تسجيل
00:39 GMT04 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني

    رئيس "مالية" برلمان البحرين يكشف أهداف نقل بعض الأصول النفطية وطرح الأسهم للمستثمرين

    © Sputnik . MOHAMED HEMEDA
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic4.img.sputniknews.com/images/104475/22/1044752257.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/interview/202003031044751548-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86/

    قال النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني، إن المملكة تعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية.

    وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، أن الإجراءات التي أعلن عنها وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة، والتي تفيد أن البحرين قد تنقل بعض أصولها من النفط والغاز الطبيعي إلى صندوق حكومي مقترح خلال هذا العام، يمكن أن تبيع فيه الأسهم للمستثمرين، خطوة إيجابية تهدف لزيادة قيمة الشركات التي ستنقل.

    بداية فيما يتعلق بقول وزير النفط البحريني بشأن نقل بعض الأصول من النفط والغاز لصندوق حكومي وإمكانية طرح الأسهم للمستثمرين...ما انعكاسات هذه الخطوة؟

    البحرين المنامة
    © AFP 2020 / MARWAN NAAMANI
    السياح الروس يدعمون اقتصاد البحرين بـ18 مليون دولار
    بداية هذا المقترح يهدف إلى التنوع في صناديق الدولة واستثماراتها، والحصول على السيولة من الأسواق المحلية أو الخارجية، حيث ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد البحريني على مستويات عدة. 

    هل يهدف الأمر لخلق توازن في الأسواق أو الميزانية الخاصة بالمملكة؟

    الأمر يتعلق بالجانب الاقتصادي، خاصة أن البحرين لديها مشروعات بترولية، وتأتي الخطوة على غرار ما حدث في شركة أرامكو التي طرحت بعض أسهمها في الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما أدى إلى الرواج ورواج بشكل أكبر.

    هل تساهم الخطوة في تحقيق نتائج إيجابية للبحرين؟

    بالتأكيد أن تحويل المؤسسات والشركات الحكومية إلى مؤسسات مدرجة، يقوي البورصة والاقتصاد، ويتيح الرقابة عليها بشكل أقوى من المؤسسات العمومية، حيث لا تقتصر الأهداف على الحصول على سيولة أكبر  بل هي خطوات نحو التوسعة والنمو، بحيث تشمل أطراف أخرى في الجمعيات العمومية والبورصة، وارتفاع القيمة السوقية، ونحن نشجع هذه الخطوة.

    هل يمثل بيع بعض الأصول في القابضة للغاز والنفط أي انعكاسات سلبية؟

    الشركة القابضة للغاز والنفط والتي تملك العديد من القطاعات والمشروعات الخاصة بالغاز والنفط في البحرين، مملوكة بنسبة 100% للمملكة، وتحويل بعض هذه الأصول يزيد من الرقابة والقيمة، ولا يضر بها، وهي خطوات محمودة نحو التطوير.

    بشأن مساعي المملكة لزيادة الإيرادات غير النفطية... ما أهم هذه الخطوات؟

    فيما يتعلق بالبحرين فإن الميزانية تتحسن من عام لأخر، كما أن المملكة هي جزء من دول مجلس التعاون، وتعتمد ميزانيتها بشكل كبير على النفط والغاز، وفي العام 2019 حصل بعض النمو  من خلال إيرادات غير نفطية بحدود 7%، كما أن انخفاض أسعار النفط لم يؤثر في الميزانية، نظرا للارتفاع في الإيرادات غير النفطية.

    البحرين - المنامة
    © flickr.com / Paolo Gamba
    رئيس الوزراء البحريني يتحدث عن أهم "رافد للاقتصاد الوطني"
    هذا التوجه يعكس خطوات البحرين نحو تنويع المصادر، وأن تدخل شركات الغاز والنفط كشركات مساهمة، بحيث تشارك في عدة مشروعات أخرى غير نفطية، بما يزيد من إيرادات الدولة، وهي ما تتوافق مع خطة الحكومة بزيادة الإيرادات غير النفطية.

    كما نعرف أيضا أن النفط خلال الـ 20سنة القادمة لن يكون مصدر الطاقة الأول في الكثير من الدول، وهو ما يتطلب زيادة النمو  غير النفطي بالتوازي مع تراجع الاعتماد على النفط.

    كيف يمكن تقييم تأثيرات انتشار فيروس كورونا على إنتاج وبيع النفط؟

    أثر  انتشار المرض بشكل كبير على شركات "أوبك"، خاصة بعد توقيق الصين للكثير من المدن الصناعية التي تعتمد على البترول، كما أنه مصدر للكثير من المواد الخام للدول الأخرى، مما أثر على هذه الدول أيضا وتراجع استخدام النفط، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط، وهو ما يدفع جميع الدول لتحقيق معدلات نمو أعلى من إيرادات غير نفطية، كما أن البحرين من الدول السباقة في تقليل الاعتماد على النفط والغاز في ميزانيتها.

    هل يمكن أن يتفاقم التأثر حال استمرار تفشي فيروس كورونا؟

    حتى الآن تأثرت الأسعار بشكل طفيف، إلا أن الإنتاج تأثر بنحو 30% على مستوى العالم. لكن قياس مستويات التأثر خلال الفترة المقبلة لا يمكن قياسها، خاصة أن الدول ما زالت في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومن المتوقع احتواء المرض في الدول التي تفشى فيها منتصف مارس/آذار الجاري، وفي هذه الحالة ستعود الأسواق بداية إبريل/نيسان إلى حالتها الطبيعية، حال الإعلان الرسمي عن عدم انتشار المرض والسيطرة عليه.

    كيف ترى رفض مجلس الشورى لمشروع قانون لتعديل إيرادات البلديات في البحرين لدخولها في ميزانية الدولة؟

    مجالس البلدية في البحرين هي مجالس منتخبة، وهي مستقلة من الناحية والإدارية، ومعنى دخول الإيرادات في الميزانية أن تتحكم الدولة في مشروعاتها وخدماتها، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي يمنح البلديات استقلالية، في ظل صلاحيات للوزير بالإشراف على المشروعات وتوزيعها، وفي حال خضوعها للدولة يمكن أن تتوقف بعض المشروعات، إذا حل أي جديد من شأنه التقشف أو تخفيض الإنفاق الحكومي، وهو ما يؤثر على طبيعة الخدمات.

    البحرين
    Flyingway.com
    الاقتصاد البحريني مرتبط بصفة عميقة بالاقتصاد السعودي
    كما أن الأصل في تحصيل الرسوم هي خدمة المواطن، وبقائها منفصلة تحت رقابة الحكومة هو الأفضل.

    طلبت اللجنة لقاء وزير المالية...فما الأسباب التي دفعت نحو ذلك؟

    هناك العديد من القوانين والمشروعات المقدمة من الزملاء النواب، تتعلق بجوانب مختصة بوزارة المالية، وأردنا أن نناقشها معه قبل رفعها للجلسة.

    ما رؤية البحرين تجاه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع روسيا؟

    القيادة في البحرين دائما ما توجه للتبادل التجاري بين البحرين وروسيا، خاصة أنها لها ثقلها ومكانتها الاقتصادية والصناعية، كما أن العلاقة السياسية بين البلدين جيدة، وهو ما ينعكس على عمليات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي على مستويات عدة.

    هناك زيارات متبادلة بين الوفود الروسية والبحرينية من الغرف التجارية ورجال الأعمال، للتعرف على المجالات والمشروعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين، وهناك عمليات نمو  متواصلة بين الجانبين، خاصة أن الزيارات المتبادلة تصل إلى 4 وفود في العام الواحد.

    وأدى انخفاض أسعار النفط الخام منذ عام 2014 إلى حث الدول الخليج النفطية على اتخاذ خطوات غير مسبوقة للانفتاح على المستثمرين الأجانب لمحاولة تعزيز ميزانيات هذه الدول.

    وتعتزم البحرين التي يعتبر النفط والغاز عنصرين أساسيين في اقتصادها، موازنة ميزانيتها بحلول عام 2022.

    وزاد عجزها إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، على الرغم من أنه قد تحسن، وتقلص في عام 2019 إلى 4.7% من الناتج الاقتصادي من 6.3% قبل عام، وفقا لوزارة المالية والاقتصاد الوطني الشهر الماضي.

     أجرى الحوار محمد حميدة

    انظر أيضا:

    شويغو: البحرية ستحصل على خمس غواصات هذا العام
    ملك البحرين يؤكد استقرار الوضع الصحي ومواصلة جهود منع انتشار كورونا
    البحرين... 6 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
    البحرين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 41 حالة
    الكلمات الدلالية:
    حوار, استثمار, نفط, أصول, أصول وأموال, البحرين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان يوم أحمر في بحيرة كواغوتشيغو باليابان، للمصور كيتهاورن خورذاورنونغ من تايلاند، الحائزة على الجائزة الوطنية (تايلاند) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    الفائزون بجوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    رقم قياسي... بيبي سيقود إسرائيل للمرة الخامسة
    رقم قياسي... بيبي يقود إسرائيل للمرة الخامسة
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك