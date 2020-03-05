تسجيل
19:38 GMT05 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    نصر فريد واصل

    مفتي مصر الأسبق: في هذه الحالة يمكن إلغاء الحج وصلاة الجمعة بسبب كورونا 

    © Sputnik . Senior Scholars of Al-Azhar in Egypt
    حوارات
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    فيروس كورونا (127)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/images/104477/44/1044774424.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/interview/202003051044774465-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    منذ إعلان الصين عن ظهور كورونا وانتشاره في العديد من دول العالم وتحوله إلى وباء مرعب، كثرت التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى بعضهم أن ظهور الفيروس عقاب للعالم الظالم، في حين يرى آخرون أنه قضاء من الله لا مفر منه..

    وحول تفاقم المرض واتخاذ العديد من الدول إجراءات مشددة بشأن التجمعات وإقامة الشعائر الدينية، مثل الحج والعمرة وغيرها من الأماكن المزدحمة، أجرت "سبوتنيك" حوارا مع الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق.

    © REUTERS / AMMAR AWAD
    إسرائيل تدرس منع صلاة الجمعة في الأقصى خوفا من كورونا
    إلى نص الحوار...

    متى يجوز منع التجمعات المقدسة بما فيها صلاة الجمعة؟

    كل أمر يتعلق بوباء وفي نفس الوقت يؤدي إلى العدوى المباشرة أو القريب منها، في تلك الحالة يجوز منع أي تجمعات لأن حفظ النفس هو الأولى في الأساس، وجميع العبادات التي شرعها الله من أجل حفظ الإنسان والحياة، وهذا ثابت في حديث نبوي، حيث نهى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها، لما في ذلك من التعرض للبلاء وحتى يمكن حصر المرض في دائرة محددة، ومنعا لانتشار الوباء "فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها"، وهو ما يعبر عنه بالحجر الصحي اليوم، والمقصود بالطاعون هنا هو أي مرض معدي ومنتشر ويؤدي إلى الموت.

    إذًا لا مانع من وقف الشعائر الكبرى كالعمرة والحج والصغرى كصلاة الجمعة والجماعة في المساجد؟

    إن الله قد قدم حفظ النفس البشرية على أي شىء وهذا مطلوب شرعا من أجل استمرار البشرية جيلا بعد جيل، وما تفعله السعودية من وقف العمرة حاليا يأتي في إطار ما شرعه الإسلام، وكذلك ما فعلته إيران مؤخرا من منع صلاة الجمعة، كل هذا يأتي في إطار الشرع.

    تلك الإجراءات الشرعية يتم اتخاذها بعد انتشار المرض...أم يمكن اتخاذها كإجراء احترازي؟

    عملية تحديد منع التجمعات والشعائر المقدسة كالحج والعمرة وصلاة الجمعة وغيرها من التجمعات البشرية يحددها أهل الرأي والاختصاص، فمثلا في مصر لم تمنع التجمعات لأنه ليس هناك انتشار كثيف للمرض وبالتالي ليست هناك خطورة، القضية أو المنع يحدث حسب المكان نفسه، فإذا ظهر المرض وقال أهل الاختصاص إن هذا التمع يؤدي إلى انتشار العدوى نتيجة إصابة أحد الأشخاص وهو لا يدري ودخل في هذا التجمع فأصاب الجميع، فالقضية ليست على كل الناس ولكن بحسب كل منطقة أو دولة.

    هل يجوز إلغاء الحج؟

    المنع الذي ذكرناه ينطبق بكل تأكيد على التجمع السنوي الأكبر في العالم وهو موسم الحج، الذي يضم مختلف جنسيات العالم، وهذا الأمر أيضا يرجع إلى أهل الخبرة والاختصاص، نحن هنا لا نتكلم عن حرب وإنما نتحدث عن العدوى المنتشرة والتي لا تراها العين ولا نعلم مكانها، فنحن نحترس منها، والمكان الذي انتشرت به العدوى يجب ألا ندخله، ومن حق الجهات المسؤولة في الدول أن تحدد الأماكن التي يجتمع أو لا يجتمع فيها الناس، حرصا على مصلحة الدولة ومصلحة الأفراد والعباد، والسعودية تعلم جيدا أن هناك أماكن كثيرة في العالم منتشر بها المرض، والحج يجمع كل أنواع البشر، ومهما أخذت من محاذير فلن تستطيع عمل حصر ومسح شامل لكل من سيدخل للحج، لذا من حقها أن تتخذ ما تراه مناسبا وفقا للشرع، لكن مازال هناك وقت حتى موسم الحج، ووقتها يمكنها أن تقرر إقامة تلك الشعيرة أم لا بناء على الواقع.

    تلاميذ تايلانديون يشكّلون قلبا بأذرعهم بمناسبة يوم فالنتاين (عيد الحب) لإظهار دعمهم للصين في محاربتهم لفيروس كورونا في مدرسة في أيوتخايا، خارج بانكوك، تايلاند 14 فبراير 2020
    © REUTERS / Chalinee Thirasupa
    300 مليون طالب حول العالم محرومون من الدراسة بسبب كورونا
    وماذا عن الصلاة اليومية في المساجد، هل تنطبق عليها إجراءات المنع بسبب كورونا؟  

    نعم ينطبق هذا على كل التجمعات، إذا كان المكان الذي تقام فيه صلاة الجماعة قريب من المناطق التي ظهر بها الوباء، وهذا الحكم ليس عاما وإنما يطبق على كل حالة منفردة وحسب المناطق التي يظهر بها أو فيها الوباء لحماية النفس البشرية التي خلقها الله لعمارة الأرض وعبادته فهى الأساس في الكون، فقد دعا سيدنا إبراهيم (عليه السلام) الله أن ينقذ أهله من الفناء عندما أمره أن يتركهم في الصحراء القاحلة، وطلب من الله أن يرسل لهم الناس، وقد شرع الحج من أجل إحياء الناس وحتى لا تهلك ذريته.

     أجرى الحوار/أحمد عبد الوهاب 

     

    الموضوع:
    فيروس كورونا (127)

    انظر أيضا:

    إسرائيل تدرس منع صلاة الجمعة في الأقصى خوفا من كورونا
    أيروفلوت لا تخطط لإلغاء وجهات طيرانها بسبب فيروس كورونا
    300 مليون طالب حول العالم محرومون من الدراسة بسبب كورونا
    خامنئي: الحج مسألة سياسية ويجب أن نستغله في الترويج لديمقراطيتنا الدينية
    الهيئة الوطنية للحج بالسعودية: نتوقع استئناف العمرة قريبا وتعليق الحج مستبعد
    برلماني مصري يتقدم ببيان للحكومة لتأجيل حج المصريين هذا العام بسبب كورونا
    الكلمات الدلالية:
    موسم الحج, إيران, مصر, فيروس كورونا, صلاة الجمعة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة للمصور كونستانتين تشالابوف من روسيا، التقطت بواسطة هاتف آيفون 11 برو، الفائزة في مسابقة تحدي المجتمع: وضع التصوير الليلي من شركة آبل
    الفائزون في مسابقة التصوير بواسطة آيفون 11
    رونالدينيو لم يستطع خداع شرطة باراغواي
    رونالدينيو لم يستطع خداع شرطة باراغواي
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك