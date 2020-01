عقيلة صالح: عمليات الجيش لا تهدف لإعادة الحكم العسكري وشرعية البرلمان دستورية

وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن مؤتمر برلين قد يحل الأزمة الليبية، حال التوافق على تشكيل حكومة جديدة للبلاد، كما تحدث عن سيناريوهات التدخل المقابل حال تدخل تركيا... إلى نص الحوار.

ما هو تقييمكم لما حدث في موسكو مؤخرا وما أسباب عدم التوقيع؟

خلال مشاركتنا قدم إلينا البيان الذي تضمن الكثير من الجهود المشكورة للحكومة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين، إلا أننا لم نوقع لأننا كنا بحاجة لدراسة الأمر، خاصة أنه تضمن التعهد بالبنود الواردة فيه، وما عكر الأجواء هو حضور الجانب التركي.

طلبتم مهلة لدراسة بنود الاتفاق وهي الـ 48 ساعة وانتهت فما القرار إذا؟

لقد أجلنا دراسة الأمر، خاصة أننا لم نلتق حتى الآن أنا والمشير بعد المؤتمر، فما زلت في مصر، وأعتقد أن موعد مؤتمر برلين قد اقترب، وقد يكون فيه بعض الحلول.

في كلمتك أمام البرلمان العربي تحدثت عن ضرورة توقيع اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتحدثت عن إمكانية طلب التدخل العسكري المصري.. هل من أي مشاورات جرت في هذا الإطار؟

حتى الآن لا نحتاج إلى مساندة عسكرية، لكن إذا تدخلت تركيا حسب تهديدات الرئيس التركي، فإنه لا مناص من الاستعانة بمصر أو الجزائر أو غيرها من الدول الأخرى فالعرب هم الأولى.

هل هناك استعدادات من أي دول عربية للتدخل العسكري في ليبيا حال التدخل التركي؟

اعتقد أنه عند نقطة الصفر وعند محاولة احتلال ليبيا، لن يتردد أحد من العرب، خاصة أن ليبيا لها تاريخها المشرف في الوقوف إلى جانب العرب سواء مصر أو الجزائر والدول الأخرى العربية، وبالتالي نعتقد أن العرب سيكون لهم موقفهم الجاد في هذه الحالة.

هناك تخوفات لدى البعض من إعادة الحكم العسكري في ليبيا حال سيطرة الجيش الوطني على مقاليد الأمور.. بم تعلقون؟

هذا القول غير صحيح، أولا الجيش الليبي أعلن أنه ذاهب لطرابلس لطرد مجموعات إرهابية يقودها إرهابيون مطلوبون محليا ودوليا، استولوا على العاصمة منذ سنوات، وأصبحت حكومة الوفاق رهينة لهذه الجماعات، ولم يكن أمام الجيش سوى طرد هذه الجماعات، وأعلنها صراحة ولم يكن هناك انقلاب ولا محاربة لمنطقة بعينها، ولا أي جهة من الجهات الليبية، حيث أكد أنه يريد طرد الجماعات الإرهابية طبقا للاتفاق السياسي الذي نص على إخراج المليشيات وحلها.

هل يعني هذا أنه لا نية لإعادة الحكم العسكري لليبيا؟