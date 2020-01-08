تسجيل
16:55 08 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    متظاهر سوداني يحتفل بالذكرى الأولى لثورة السودان

    قيادي بتجمع المهنيين السودانيين: "المؤتمر الوطني" في أمان طالما العسكريين في السلطة

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104391/89/1043918914.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/interview/202001081043985886--%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9/

    ماذا حققت الثورة السودانية بعد 9 أشهر من سقوط البشير وتشكيل الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي، وما حقيقة الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير، ومصير مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة، وسلطات الحكومة الحالية، ومحاولات أنصار البشير إفشالها.. تلك الملفات وغيرها طرحتها "سبوتنيك" على الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، المتحدث السابق باسم "قحت".

    إلى نص الحوار…

    رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    قيادي بتجمع المهنيين السوداني: حكومة حمدوك لا تملك أي سلطات

    سبوتنيك: هل حدث بالفعل تفاوض ولقاءات بين الحرية والتغيير والمؤتمر الوطني؟

    من الناحية الرسمية ليس هناك أي تفاوض مع المؤتمر الوطني، وعلى مستوى قوى الحرية والتغيير لم يجر الحديث عن إجراء أي لقاءات أو مشاورات ومفاوضات مع عناصر المؤتمر الوطني هذا بالنسبة لـ"قحت" (قوى الحرية والتغيير) على المستوى الرسمي، ولكن هذا لا يجعلني أنفي نفيا قاطعا أو أؤكد بأن أطراف من "قحت" وعلى مسؤوليتها الخاصة قامت بعمل لقاءات مع عناصر من المؤتمر الوطني.

    سبوتنيك: ما هى الأخطار التي تهدد الحكومة الانتقالية وتمنعها من تحقيق أهداف الثورة؟

    هناك عدد من الأخطار التي تحيط بالثورة وتحاول منعها من التقدم نحو تحقيق أهدافها، أخطرها، هو وضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب مع الحركات المسلحة، وإعادة تشكيل المشهد السياسي في السودان وفي قلبه هذا المشهد قضية الميزانية والتي ظلت طوال ثلاث عقود "ميزانية حرب"، حيث كان يصرف على الأمن والجيش أكثر من 75 في المئة من الميزانية على هذين البندين، وهذا العنصر من أخطر العناصر التي ساهمت في سقوط البشير حيث أنه اهتم فقط بالصرف على الحرب وأهمل الصرف على خدمات المواطنين وحياتهم اليومية.

    سبوتنيك: هل يعني ذلك أنكم تبحثون عن السلام وتريدون تحقيقه؟

    أي تلكأ أو مماطلة في الوصول إلى السلام في ظل القبول والتطلع إلى السلام من جانب القوى المحاربة "الحركات المسلحة" لأنهم يعلمون جيدا أن الحرب مُنهكة لهم وجمهورهم، فالحركات تريد السلام، لكن هناك تلكؤ في الجانب الحكومي، حيث أن ممثلي الحكومة في مفاوضات جوبا لا تشعر بأنهم يريدون الوصول للسلام بصورة سريعة وبحرص كما تريد الحركات الثورية المسلحة، فإن لم يكن هناك سلام، بكل تأكيد ستكون هناك حرب مدمرة.    

    الخطر الثاني، هو عدم جدية الحكومة والمجلس السيادي في تفكيك النظام السابق، لأن معظم الكوادر النشطة في المؤتمر الوطني المحلول والتي تشكل تهديد للحكومة الانتقالية وتريد إسقاط الحكومة الحالية من أجل استعادة سيطرتها من جديد على الحكم في البلاد، تلك الكوادر التابعة للمؤتمر مازالت طليقة ولديها إمكانيات تفوق مئات المرات ما هو موجود لدى كوادر الثورة، حيث يمتلك كوادر المؤتمر الوطني المال والسيارات وما زالوا يسيطرون على بعض الأجهزة حتى الآن في الخدمة المدنية وفي الشرطة والأمن والجيش، وهذا بخلاف منظماتهم الموازية من الأمن والدفاع الشعبي والبنوك والشركات، كل تلك الأمور أظهرت التلكؤ الواضح من جانب الحكومة وعدم قدرتها على اتخاذ القرار السريع.

    الجيش السوداني
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    قيادي في "تجمع المهنيين" يطالب بسحب القوات السودانية من اليمن

    سبوتنيك: لقد تم حل المؤتمر قضائيا.. فلماذا تتردد الحكومة في التعامل مع كوادر المؤتمر؟

    كان على الحكومة أن تقوم بمنع وحبس تلك العناصر ومنعهم من العمل بحرية ضد الحكومة الانتقالية وذلك وفق النصوص القانونية والدستورية التي يعترفون هم بها، لأن معظم تلك الكوادر ارتكبت جرائم ضد السودان والشعب على مدى سنوات طويلة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، ومازال القتلة والسارقون والمغتصبون يسيرون في الشارع بلا خوف من رادع أو عقاب ويتصدرون المجالس ويتمتعون بحرية الحركة، رغم أن القانون يقول أن أبسط الأشياء المحاسبة لإدانة المجرم وتبرئة البريء.      

    سبوتنيك: أنتم من شكلتم الحكومة فلماذا لم تقدموا لها النصح والمشورة..أم أن هناك صراع داخل "قحت" كما يردد البعض؟

    مكونات قوى الحرية والتغيير هى أحزاب وقوى ومنظمات سياسية ولا علاقة لها بأي شىء مسلح، وهذه القوى المندرجة تحت مظلة "قحت"، نعم هى مسؤولة بدرجة كبيرة عن تشكيل الحكومة ومجلس الوزراء، لكن الشق الثاني المسلح دخل في شبه شراكة مع الشق المدني في تشكيل الحكومة، وأصبح الاثنان هم من يشكلون الحكومة الحالية ومجلس السيادة، المشكلة الكبرى أن الشق العسكري احتفظ بالسلطات، بل يقوم باتخاذ قرارات لا يحق له أن يتخذها بموجب الوثيقة الدستورية، لكن الشق العسكري لديه الجيش وجهاز الخدمة المدنية وجهاز الأمن وكل الإمكانيات، لذلك هو من يقوم بفرض إرادته، صحيح أن هناك مجلس وزراء بقيادة حمدوك، لكنه لا يملك سلطات، فلا يستطيع رئيس الوزراء الحالي تسيير الجيش أو الشرطة والأمن، كل تلك الأمور خارج سيطرة رئيس الحكومة، ولذلك فإن حكومة حمدوك ليس لها أي سند سوى الشعب لكي يقوم بثورة لتصحيح هذا الوضع الخاطئ والمخالف للوثيقة الدستورية والتي قمنا بموجبها بعمل شراكة مع المجلس العسكري، وتنص الوثيقة على أن السلطة السياسية كاملة تكون عند المدنيين، لكي تتمكن الحكومة من عمل إصلاحات وتغييرات حقيقية لحل مشاكل الجماهير، حيث أن الحكومة اليوم عاجزة عن حل المشاكل الرئيسية مثل الخبز والوقود، وهذا راجع إلى أنها لا تمتلك سلطة، وفلول النظام البائد يسيطرون على كل السوق في ظل حماية من المجلس العسكري، ويقومون باصطناع الأزمات الواحدة تلو الأخرى، هذا بجانب قيامهم بإحداث حالة من عدم الاستقرار الأمني، وهم يعلمون جيدا أن الشرطة والجيش لن يتصدوا لهم، حيث تركت المعركة بين ميليشيا مسلحة ومواطنين عُزًل، كما حدث في بوتسودان وغيرها من المناطق، والشىء الوحيد الذي نعمل به لحماية الثورة هو مزيد من التعبئة والتماسك من الشباب في الشارع لحماية الثورة، وهذا ما يؤخر تنفيذ مخطط الثورة المضادة، ولولا ذلك لقاموا بإعادة البشير من جديد وأودعوا كل الثوار في السجون.

    سبوتنيك: هل يراهن أعداء الثورة على عامل الوقت لإفشال الحكومة وقيام انتفاضة جديدة ضدها؟

    نعم الرهان على الوقت لدى المتربصين بالثورة هو أحد السيناريوهات التي يقومون بنقاشها، وكيفية إفشال الحكومة الانتقالية الحالية وذلك بالتعاون بين المجلس العسكري وفلول النظام البائد، وهؤلاء موجودين بقوة في المؤسسات التي تحرك الدولة، ويعملون أيضا بكل قوة على إعاقة عمل الحكومة، معتمدين على أن هذا الفشل سوف يتسبب في ثورة الناس ضدها، لكننا على يقين من صحوة الجماهير ودرايتهم بتلك الألاعيب وأنهم يعلمون أن الحكومة ضحية لهؤلاء الناقمين، لذا فإن حلم قيام ثورة مضادة من جانب الشارع ضد حكومته التي اختارها.. أمر بعيد المنال.

    الرئيس السوداني المعزول عمر البشير داخل قفص المحاكمة
    MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    أول تعليق لـ"تجمع المهنيين السودانيين" على سجن البشير

    سبوتنيك: إذا أنتم على يقين بأن ثورة مضادة لن تحدث..هل هناك سيناريوهات أخرى لدى من المنتمين للنظام السابق؟

    نعم هناك سيناريو آخر يمكنهم القيام به وهو الانقلاب العسكري، وهذا الأمر خطر جدا عليهم، لأن الشعب سيعود من جديد للشارع، لأنه يرفض الحكم العسكري بأي صورة كانت، هذا بجانب الرفض الدولي لأي حكومة عسكرية، الشىء الوحيد الذي يمكن حدوثه هو تكثيف الضغوط على حكومة حمدوك لكي تقدم استقالتها، وتشكل حكومة مدنية جديدة وتقوم بإجراء انتخابات مبكرة، والسيناريو الأخير يمثل أيضا خطورة كبيرة على السودان، لأن منظومة الفساد التي كانت تقوم بتزوير الانتخابات للبشير على مدار ثلاثين عاما مازالت موجودة.

    سبوتنيك: كيف يمكن إجراء انتخابات في ظل هذا الصراع الداخلي المسلح؟

    اذا استقالت حكومة حمدوك وتقرر إجراء انتخابات مبكرة فإن تلك الانتخابات ستكون جزئية، لأن هناك مناطق واسعة من دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة ستكون عمليا خارج الانتخابات، وبالتالي ستكون الانتخابات جزئية وعليه ستكون الحكومة الناتجة عن تلك العملية مشكوك فيها ويتم الطعن عليها، ونحن مصرون على أن أي انتخابات تجرى يجب أن تكون كاملة وليست جزئية.

    سبوتنيك: المفاوضات مع الحركات المسلحة السودانية في جوبا..هل ستحقق سلام دائم؟

    رئيس وزراء السودان الجديد عبد الله حمدوك
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    مجلس الوزراء السوداني يصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

    هناك قوى في داخل السودان من بقايا الفلول والإخوان في المجلس السيادي من العسكريين بصفة خاصة والمؤسسات التي يعتمدون عليها، إضافة إلى بعض القوى السياسية في الحرية والتغيير ونتيجة لحسابات سياسية وحزبية ضيقة، لا يريدون أن تضع مفاوضات السلام الدائرة في جوبا حدا نهائيا للحروب ومعالجة جذور الصراع السياسية، لذا هم يتلكؤون ويعقدون ويماطلون في المفاوضات حتى لا تصل إلى نتيجة، وهؤلاء يلعبون بالنار ضد السودان، لأن عدم الوصول إلى سلام قوي يعني انفجار الصراع المسلح من جديد، ولن يقتصر الأمر على الحركات التقليدية ولكن ستدخل قطاعات جديدة في الصراع كان لديها أمل في السلام الناتج عن ثورتهم السلمية.

    سبوتنيك: هل هناك سودانيون يقاتلون في ليبيا؟

    ما نسمعه وتداولته المجالس أن هنالك جهود منظمة لإرسال "مرتزقة" سودانيين للقتال في ليبيا، وأن هؤلاء المرتزقة موجودين في الطرفين الليبيين المتحاربين "أي أن السودانيين في ليبيا يقاتل بعضهم البعض"، حيث أن بعضهم مع حفتر والبعض الآخر مع السراج، أما نحن من الناحية الرسمية فإننا ضد كل عمليات الارتزاق لأنها مسيئة بالنسبة للشخص الذي يقوم بها كما أنها مسيئة لعلاقتنا بالدول الأخرى.

    سبوتنيك: ماذا حققت حكومة حمدوك بعد 5 أشهر من توليها زمام الأمور؟

    الحكومة الانتقالية تسبح ضد التيار الذي يعمل على إفشال كل شىء، الحكومة تريد السيطرة على سعر الصرف، كما تريد توفير الخبز والوقود وحل مشاكل الإنتاج، وفي الوقت ذاته هناك قوة نشيطة وقادرة في السودان تعمل ضدها، الحكومة الانتقالية بالفعل تقاتل في معركة صعبة جدا.

    أجرى الحوار: أحمد عبد الوهاب

    انظر أيضا:

    قيادي بتجمع المهنيين السودانيين: ما تم توقيعه مع الجبهة الثورية ليس "اتفاق سلام"
    تجمع المهنيين السوداني يعلن عن بدء مسيرات مليونية نحو القصر الجمهوري
    عضو تجمع المهنيين السودانيين: توقيع الإعلان الدستوري خطوة أولى نحو استعادة الدولة
    تجمع المهنيين السودانيين: لدينا سيناريوهات وبدائل جاهزة للمستجدات والمفاجآت
    الكلمات الدلالية:
    السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألعاب نارية أثناء افتتاح المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقى العسكرية برج سباسكايا في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 23 أغسطس 2019
    أفضل 100 صورة لـ"سبوتنيك" في 2019
    كل عام وأنتم بخير من فريق سبوتنيك!
    تهنئة من فريق "سبوتنيك"
    الطائرة التي استهدفت قاسم سليماني
    مواصفات الطائرة التي استهدفت قاسم سليماني
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك