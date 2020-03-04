تسجيل
22:14 GMT04 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    الكنيست الإسرائيلي

    النائب السابق بالكنيست طلب الصانع: القائمة العربية انتصرت ونتنياهو لن يشكل الحكومة

    © AP Photo / Ariel Schalit
    حوارات
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    انتخابات الكنيست الإسرائيلي (25)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/interview/202003041044765024-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9/

    قال طلب الصانع، النائب السابق بالكنيست، ورئيس "الحزب الديمقراطي العربي" وعضو القائمة العربية، إن "القائمة المشتركة تحولت إلى رقم فعال داخل المعادلة السياسية في إسرائيل، كترجمة فعلية للجماهير الفلسطينية في الداخل والذين عبروا عن هويتهم".

    وأضاف في حوار مع  "سبوتنيك"، أن "انتصار نتنياهو واليمين في انتخابات الكنيست مجرد انتصار شخصي، لكن على المستوى العملي لن يتمكن من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة"، مشيرًا إلى أن "النواب العرب داخل الكنيست سيعملون على إنهاء مسيرته السياسية".

    بوستر دعائي للحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو وزعيم تحالف أزرق أبيض بيني غانتس قبيل انتخابات الكنيست
    © REUTERS / AMIR COHEN
    سيناريوهات ما بعد الانتخابات الإسرائيلية

    وأكد الصانع وهو رئيس أول حزب عربي في إسرائيل، وأكثر نائب مثَّل العرب في الكنيست، أنه "في حال فشل انتخاب رئيس وزراء جديد من الصعب اللجوء لانتخابات برلمانية رابعة"، مشيرًا إلى أن "النواب العرب سيحاولون إقامة ائتلاف بديل برئاسة بيني غانتس، لتشكيل حكومة".

    وإلى نص الحوار... 

    بداية... كيف ترى ما حققته القائمة المشتركة في انتخابات الكنيست الحالية؟

    القائمة المشتركة استطاعت من خلال هذه الانتخابات أن تتحول إلى رقم جدي داخل المعادلة السياسية والحزبية في إسرائيل، وهذ ترجمة قوية لقوة الحضور الجماهيري للفلسطينيين في الداخل الإسرائيلي، والذين من خلال قيامهم بالتصويت للقائمة العربية المشتركة ترجموا هويتهم وانتماءهم الفلسطيني، ورفضهم لصفقة القرن، وكذلك تأكيدهم على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

    وكيف ترى انعكاس فوز القائمة العربية على المشهد السياسي؟

    الانعكاس كبير، فنتيجة هذا التمثيل الواسع والكبير قطعت القائمة العربية المشتركة ونوابها الطريق على بنيامين نتنياهو وحزبه في تشكيل حكومة يمينية متطرفة، وهو في مأزق الآن بسبب ذلك، حيث لا يملك الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة، والتي تبلغ 61 مقعدًا في الكنيست.

    نعم... لكن نتنياهو يقول إن حزبه حقق انتصارًا تاريخيًا؟

    بالطبع، على المستوى الشخصي والحزبي حقق نتنياهو انتصارًا كبيرًا، كشخص لديه 3 ملفات فساد، ومطلوب للمثول أمام المحكمة بعد أسبوعين، وبالرغم من ذلك حصد حزبه أكبر مقاعد في البرلمان، ذلك يعتبر إنجازًا ولكن في الوقت نفسه لن يستطيع أن يقوم بتشكيل الحكومة، يمكنه أن يفتخر بذلك الإنجاز بشكل شخصي، لكن بشكل فعلي لا معنى له إذا لم يكن في مقعد رئاسة الحكومة.

    حصد حزب الليكود 58 مقعدًا، وفي حال نجح في استقطاب 3 نواب، بأي طريقة داخل الكنيست، وشكل على إثرها الحكومة الإسرائيلية الجديدة سيكون بذلك قد انتصر نتنياهو ومعسكر اليمين داخل إسرائيل.

    ترامب
    © REUTERS / YURI GRIPAS
    أول تعليق لترامب على نتائج الانتخابات الإسرائيلية
    وهل تتوقع أن ينجح نتنياهو في ضم 3 أصوات برلمانية وتشكيل الحكومة؟

    من المستبعد بشكل كبير أن ينجح نتنياهو في ضم أصوات تحت قبة البرلمان، والدليل على ذلك ما حدث في انتخابات أبريل/نيسان 2019، فرغم حصد اليمين بقيادة حزب الليكود 60 مقعدًا داخل الكنيست وبقى صوت واحد لتشكيل حكومة لم يتمكنوا من إقناع أي من النواب بالانضمام إليهم، أما الآن فهم بحاجة إلى 3 نواب، وهو أمر في غاية الصعوبة، خصوصا في ظل شعبية نتنياهو، لذلك أقول أن هذا الانتصار غير فعلي، ولن يحقق تطلعاته في أن يكون رئيسًا لحكومة مرة أخرى، تمكنه من الإفلات من العقاب. 

    لكن في ظل كل تهم الفساد التي تلاحقه... كيف تمكن حزب نتنياهو من حصد كل هذه الأصوات؟

    نتنياهو استطاع قلب المعادلة لصالحه، وكأنه هو الضحية، وأن الجهاز القضائي والشرطي يقوما بملاحقته سياسيًا لأنه ينتمي إلى معسكر اليمين، وذلك أدى بشكل كبير إلى خلق جمهور قبلي يميني يرى أن الإشكالية ليست في قائدهم بل في مؤسسات إسرائيل.

     نعم... وكيف تمكن من قلب الحقائق بهذه الطريقة؟

    استطاع ذلك بعدة طرق، أهمها استغلال منصبه عندما كان رئيسًا للحكومة الإسرائيلية، وكذلك العلاقة المتينة التي تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما يقدمه له من دعم، ناهيك عن تمكن الرجل من الحصول على عدة إنجازات وضمها لمعسكر اليمين، أهمها صفقة القرن التي أعلنها ترامب، وغيرها من الأمور والتي أظهرته كرئيس حكومي، وقائد يميني بلا منافس، جمعت حوله أنصاره وجماهير الأحزاب اليمينية.

    وماذا عن اليسار بقيادة بيني غانتس؟

    في مقابل تحركات نتنياهو، لم يتمكن اليسار من ترجمة ملفات الفساد الكبيرة، والملاحقات القضائية المطلوب فيها إلى أي مكاسب سياسية أو انتخابية كما يجب، فتمكن بنيامين من اكتساب التفاف الشعب من الليكوديين والمؤيدين اليمينيين، ورغم عدم حصوله على أعداد جديدة، إلا أنه تمكن من خلق قضية يمينية يلتف حوله الناس باعتباره قائد، ويرون أنه مستهدف ليس لكونه مجرمًا وفاسدًا، وإنما لأنه يمثلهم ويمثل معسكر اليمين في إسرائيل.

     وما أهداف النواب العرب في الكنيست بالمرحلة القادمة؟

    الهدف الأول الذي نسعى إليه بكل قوة يتمثل في محاولات قطع الطريق لكل السبل أمام بنيامين نتنياهو للحيلولة دون الحصول على أغلبية 61 نائبًا، وعرقلة أي جهود يمينية لتشكيل حكومة بزعامته.

    رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوز حزبه الليكود في انتخابات الكنيست الإسرائيلي
    © REUTERS / AMIR COHEN
    رغم فوزه في الانتخابات… قانون قد يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة
    برأيك... ما السبيل لتحقيق أهدافكم؟

    هناك عدة خيارات، وهو السعي لتمرير قانون داخل الكنيست يمنع وصول نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في إسرائيل، باعتباره شخص مدان بتهم جنائية مثل الرشوة أو الفساد، وكذلك أي من يحاول الجلوس على هذا المنصب، وأعتقد أن هذا القانون سيكون نهاية نتنياهو السياسية ليس كرئيس حكومة فقط، بل في إسرائيل برمتها.

    أما الخيار الثاني يتمثل في محاولة إقامة ائتلاف بديل برئاسة بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض، وإن كان مستبعدًا لكن ممكن، ومفتاح النجاح فيه ليس القائمة العربية المشتركة منفردة، إنما بالإضافة إلى محاولة ضم ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا للائتلاف، رغم أنه يميني لكن يقف ضد نتنياهو وحزب الليكود، وفي حالة وافق ليبرمان فيمكن وقتها الخروج بحكومة بديلة.

    إذًا يمكن القول إنكم ستدعمون غانتس لرئاسة الحكومة؟

    بكل تأكيد الوضع يتطلب مفاوضات كثيرة، والوقوف على مدى استعداده للتجاوب مع مطالب القائمة العربية المشتركة، لا يوجد شيء يتم بشكل تلقائي، لا بد من دراسته، خصوصا فيما يتعلق بالمطالب الجماهيرية العربية.

    وما هي أبرز هذه المطالب؟

    تأتي في مقدمة مطالب القائمة العربية، والجماهير العربية في إسرائيل الإطاحة بكل القوانين العنصرية الموجودة، والالتزام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك العديد من النقاط، وبناء عليه سيتم تحديد الموقف العربي بدعم غانتس وهذا متوقف على مدى تجاوبه لمطالبنا. 

    وكيف ستواجهون محاولات تنفيذ صفقة القرن؟

    الهدف الرئيسي للنواب العرب داخل الكنيست الإسرائيلي، إسقاط صفقة القرن التي تدعو للتفريق في المنطقة، هذا المشروع اليميني المتطرف الذي لا يخدم السلام إطلاقًا، ولكن جاء ليخدم نتنياهو كجزء من الدعم الانتخابي لحملته، وذلك على حساب شعوب المنطقة بشكل عام، والشعب الفلسطيني خاصة.

    جلسة الحكومة الإسرائيلية في الجولان
    © Sputnik . AMMAR AWAD
    رغم عدم الإعلان عن النتيجة النهائية للكنيست… نتنياهو يجري اتصالاته لتشكيل حكومة جديدة
    نحن نؤمن أن السلام يكون عن طريق مفاوضات باتفاق الطرفين، وليس من خلال إملاءات واتفاقات بين نتنياهو وترامب، رغم أن الأخير ليس طرفًا من أطراف الصراع، المفاوضات لابد وأن تكون مع القيادة الفلسطينية، ولا حل للقضية أو سلام للمنطقة من خلال التجاهل أو إقصاء الشريط الفلسطيني.

     في حال خيم الفشل مرة أخرى على اختيار الحكومة... هل يمكن أن تعودون مرة أخرى لانتخابات برلمانية رابعة؟

    هذا أحد الاحتمالات المطروحة بالطبع، لكنه احتمال مستبعد نظرًا لأن أغلبية الأحزاب تعهدت بعدم العودة لانتخابات رابعة، كل جولة انتخابية كلفت أكثر من 3 مليارات شيكل، وهناك استياء في الشارع، خصوصا وأنه بعد 3 جولات من الانتخابات لا يمكن أن نغير المعادلة. 

    وكيف يمكن تجنب انتخابات جديدة برأيك؟

    أن تقوم بنفس العمل وتتوقع نتائج مختلفة هذا قمة الغباء، بدون تغيير لقواعد اللعبة لا يمكن لشيء أن يحدث، وذلك يمكن من خلال الدعوة إلى انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، أو تغيير نسب الحسم المحددة، بدون ذلك لا يمكن أن نحدث تغييرًا حتى لو لجأنا لانتخابات خامسة.

     حوار: وائل مجدي

    الموضوع:
    انتخابات الكنيست الإسرائيلي (25)

    انظر أيضا:

    رغم عدم الإعلان عن النتيجة النهائية للكنيست… نتنياهو يجري اتصالاته لتشكيل حكومة جديدة
    نائب سابق بالكنيست: انتصار نتنياهو مجرد انتصار "شخصي"
    بهدف تشكيل حكومة... وزير الداخلية الإسرائيلي: نتنياهو يقترب من المقعد 61 في الكنيست
    بعد إعلان نتائج الكنيست... هل ينجح نتنياهو في شق صفوف "أزرق أبيض"
    الكلمات الدلالية:
    بيني غانتس, نتنياهو, إسرائيل, الكنيست
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    "الماكياج العسكري"... مسابقة جمال بين عسكريات روسيا
    اتفاق سلام بين أمريكا وأفغانستان
    بعد توقيع اتفاق السلام... غارة جوية أمريكية على طالبان
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك