التناقض الأمريكي الواضح تجاه الملف السوري، فضلًا عن صراع المصالح والتنافس بين الدول الكبرى مثل روسيا والولايات المتحدة، و قد استغلت تركيا هذا التنافس في تحقيق.

    سبوتنيك: برأيك هل تستطيع تركيا شن عملية عسكرية على قوات سوريا الديمقراطية دون ضوء أخضر أمريكي؟

    درار: بالطبع لا، كان هناك ضوء أخضر أمريكي للاحتلال التركي،  تمثل في إعلان الانسحاب الأمريكي من هذه المنطقة، وعدم حماية الأجواء، وهذا لرغبة واشنطن في استعادة العلاقات مع تركيا بعد تقرب الثانية من روسيا.

    سبوتنيك: إذا كان الوضع كما تفضلت بطرحه لماذا تقبل قوات سوريا الديمقراطية بأن تكون مجرد ورقة في يد الولايات ورغم ذلك تستمر فيطلب العون من واشنطن؟

    درار: دمشق طلبت العون من إيران و روسيا، ونحن كنا ضعفاء في وجه أكبر قاعدة لتنظيم داعش الإرهابي، وكان أمامنا خيارين أما الاستسلام أو الدفاع، في هذا الوقت كانت واشنطن تشن حربًا على التنظيم الإرهابي، فحدث بيننا شراكة عسكرية وليست سياسية، و عندما كنا نحارب في كوباني لم نطلب الدعم إلا من الجانب السوري والروسي، وتأخر وصول المساعدات، ولكن صمودنا في معركة كوباني جلب التحالف الدولي، لمساندة قوات حماية الشعب حينها، ثم تطور المشروع إلى قوات سوريا الديمقراطية، التي حررت المنطقة.

    سبوتنيك: وزير الدفاع التركي تحدث مؤخرًا عن تواجد ما أسماهم إرهابيين "قسد" في تل أبيض و رأس العين.. برأيك هل تصريح خلوصي أكار يمهد لتصعيد جديد في تلك المناطق رغم الهدنة؟

    مقاتلة من قوات سوريا الديمقراطية
    © REUTERS / ABOUD HAMAM
    ممثل مجلس سوريا الديمقراطية: لدينا ما يوثق جرائم حرب ارتكبهتا قوات موالية لتركيا
    درار: بالطبع، تركيا تحاول أن تجد فرصة أخرى لاستقطاع واحتلال جزء أخر من الأراضي السورية، أنقرة لديها طموح في أن تحقق الميثاق الملي قبل اتفاق لوزان 1923، أي تسيطر على هذه المنطقة من البحر إلى الموصل، واردوغان يتحدث الأن صراحة عن اتفاقيات ومواثيق الدولة العثمانية، ومنها السيطرة على ليبيا لأن مصطفى أتاتورك قاتل داخل أراضيها، ما يعني أن حلم إعادة المشروع العثماني قائم.

    سبوتنيك: هل ما تفضلت بطرحه سيد درار له علاقة بإصرار تركيا على إقامة منطقة عازلة في شمال شرق سوريا ما وصفتوه أنتم بأنه تغيير ديموغرافي مقصود؟

    درار: هذا مشروع أردوغان، نحن طالبنا منذ استقرار المنطقة بعودة النازحين من تركيا، بعد عقد اتفاقيات من أجل بناء مقرات مؤقتة لهم، بدلًا من استمرارهم في الخيام داخل تركيا، و تحدثنا أن حماية هذه المقرات مسؤوليتنا حتى تحقيق التسوية السياسية، ومن ثم يعودوا إلى مناطقهم الأصلية، لكن قام أردوغان من خلال قواته والمرتزقة بتهجير جزء من سكان تل أبيض ورأس العين، ما أدى إلى نزوح جديد، رغبة منه في تغيير سكان بأخرين، وهذا هو التغيير الديموغرافي.

    أنقرة تريد توطين سكان نزحوا من ريف دمشق وإدلب وحمص وحماه في شمال شرق سوريا، وأغلب هولاء من المنتفعين، وأصبح بعضهم يطالب بأن تكون تركيا هي المسيطرة على المنطقة، ويطالب باستفتاءات تقوم بها تركيا لتخيير السكان بين حكم سوريا وتركيا، وهذا واضح من رفع المعارضة السورية السياسية والمسلحة شعار العلم التركي.

    سبوتنيك: إذًا كيف ينعكس تقدم الجيش العربي السوري على طريق معرة النعمان ومحاصرة نقاط المراقبة التركية على الوضع في شمال شرق سوريا؟

    درار: تركيا اتفقت في أستانا مع روسيا وإيران على تسليم المناطق التي يحكمها ما تطلق عليهم المعارضة المسلحة، وهي نقلت منهم ما تحتاجه فيما بعد، أما الباقي متفقة فيه مع روسيا على أهمية التخلص منهم، بالتالي تركيا لم تٌحاصر بل تشارك.

    سبوتنيك: كثر الحديث مؤخرًا عن فرار عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من سجون "قسد" أثر التدخل العسكري التركي.. ما حقيقة ذلك وهل لديكم معلومات عن عدد الهاربين وأين اتجهوا إذا صحت المعلومات؟

    درار: لم يهرب سوى خمسة أشخاص من عناصر تنظيم داعش الإرهابي فيما يخص السجون، لكن هرب عدد كبير من عوائل مخيم عين عيسى، بعد أن أحرق المسلحين المخيم، وأعادوا هولاء إلى حدود تركيا، ومنها مرة أخرى إلى إدلب ومناطق أخرى نجهلها، لكن بعضهم تم إلقاء القبض عليهم في الطريق وإعادتهم.

    سبوتنيك: رفض مظلوم عبدي لمطالب دمشق بدمج قوات "قسد" كأفراد داخل الجيش السوري بحجة الحفاظ على خصوصية "قسد"..ألا يتناقض ذلك مع حقوق المواطنة والمساواة التي تنادون بها منذ بداية الأزمة؟

    قوات سوريا الديمقراطية في الباغوز
    © REUTERS / Rodi Said
    قوات سوريا الديمقراطية تعلن رسميا الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار مع الجيش التركي
    درار: قوات قسد منظمة هرمية خالية من الفصائل، بالتالي تستطيع أن تدافع عن المنطقة، التي مازالت مهددة، والجيش السوري لديه مهام في مناطق كثيرة، عندما يتم الاتفاق يمكن لبعض هذه القوات-قسد- أن تدافع عن باقي المناطق السوية.

    سبوتنيك: كان هناك دعم سياسي وإعلامي عربي كبير للأكراد بتشكيلاتهم السياسية والعسكرية في مواجهة عملية  "نبع السلام".. البعض اعتبره نكاية في أنقرة وليس إيمانًا بحقوق الأكراد.. ولكن أتساءل عن تقيمكم أنتم للموقف العربي؟

    درار: نحن ممتنون جدًا إلى جمهورية مصر العربية، لحفاوة استقبال وزير الخارجة سامح شكري قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب، ودعمه لنا ما أعطانا مساحة كبيرة للتحرك الإيجابي مع الجميع، وبعدها أصبحنا نُستقبل من قبل وزارات الخارجية في أكثر من دولة، والتقينا عدد كبير جدًا من سفراء الدول وحققنا تقدمًا كبيرًا في التنسيق المشترك، وهذا لم يكن متوافرًا قبل دعم القاهرة لنا، ويعود لأسباب عدة منها أن تركيا تهدد الجميع وليس الأكراد فقط.

    سبوتنيك: الآن أنتم في زيارة ثانية إلى القاهرة.. ما أسباب الزيارة ومن التقيتم من مسؤولين هذه المرة؟

    درار: مصر فتحت أبوابها لنا، وأصبحنا نناقش المصالح المشتركة، وهي مصالح سورية مصرية عربية، لا نمثل الكرد فقط نحن طيف مشترك من السوريين، ونعمل من أجل مصلحة سورية، التي تتمثل في تحرير الأراضي السورية من الاحتلال الإرهابي والتركي، خاصة أن أنقرة تقوم بنقل الإرهابيين الآن من سوريا إلى ليبيا، والآن سنشارك في مشروع المعارضة السورية، وجلسات اللجنة الدستورية بدفع من جمهورية مصر العربية، مصر تقوم بدور إيجابي وهناك استعدادت لإطلاق مؤتمر القاهرة 3، في وقت قريب.

    أجرت الحوار: هند الضاوي

    انظر أيضا:

    روسيا مستعدة لتسهيل عقد مفاوضات حول انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري
    تركيا لن ترضى بحماية الأسد لقوات سوريا الديمقراطية
    تركيا توجه طلبا إلى أمريكا وألمانيا لتسليم قائد "قوات سوريا الديمقراطية"
    اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الروسي لنشر وحدات روسية في الحسكة والرقة
    الكلمات الدلالية:
    لجنة صياغة الدستور السوري, الدستور السوري, أمريكا, مصر, سوريا, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فلسطينيون يرتدون زي بابا نويل عند حاجز بالقرب من مدينة بيت لحم، الضفة الغربية 23 ديسمبر 2019
    كيف مر الأسبوع الأخير من عام 2019... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    رواتب اللبنانيين... مرحلة من مراحل اللعبة السياسية
    رواتب اللبنانيين... مرحلة من مراحل "اللعبة السياسية"
    إنفوجرافيك - الإنفاق العسكري لدول الناتو
    الإنفاق العسكري لدول "الناتو"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك